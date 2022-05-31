Красочные кремовые десерты популярны уже не первый сезон, однако не любую выпечку с ярким дизайном можно назвать бенто-тортом. Их отличает в первую очередь размер — разделить такой хорошо на двоих или съесть в одиночку за пару раз. Собрали 8 московских кондитерских, где можно заказать небольшие симпатичные торты с доставкой на дом.
BB Love Cake
Собственный магазин и много розового крема
Ксения Бородкина пять лет пекла торты дома и мечтала о своем бизнесе, а в 2019 году реализовала идею и вместе с родителями открыла кондитерскую на Окружной, где сейчас работает команда из 15 сотрудников. Небольшие торты бенто здесь начали печь во время первого карантина 2020-го — все отмечали праздники дома без возможности собрать гостей, поэтому заказывали десерты поменьше.
Маленькие торты весом в 400 грамм пекут с четырьмя видами начинок на выбор: бананово-карамельной, ягодной, арахисовой наподобие сникерса или шоколадной с печеньем Oreo. Главным достоинством бенто основательницы называют персонализацию: когда даришь торт на одного, можно декорировать его любым шуточным дизайном без оглядки на других гостей праздника. Несмотря на такую свободу, большинство сладостей от BB Love Cake прошли бы цензуру 6+ и понравились бы детям — часто на них рисуют трогательных животных или надписи на розовом фоне и кладут свечку в подарок к каждому торту. Еще одно достоинство марки — скорость приготовления. Собрать заказ смогут за 4 часа.
Tort ot Proninoi
Бенто-чизкейк в 700 грамм и кремовые рюши
В своей кондитерской актриса Театра имени Моссовета Анастасия Пронина продает десерты в трех категориях: «на сегодня», «на завтра» и «на заказ». Первая состоит из меренгового рулета и пирожных, вторая — из шести тортов с готовым однотонным дизайном, а все индивидуальные заказы относятся к третьей категории, и заказывать их стоит минимум за два дня. Исключение — бенто-торты, которые при низкой загрузке цеха могут сделать даже день в день.
Маленькие торты тут ввели, чтобы клиенты могли порадовать себя индивидуальным десертом без больших затрат. Цены в кондитерской выше среднего: килограмм большого торта обойдется минимум в 3190 рублей, миниатюрного — в 1890 рублей, дороже — при сложном дизайне. Стоимость оправдывает щедрый для бенто вес в 700 грамм и качественный дизайн: крем безупречно ровный, а рисунки аккуратные и красочные. Визитная карточка проекта — украшение пышными кремовыми рюшами и розочками, вдохновленное декором из XX века. Единственное, что не получится выбрать, — начинка: за основу бенто-торта всегда берут чизкейк с соленой карамелью.
Anulya’s Bakery
Бюджетная выпечка с ягодной, фруктовой или шоколадной прослойкой
По словам владелицы Анны Сарухановой, компактный размер не облегчает работу: приготовление занимает примерно столько же времени, сколько требуется на выпекание классического торта. Из‑за этого изначально в Anulya’s Bakery отказались от бенто, но просьбы заказчиков перевесили сомнения, и уже почти год Анна печет небольшие торты с фотогеничным дизайном: есть минималистичные со звездным небом, трогательные с малышом Йодой или более дерзкие — в форме женской груди.
В зависимости от сложности цена декора варьируется от 100 до 600 рублей, а простые надписи из крема уже входят в стоимость торта. Основа тоже дешевле среднего — 1000 рублей за штуку. Начинку можно выбрать по принципу конструктора: карамельный, ванильный или шоколадный бисквит сделают со сливочным кремом и прослойкой на выбор. Есть вишнево-клубничная, малиновая, карамельная с арахисом, с манго или с нутеллой.
Kusochek Moscow
Торты для поклонников сериалов и мемов
Настя Карасева работает педагогом киноведения во Дворце пионеров на Воробьевых горах, но большую часть времени проводит за второй работой — изготовлением ироничных тортов. История бизнеса плотно связана с ее любимыми поп-культурными героями: начать печь вдохновили рецепты Джейми Оливера, а на тортах часто красуются персонажи любимых сериалов, например Дуайт из «Офиса», которого владелица в шутку называет своей ролевой моделью.
Бенто появились в Kusochek под влиянием западных и азиатских фуд-блогеров, у которых основательница отслеживает кондитерские тренды. Рецепты, напротив, отражают личные предпочтения: есть классика в виде шоколадного торта или авторские рецепты, например бисквит с чаем с бергамотом или с ежевичной начинкой. Изготовление заказа занимает от трех до пяти дней, но если заказов в конкретный день немного, бенто могут приготовить быстрее. Если вы вспомнили о праздничном десерте в последний момент, вместо бисквита с кремом вам предложат бенто-чизкейк — его быстрее готовить и стоит он дешевле: 1100 рублей против 1250. Оформление придется оплатить отдельно: 150 рублей за простую надпись или 350 за сахарную печать с любимым мемом или кадром из фильма.
Kuks Kops
Бенто-торты с кремом или ягодами три раза в месяц
Изделия в бенто-размере владелицы Ирина Кукушкина и Елизавета Копкина пекут только по определенным дням. Каждый месяц выбирают три даты, к которым могут приготовить заветные коробочки: в начале, середине и конце месяца. В этом июне, например, можно ориентироваться на 1-е, 8-е и 25-е число.
Для бенто делают начинки, которые клиенты чаще всего выбирают для стандартных тортов. Между бисквитных коржей — ванильных, шоколадных или «Красный бархат» — укладывают крем из сливочного сыра и прослойку на выбор: ганаш из молочного шоколада, клубничный соус или карамель с арахисом. Цена за торт с надписью составит 1100 рублей, но, по словам основательниц, гости часто заказывают декор поинтереснее: рисунки известных героев вроде Шрека (плюс 200–300 р.), либо более сдержанное украшение из свежих ягод или цветов (плюс 400 р.).
EM Cake
Заказы оптом в короткие сроки
Кроме дружеских подарков с локальными шутками, торты на одного могут быть комплиментом для коллег и сотрудников. При оптовых заказах проще обратиться к крупным кондитерским, которые выполняют работу быстрее домашних, — в числе таких EM Cake, где пару десятков бенто испекут даже в день обращения, если вы оформите заказ до полудня.
Кроме того, что торты в EM Cake готовят за короткий срок, сэкономить время можно с помощью готовых дизайнов на сайте — не самый интересный вариант для друзей, но очень удобный для коллег, которых не всегда хорошо знаешь. Пролистывайте надписи с признаниями в любви, пока не увидите уместный для корпоративных заказов дизайн — торты в пастельных тонах с аккуратными цветами из крема. Когда определитесь с декором, придет время выбирать наполнение — одну из пяти начинок. Есть шоколад с вишней или без, клубника, «Красный бархат» или манго-маракуйя. Если вы покупаете в EM Cake впервые, вас ждет приятный сюрприз: подарят бесплатный набор из шести пирожных макарон на выбор.
Bento Cake
Торты в форме сердца с прямолинейными надписями
Уже больше года Анна и Алиса Симоновы ведут семейный бизнес по производству маленьких тортов с индивидуальными рисунками. С прошлого лета количество подписчиков Bento Cake в социальных сетях выросло до 21 тысячи, а ассортимент заметно расширился: теперь к шоколадному или ванильному бисквиту могут добавить не только сырный крем, но и прослойку из ягодного конфитюра или карамели. Кроме классического круглого бенто весом в 350 грамм теперь выпекают торт-сердечко на 50 грамм крупнее и на 200 рублей дороже.
Чаще всего покупатели заказывают у Bento Cake шуточные рисунки, отсылающие к дружеским прозвищам и мемам, популярным сериалам и сексуальным отношениям, особенно популярны признания в любви и надпись «Best dick ever». Надпись на однотонном торте будет бесплатной, за дополнительные цвета и узоры нужно доплатить 200 рублей, а полноценный рисунок обойдется еще в 300 на классической форме и в 200 — на сердечке.
Cake Me
Бенто для ведьм и веганов
Изначально создатели проекта хотели открыть детское кафе, но пандемия нарушила планы, и кулинарные амбиции решили воплотить в домашней кондитерской. Бенто-торты пекли сразу — переполненные их фотографиями социальные сети подтверждают, что десерты на двоих в Cake Me самые популярные. Чаще всего на них пишут шутки двадцатилетних о своем неизбежном старении: «Ведьмы не стареют», «25 лет выдержки» и «Кто сейчас не старый». Тем, кто не может определиться с фразой, предложат выбрать любимых персонажей из мультфильмов или милых зеленых жаб.
Внутри цветного крема — один из шести видов тортов: медовик, морковный, чизкейк, ванильный или шоколадный с ягодами, сникерс или веганский малиново-кокосовый. Цена варьируется от 1200 до 1800 рублей в зависимости от сложности рисунка, плюс последние две начинки стоят на 400 рублей дороже остальных. Заказ можно сделать день в день, но тогда придется доплатить еще 25% от его стоимости.