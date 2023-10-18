Баста и System 108 запустили «Профсоюз электронных музыкантов»

Создатели «ПЭМ» намерены развивать комьюнити и поддерживать электронных музыкантов, заняться выпуском и дистрибуцией их релизов, а также организацией вечеринок под эгидой нового лейбла. В данный момент они предлагают артистам присылать демозаписи в аккаунт в телеграме, следить за проектами можно в телеграм-канале и паблике «ВК».