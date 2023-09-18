Храм металлургии, вилла Петергоф и еще два победителя архитектурной премии «Архитектон»

Проект еще нереализованного жилого комплекса вдохновлен северными ландшафтами: Финский залив, камни, дюны, хвойный лес. «Необтесанные валуны с песчаных берегов, покрытые мхом и патиной времени, можно очистить и превратить в надежные стены любимого дома. Человек всегда стремится облагородить дикую природу, очистить материал, высечь из грубой формы то, что обретет ценность, и создать очаг, который станет смысловым фундаментом дома. Отсюда название жилого комплекса Warmstone и его архитектура», — рассказала соосновательница Mayak architects Лиза Бриллиантова. Авторы концепции отказались от стандартной прямоугольной конфигурации зданий в пользу более сложных и многогранных абрисов — это отсылка к природным формам. Кроме того, это помогло решить проблемы плотности застройки и инсоляции квартир.