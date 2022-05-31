Красочные кремовые десерты популярны уже не первый сезон, однако не любую выпечку с ярким дизайном можно назвать бенто-тортом. Их отличает в первую очередь размер — разделить такой хорошо на двоих или съесть в одиночку за пару раз. Собрали 8 московских кондитерских, где можно заказать небольшие симпатичные торты с доставкой на дом.

BB Love Cake Собственный магазин и много розового крема

Ксения Бородкина пять лет пекла торты дома и мечтала о своем бизнесе, а в 2019 году реализовала идею и вместе с родителями открыла кондитерскую на Окружной, где сейчас работает команда из 15 сотрудников. Небольшие торты бенто здесь начали печь во время первого карантина 2020-го — все отмечали праздники дома без возможности собрать гостей, поэтому заказывали десерты поменьше. Маленькие торты весом в 400 грамм пекут с четырьмя видами начинок на выбор: бананово-карамельной, ягодной, арахисовой наподобие сникерса или шоколадной с печеньем Oreo. Главным достоинством бенто основательницы называют персонализацию: когда даришь торт на одного, можно декорировать его любым шуточным дизайном без оглядки на других гостей праздника. Несмотря на такую свободу, большинство сладостей от BB Love Cake прошли бы цензуру 6+ и понравились бы детям — часто на них рисуют трогательных животных или надписи на розовом фоне и кладут свечку в подарок к каждому торту. Еще одно достоинство марки — скорость приготовления. Собрать заказ смогут за 4 часа.

Заказать BB Love Cake Самовывоз м. «Лихоборы» Цена от 1000 р.

Tort ot Proninoi Бенто-чизкейк в 700 грамм и кремовые рюши

В своей кондитерской актриса Театра имени Моссовета Анастасия Пронина продает десерты в трех категориях: «на сегодня», «на завтра» и «на заказ». Первая состоит из меренгового рулета и пирожных, вторая — из шести тортов с готовым однотонным дизайном, а все индивидуальные заказы относятся к третьей категории, и заказывать их стоит минимум за два дня. Исключение — бенто-торты, которые при низкой загрузке цеха могут сделать даже день в день. Маленькие торты тут ввели, чтобы клиенты могли порадовать себя индивидуальным десертом без больших затрат. Цены в кондитерской выше среднего: килограмм большого торта обойдется минимум в 3190 рублей, миниатюрного — в 1890 рублей, дороже — при сложном дизайне. Стоимость оправдывает щедрый для бенто вес в 700 грамм и качественный дизайн: крем безупречно ровный, а рисунки аккуратные и красочные. Визитная карточка проекта — украшение пышными кремовыми рюшами и розочками, вдохновленное декором из XX века. Единственное, что не получится выбрать, — начинка: за основу бенто-торта всегда берут чизкейк с соленой карамелью.

Заказать Tort ot Proninoi Самовывоз м. «ВДНХ» Цена от 1890 р.

Anulya’s Bakery Бюджетная выпечка с ягодной, фруктовой или шоколадной прослойкой

По словам владелицы Анны Сарухановой, компактный размер не облегчает работу: приготовление занимает примерно столько же времени, сколько требуется на выпекание классического торта. Из‑за этого изначально в Anulya’s Bakery отказались от бенто, но просьбы заказчиков перевесили сомнения, и уже почти год Анна печет небольшие торты с фотогеничным дизайном: есть минималистичные со звездным небом, трогательные с малышом Йодой или более дерзкие — в форме женской груди. В зависимости от сложности цена декора варьируется от 100 до 600 рублей, а простые надписи из крема уже входят в стоимость торта. Основа тоже дешевле среднего — 1000 рублей за штуку. Начинку можно выбрать по принципу конструктора: карамельный, ванильный или шоколадный бисквит сделают со сливочным кремом и прослойкой на выбор. Есть вишнево-клубничная, малиновая, карамельная с арахисом, с манго или с нутеллой.

Заказать Anulya’s Bakery Самовывоз м. «Академическая» Цена от 1000 р.

Kusochek Moscow Торты для поклонников сериалов и мемов

Настя Карасева работает педагогом киноведения во Дворце пионеров на Воробьевых горах, но большую часть времени проводит за второй работой — изготовлением ироничных тортов. История бизнеса плотно связана с ее любимыми поп-культурными героями: начать печь вдохновили рецепты Джейми Оливера, а на тортах часто красуются персонажи любимых сериалов, например Дуайт из «Офиса», которого владелица в шутку называет своей ролевой моделью. Бенто появились в Kusochek под влиянием западных и азиатских фуд-блогеров, у которых основательница отслеживает кондитерские тренды. Рецепты, напротив, отражают личные предпочтения: есть классика в виде шоколадного торта или авторские рецепты, например бисквит с чаем с бергамотом или с ежевичной начинкой. Изготовление заказа занимает от трех до пяти дней, но если заказов в конкретный день немного, бенто могут приготовить быстрее. Если вы вспомнили о праздничном десерте в последний момент, вместо бисквита с кремом вам предложат бенто-чизкейк — его быстрее готовить и стоит он дешевле: 1100 рублей против 1250. Оформление придется оплатить отдельно: 150 рублей за простую надпись или 350 за сахарную печать с любимым мемом или кадром из фильма.

Заказать @phatpastry Самовывоз м. «Солнцево» Цена от 1100 р.

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Kuks Kops Бенто-торты с кремом или ягодами три раза в месяц

Изделия в бенто-размере владелицы Ирина Кукушкина и Елизавета Копкина пекут только по определенным дням. Каждый месяц выбирают три даты, к которым могут приготовить заветные коробочки: в начале, середине и конце месяца. В этом июне, например, можно ориентироваться на 1-е, 8-е и 25-е число. Для бенто делают начинки, которые клиенты чаще всего выбирают для стандартных тортов. Между бисквитных коржей — ванильных, шоколадных или «Красный бархат» — укладывают крем из сливочного сыра и прослойку на выбор: ганаш из молочного шоколада, клубничный соус или карамель с арахисом. Цена за торт с надписью составит 1100 рублей, но, по словам основательниц, гости часто заказывают декор поинтереснее: рисунки известных героев вроде Шрека (плюс 200–300 р.), либо более сдержанное украшение из свежих ягод или цветов (плюс 400 р.).

Заказать Kuks Kops Самовывоз м. «Домодедовская», м. «Измайловская», м. «Академическая» Цена от 1100 р.

EM Cake Заказы оптом в короткие сроки

Кроме дружеских подарков с локальными шутками, торты на одного могут быть комплиментом для коллег и сотрудников. При оптовых заказах проще обратиться к крупным кондитерским, которые выполняют работу быстрее домашних, — в числе таких EM Cake, где пару десятков бенто испекут даже в день обращения, если вы оформите заказ до полудня. Кроме того, что торты в EM Cake готовят за короткий срок, сэкономить время можно с помощью готовых дизайнов на сайте — не самый интересный вариант для друзей, но очень удобный для коллег, которых не всегда хорошо знаешь. Пролистывайте надписи с признаниями в любви, пока не увидите уместный для корпоративных заказов дизайн — торты в пастельных тонах с аккуратными цветами из крема. Когда определитесь с декором, придет время выбирать наполнение — одну из пяти начинок. Есть шоколад с вишней или без, клубника, «Красный бархат» или манго-маракуйя. Если вы покупаете в EM Cake впервые, вас ждет приятный сюрприз: подарят бесплатный набор из шести пирожных макарон на выбор.

Заказать EM Cake Самовывоз м. «Дубровка» Цена 2300 р.

Bento Cake Торты в форме сердца с прямолинейными надписями

Уже больше года Анна и Алиса Симоновы ведут семейный бизнес по производству маленьких тортов с индивидуальными рисунками. С прошлого лета количество подписчиков Bento Cake в социальных сетях выросло до 21 тысячи, а ассортимент заметно расширился: теперь к шоколадному или ванильному бисквиту могут добавить не только сырный крем, но и прослойку из ягодного конфитюра или карамели. Кроме классического круглого бенто весом в 350 грамм теперь выпекают торт-сердечко на 50 грамм крупнее и на 200 рублей дороже. Чаще всего покупатели заказывают у Bento Cake шуточные рисунки, отсылающие к дружеским прозвищам и мемам, популярным сериалам и сексуальным отношениям, особенно популярны признания в любви и надпись «Best dick ever». Надпись на однотонном торте будет бесплатной, за дополнительные цвета и узоры нужно доплатить 200 рублей, а полноценный рисунок обойдется еще в 300 на классической форме и в 200 — на сердечке.

Заказать @bentoc Самовывоз м. «Савеловская» Цена от 1099 р.

Cake Me Бенто для ведьм и веганов

Изначально создатели проекта хотели открыть детское кафе, но пандемия нарушила планы, и кулинарные амбиции решили воплотить в домашней кондитерской. Бенто-торты пекли сразу — переполненные их фотографиями социальные сети подтверждают, что десерты на двоих в Cake Me самые популярные. Чаще всего на них пишут шутки двадцатилетних о своем неизбежном старении: «Ведьмы не стареют», «25 лет выдержки» и «Кто сейчас не старый». Тем, кто не может определиться с фразой, предложат выбрать любимых персонажей из мультфильмов или милых зеленых жаб. Внутри цветного крема — один из шести видов тортов: медовик, морковный, чизкейк, ванильный или шоколадный с ягодами, сникерс или веганский малиново-кокосовый. Цена варьируется от 1200 до 1800 рублей в зависимости от сложности рисунка, плюс последние две начинки стоят на 400 рублей дороже остальных. Заказ можно сделать день в день, но тогда придется доплатить еще 25% от его стоимости.

Заказать Cake Me Самовывоз м. «Китай-город» Цена от 1200 р.