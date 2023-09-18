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Архитектура

Храм металлургии, вилла Петергоф и еще два победителя архитектурной премии «Архитектон»

Мария Агафонова
Сегодня в 20:29
В Петербурге прошел крупнейший в городе архитектурный фестиваль «Архитектон». В его рамках состоялось и вручение премии, на котором выбрали лучшие проекты местных бюро: храм из железа, отель из дерева и вилла в духе эпохи Возрождения. «Афиша Daily» рассказывает о победителях.

Лучший проект общественной функции

Бюро «Студия 44», «Центр промышленного прогресса»

© «Студия 44»

В городе Выкса в Нижегородской области появится музей, посвященный истории отечественной металлургии. Его возведут на территории бывшего Верхне-Выксунского чугунолитейного завода, основанного купцами-промышленниками Баташевыми в XVIII веке. Внешне композиция здания напоминает разновеликие античные храмы. Этим сходством музей обязан основному конструктивному решению: здесь появятся колонны из стальных электросварных труб и венчающие их перекрытия из стального листа. В состав комплекса также войдут два объекта культурного наследия — фрагменты стен доменного и литейного корпусов XVIII века.

Никита Явейн

Руководитель, основатель и старший партнер архитектурного бюро «Студия 44»

«Мы превращаем весь объект в символ металлургии, в некий храм металла, отражающий суть материала — его способность к растяжению. Еще одна важная деталь: общий облик комплекса рассчитан на естественное старение железа, то есть музей год от года будет менять внешний вид.

„Центр промышленного прогресса“ станет частью индустриально-туристического центра „Шухов-парк“. В проект войдут отреставрированные объекты инженерного наследия архитектора Владимира Шухова: свод листопрокатного цеха и 32-метровая водонапорная башня. Музейный комплекс подчеркивает ее в качестве доминанты, не спорит с ней, но при этом формирует свой собственный, смелый и самостоятельный образ».

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Лучший проект жилой функции

Бюро Mayak architects, жилой комплекс WarmStone

© Mayak architects

Проект еще нереализованного жилого комплекса вдохновлен северными ландшафтами: Финский залив, камни, дюны, хвойный лес. «Необтесанные валуны с песчаных берегов, покрытые мхом и патиной времени, можно очистить и превратить в надежные стены любимого дома. Человек всегда стремится облагородить дикую природу, очистить материал, высечь из грубой формы то, что обретет ценность, и создать очаг, который станет смысловым фундаментом дома. Отсюда название жилого комплекса Warmstone и его архитектура», — рассказала соосновательница Mayak architects Лиза Бриллиантова. Авторы концепции отказались от стандартной прямоугольной конфигурации зданий в пользу более сложных и многогранных абрисов — это отсылка к природным формам. Кроме того, это помогло решить проблемы плотности застройки и инсоляции квартир.

Лучший реализованный объект жилой функции

Архитектурная мастерская «Головин & Шретер», «Вилла Петергоф»

© «Головин & Шретер»

При разработке концепции архитекторы мастерской «Головин & Шретер» вдохновились виллой Капра по проекту итальянского зодчего Андреа Палладио, жившего в XVI веке. Отсылки можно увидеть в крестообразном плане и квадратном фасаде. «Этот проект — еще одна ступень в моем исследовании архитектуры эпохи Возрождения. Еще в студенчестве меня привлекла работа Андреа Палладио — крестообразная вилла Ротонда. „Вилла Петергоф“ — квинтэссенция [моих размышлений] на эту тему», — рассказывает гендиректор мастерской Антон Головин. Принципиально новых решений в проекте нет, кроме нестандартной системы вентиляции. «В России принято систему вентиляции зашивать на потолке, из‑за чего теряется пространство. Нам удалось вплести ее в перекрытия — единственное ноу-хау в концепции», — заключает он.

Гран-при фестиваля и лучший реализованный объект общественной функции

Бюро Rhizome, отель «Игора. Времена года»

© Rhizome

«Игора. Времена года» — это загородный отель в Приозерском районе Ленинградской области с панорамными окнами и террасой в каждом номере. Архитекторы искривили планировки корпусов и расположили их так, чтобы из каждой комнаты был виден еловый лес. Фирменный ход Rhizome: комплекс собрали из модулей с конструктивом из клееной древесины. Производство и сборка заняли девять месяцев, отель открыли в прошлом году.

Евгений Решетов

Сооснователь архитектурного бюро Rhizome

«Этот проект — логичное продолжение наших идей последних лет. Мы работаем в контексте в прибалтийской среды, в ее логике и эстетике. Сравните работы Алвара Аалто, яркого представителя финского модернизма, с советскими или французскими примерами этого направления. Если прочие архитекторы говорят о людях как о массе, то Аалто обращается к каждому человеку отдельно. Нам эта ценность индивидуального опыта близка. Белые летящие объемы, деревянные конструкции — в концепции отеля мы постарались выстроить диалог с лучшими представителями региональной архитектуры XX века».

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