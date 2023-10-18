Баста и System 108 запустили «Профсоюз электронных музыкантов»

Gazgolder и System 108 анонсировали запуск нового лейбла «Профсоюз электронных музыкантов» («ПЭМ»), рассказали «Афише Daily» представители двух объединений. Его кураторами станут Баста, а также DJ и промоутер Евгений Машков.
Создатели «ПЭМ» намерены развивать комьюнити и поддерживать электронных музыкантов, заняться выпуском и дистрибуцией их релизов, а также организацией вечеринок под эгидой нового лейбла. В данный момент они предлагают артистам присылать демозаписи в аккаунт в телеграме, следить за проектами можно в телеграм-канале и паблике «ВК».
«Лейбл появился благодаря синергии двух объединений — Gazgolder и музыкального лейбла System 108, в который входят букинг- и ивент-агентства, а также клубный проект „Радуга“», — отмечают представители лейбла в пресс-релизе.
В их планы входит создание централизованной площадки для взаимодействия музыкантов и развития электронной сцены, в этом помогут возможности и экспертиза компаний.
Создатели «ПЭМ» обращают внимание на десятилетний опыт организации ивентов и работы в сфере электронной музыки, а также призывают музыкантов к сотрудничеству с целью расширения и популяризации индустрии электронной и танцевальной музыки.
Василий Вакуленко стал автором идеи нового объединения, оно стало логичным продолжением электронных проектов Bratia Stereo и Gorilla Zippo, уточняют представители «ПЭМ».
«В России много музыкантов, которые делают талантливые вещи, хочется, чтобы их музыка масштабировалась и ее услышало как можно больше людей на самых культовых площадках — это наша главная миссия», — рассказывает совладелец Gazgolder.
«За несколько лет „Радуга“ стала одним из главных трендсеттеров в электронной музыке и клубной индустрии. За два года проект вырос из серии вечеринок в масштабное комьюнити, где сочетается музыка, мода, улица, искусство и диджитал», — добавляют представители «ПЭМ».