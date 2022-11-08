10 лучших молодых архитектурных бюро России

Kosmos
Города: Москва, Цюрих, Грац, Нью-Йорк
Коротко: интернациональная команда с концептуально выверенным подходом и проектами в самых разных областях: от «цирковых» палаточных тентов в лагере «Шато-шапито» в Грузии до самого большого в Европе экстрим-парка. Участники коллектива работают в разных странах и часовых поясах. Подобный формат взаимодействия прямо отражается на нестандартности проектов. Архитекторы изобретают шатры и дома для кочевников, сценографию для примы Мариинского театра Дианы Вишневой и общественные пространства из подручных материалов, например в случае с заводом ЭМА главным из них стал фольгоизолФольгированный кровельный и гидроизоляционный материал..
Важный проект: двухэтажный экстрим-парк «Урам», выполненный совместно с москвичами Legato Sports Architecture. Это самый большой в Европе центр уличной молодежной культуры площадью 7500 квадратных метров. «Урам» с татарского языка переводится как «улица». В комплексе объединены эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом, а также культурные пространства, открытые для всех желающих: центр современной музыки, школа диджеинга, скейтшоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки.
Обычно архитектуре подобных пространств уделяют мало внимания. Однако здесь все практические задачи решены именно с помощью архитектурных приемов — в том, как подобраны оттенки и материалы, нет ничего случайного. Профилированные стальные листы на фасадах растворяют стометровое здание в ландшафте. Серый необработанный бетон в интерьерах сочетается с желто-зеленой краской. Этот сигнальный цвет считается наиболее заметным для человеческого глаза и потому часто используется в дорожной разметке. Им отмечены важные зоны: ресепшен, информационное табло, эвакуационные маршруты.
Другие проекты: пространство «ЭМА», парк «Швейцария», «Шато-шапито», Air Box Msk, сценография для Дианы Вишневой.
Сооснователь и партнер архитектурного бюро Kosmos
«В нашем бюро двенадцать человек, мы изначально работали из разных городов и по-прежнему не находимся в одном месте. У нас есть несколько офисов — как в России, так и за ее пределами. За те годы, что Kosmos существует, мы переезжали с одного континента на другой, учились в США, Японии, преподавали в Бангкоке, жили и работали в Швейцарии и Австрии. Сохраняя единство общих корней и культуры, мы открыты для внешних влияний и вдохновения, в своей работе подпитываемся разными контекстами и идеями. И, видимо, это отражается на нашем проектировании — помогает каждый раз делать архитектуру менее конвенциональной и более интересной.
У нас есть принципы, которыми мы руководствуемся вне зависимости от масштаба, типологии и расположения объекта».
«Второе: ответственное отношение к ресурсам и экологии, но без гринвошинга. Мы стараемся руководствоваться здравым смыслом, когда говорим об окружающей среде, и постоянно задаем вопрос: а нужно ли делать что‑то новое? Есть ли возможность сделать меньше, но лучше? Поэтому одна из наших главных задач заключается в том, чтобы добиться максимального эффекта, затратив минимум усилий и средств.
И третье: общие важные для нас эстетические и визуальные референсы. Мы стараемся учиться не у признанных шедевров, а смотреть на городские временные структуры, черпать в них рациональность, скромность и в то же время максимальную эффективность и честность».
Megabudka
Город: Москва
Коротко: команда, которая экспериментирует с национальными мотивами и заново изобретает «новый русский стиль» в архитектуре. Они создают артистичные и задорные работы (сами архитекторы предпочитают слово «удаль»), но в то же время никогда не интерпретируют традицию слишком буквально. Хочется верить, что в конечном итоге именно такой подход поможет справиться с кризисом национальной идентичности.
Важный проект: Центр гостеприимства в парке «Кудыкина гора» — одно из самых громких архитектурных открытий 2021 года. Многосоставное здание соорудили в чистом поле. Уже одно это прибавляет ему эффектности — как и черные фасады, которые в российской архитектуре не жалуют, считая слишком мрачными. Архитекторы убеждены, что цвет и форма Центра гостеприимства глубоко укоренены в традиционной архитектуре: темный оттенок имеют здания из старого дерева, а силуэт отсылает к древнерусским хоромам.
Другие проекты: «Фабрика 1830» в Балашихе, Ярмарочная площадь и Окская набережная в Нижнем Новгороде.
Партнер и сооснователь архитектурного бюро Megabudka
«Архитектура — одна из самых новаторских наук, как космонавтика, генная инженерия или стоматология. При этом она еще и самая древняя, без шуток — фундамент развития человечества. Новейшие строительные и компьютерные технологии применяются при создании мостов Сантьяго Калатравой и инновационных небоскребов Zaha Hadid Architects. Разработка новых типов материалов — та еще гонка, наравне с созданием покрытий для космического транспорта. Суперинновации есть и в архитектурных IT-проектах, например VR- и AR-программы Revit, которые делают возможным объединение всех специалистов.
Каждый наш новый проект или даже небольшой проектик — это новая ступень развития впечатлений, культуры, пространства или внутреннего мира человека и всего общества в целом».
«Наша цель — разрабатывать абсолютно безупречный, актуальный продукт, будь то новое общественное пространство, парк, жилой дом или банкетка с подушкой. И у каждой новой идеи должна быть идеальная модель функционирования в будущем».
Plombir Architectural Bureau
Город: Нижний Новгород
Коротко: начинающий нижегородский коллектив. Реализованных проектов пока не так много, но в каждом из них читается тщательное стремление переосмыслить современный минимализм, избавиться от чрезмерной стерильности и выхолощенности. Пространства получаются теплыми и тактильными за счет материалов, света и деталей — сочетания светлого дерева и филигранно выточенного камня, округлых форм и мягкой гаммы.
Важный проект: реновация отеля «Горки». Один из самых красивых отелей Нижнего Новгорода: интерьеры в сдержанной гамме ничуть не конфликтуют со зданием конца XIX века, а вдумчивый подход к мелочам придает оригинальность даже самым «незначительным» зонам, таким как лестницы и коридоры между номерами.
Руководитель Plombir Architectural Bureau
«Наша команда объединена целью создавать объекты, которые меняют окружающий контекст, будь это рекреационное пространство, жилой комплекс или общественный интерьер. Для нас важно, чтобы реализованные проекты были не только качественными и эстетически ценными продуктами, но и объединяли пользователей, учили и мотивировали на созидание».
«В работе нам помогает постоянное стремление сделать наши проекты простыми и при этом выразительными. Для этого мы стараемся задавать себе как можно больше вопросов о чистоте, простоте и правдивости решений. Задавать вопросы другим куда проще, чем отвечать на собственные».
CNTR Architects
Город: Екатеринбург
Коротко: энергичное уральское бюро с огромным списком работ. За одиннадцать лет архитекторы разработали 280 проектов — от интерьеров квартир до популярных общественных пространств.
Важный проект: культурный центр «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме. Книжно-кофейное пространство на месте советского книжного магазина 1970-х. Об истории места напоминает эстетика ретрофутуризма и фасад из складчатого металла. Проект будет меняться под воздействием окружающей среды: для облицовки выбрали окисленную латунь, которая со временем темнеет. В данном случае это решение играет важную роль в восприятии архитектуры. Магазин и окружающая застройка выполнены в стиле советского модернизма, который нередко страдает тем, что не умеет красиво стареть.
Основатель архитектурного бюро CNTR Architects
«Большая часть наших проектов разрабатывается в российском правовом поле и культуре. Основа нашего подхода — баланс между запросами пользователя и заказчика, бюджетом и нашим видением того, какой должна быть архитектура, пространство и среда. Мы выстраиваем диалог со всеми заинтересованными сторонами и стараемся сделать так, чтобы все они нашли компромисс».
«Это экологически ориентированная архитектура высоких технологий. Она стремится минимизировать негативное влияние на окружающую среду за счет эффективного и продуманного использования материалов, энергии, пространства и экосистемы в целом».
«Новое»
Город: Москва
Коротко: бюро, отличающееся элегантным минимализмом. Сделало несколько больших проектов выставочных и общественных пространств. «Новое» часто занимается проектированием временных объектов: в отношении таких построек не действуют такие жесткие нормы и требования, как для капитальных строений. Это дает свободу творчества, позволяет в полной мере раскрыть экспериментальный подход и делать запоминающиеся вещи даже при небольшом бюджете.
Важный проект: «Павильон будущего» в Выксе — главное событие фестиваля современной культуры «Арт-овраг-2019».
По мысли архитекторов, постройка воплотила мечты о будущем города и представления об идеальной архитектуре завтрашнего дня. Чтобы мягче вписать здание в природное окружение, создатели выбрали форму цилиндра, который целиком состоит из дерева. Посетители павильона могут участвовать в кинопоказах и мастер-классах на нижнем уровне или взбираться наверх по лестничной спирали, которая стала символом непрерывного развития.
Партнер архитектурного бюро «Новое»
«„Новое“ — мультидисциплинарное архитектурное бюро, работающее на стыке архитектуры, социологии и бизнеса».
Творческая архитектурная мастерская «Лантерна»
Город: Новосибирск
Коротко: архитекторы, которые доказали, что даже самая функциональная и бюджетная архитектура может быть выразительной и мощной.
Важный проект: база отдыха в Заельцовском бору, проект — победитель премии Archiwood 2019 года, которой награждают значимую российскую архитектуру из дерева. Постройки находятся рядом с глубоким оврагом. В его склон спрятаны основные помещения, а все наземные конструкции выстроены из дерева. Среди таких конструкций — эффектный вытянутый навес над лестницей, по которому можно подняться на эксплуатируемую кровлю.
Архитектор мастерской «Лантерна»
«Мы небольшое архитектурное бюро из Сибири. Занимаемся преимущественно общественными зданиями. Мы стараемся внимательно и аккуратно относиться к тому, что окружает нас каждый день».
«Мы любим дерево, металл и камень — все то, что очень похоже на сибирские материалы. Кто‑то видит в этом оптимизацию инвестиционно-строительного цикла. Кто‑то — идентичность и приверженность к локальным материалам.
Как коллектив нас связывает большое внимание к тому, что кажется не очень важным. Мы формируем команду из людей, которые что‑то знают об организации быта, причем не важно какого — большого супермаркета, офисного здания или маленькой базы отдыха».
Nord Domos
Город: Калининград
Коротко: успешное калининградское бюро с нордическим подходом к проектированию и эстетике. Общее во всех проектах — любовь к натуральным материалам, в особенности к дереву, и скромность, которая помогает достичь идеального созвучия с окружающей природой.
Важный проект: банный комплекс Nordic Spa — скандинавская панорамная сауна среди песчаных дюн Куршской косы, в 50 метрах от кромки Балтийского моря. Все три постройки комплекса облицованы сухой строганной сосной, которая выглядит так, словно выгорела на солнце, а здания стояли здесь всегда. Архитекторы считают, что приезжать сюда лучшего всего осенью и зимой: в это время особенно приятно любоваться суровой Балтикой из теплых парных.
Другие проекты: гостиничный комплекс на Куршской косе A Scape (совместно с норвежским архитекторами Reiulf Ramstad), деревянный дом у моря.
«История нашего бюро началась с любви к путешествиям и красивым домам. Часто бывая за рубежом, управляющий партнер Nord Domos Андрей Гутак останавливался в необычных местах, чтобы проникнуться особенностями архитектуры каждой страны. Особое впечатление на Андрея произвела Скандинавия.
[У Андрея] родилась идея создавать настоящие европейские красивые дома со скандинавской философией. Для этого мы привлекаем к сотрудничеству европейских архитекторов, а наша команда обучалась современным технологиям домостроения в Европе и Америке. Мы убеждены, что форму и внешний вид вещей определяет их функционал».
«Мы как психологи отслеживаем, как меняется жизнь, и идем вслед за этими изменениями в своих проектах. Наши специалисты продумывают все сценарии жизни человека в доме, чтобы в результате получить максимально комфортное и функциональное пространство, не забывая о природной и эстетической стороне проекта».
Rhizome
Город: Санкт-Петербург
Коротко: группа молодых архитекторов, которые развивают общественные пространства Петербурга — и делают это со всем уважением к историческому контексту. На счету у коллектива интерьеры популярных кафе, фуд-холлов и концептуальных магазинов, а также отели в Карелии и на Онежском озере.
Важный проект: загородный отель «Точка на карте» в Лодейном Поле — постройка, вытянутая вдоль реки Свирь, соединяющей Ладогу и Онегу. Это не первый подобный проект Rhizome: ранее архитекторы разрабатывали схожие отельные комплексы в Видлице и Приозерске. Важная особенность всех трех проектов — использование модульного строительства. Жилые модули изготавливают на производстве и доставляют уже со всей инженерией, большей частью отделочных материалов и сантехническим оборудованием. Это позволяет минимально беспокоить природу во время строительства.
«Мы родом из северного региона, и это определило нашу эстетику и подход к дизайну. В то же время мы стараемся жить и работать вне всяких границ: разрабатывать жилую и общественную архитектуру, работать над креативной переработкой уже существующих зданий и создавать проекты в сфере культуры и гостеприимства.
Наш подход основан на постоянной переоценке устоявшихся взглядов и практик. Мы стремимся создавать пространства, отвечающие потребностям настоящего, но с учетом будущего. Не забывая о конкретных задачах, мы руководствуемся логикой устойчивого подхода как в выборе технологий и материалов, так и с точки зрения гибкости использования объекта. В каждом проекте мы стремимся задать новые стандарты и немного изменить привычные формы. Мы хотим описать наше видение того, как люди могут жить, чего им не хватает в настоящем и что мы могли бы им дать.
С каждым новым проектом мы углубляем наши знания в современных методах строительства, таких как модульное, сборное или строительство из массивных деревянных панелей. Мы не отделяем наши работы от социального, культурного контекста, а также условий окружающей среды».
«Хвоя»
Город: Санкт-Петербург
Коротко: небольшая архитектурная мастерская, созданная в 2009 году тремя друзьями по петербургскому Институту им. И.Е.Репина. Особое внимание архитекторы уделяют проектной графике. В то время как другие архбюро описывают проекты с помощью диаграмм или реалистичных рендеров, «Хвоя» использует красочные графические работы, которые можно расценивать как отдельные произведения.
Важный проект: «Севкабель Порт» — масштабное общественное пространство, которое внесло большой вклад в переосмысление роли воды в городе: оно стало первое оборудованным местом для отдыха у Финского залива в Петербурге.
Изначально кирпичный завод на Васильевском острове принадлежал фирме Siemens & Halske, а после революции сменил название на «Северный кабельный завод». Дух места четко выражен во всех архитектурных привнесениях: в качестве основных материалов выбраны черный необработанный металл и кортеновская сталь, а все дизайнерские решения максимально просты.
Сооснователь архитектурного бюро «Хвоя»
«У нас нет манифеста, но у нашего творчества есть три основы: мы стараемся быть внимательными к контексту, изобретательными в функциональных решениях и последовательными в поиске формы. И считаем, что этого достаточно, чтобы проектировать качественные объекты.
Когда мы говорим о функциональных решениях, то не имеем в виду технологическую или техническую часть архитектуры».
«Один из трех наших партнеров долгое время выбирал между живописью и архитектурой. Это одна из причин, по которой мы много внимания уделяем графической составляющей. Однако этот метод не хуже и не лучше других — проектировать можно по-разному: выстраивать аналитические схемы, писать эссе, клеить макеты».
Concrete Jungle
Город: Владивосток
Коротко: главные законодатели современных общественных пространств на Дальнем Востоке. Коллектив возник пятнадцать лет назад и первоначально объединял людей, которые занимались стрит-артом: основатели бюро Вадим Герасименко и архитектор Феликс Машков успели порисовать граффити в Нью-Йорке, прежде чем решили организовать собственную студию. Время от времени они продолжают создавать арт-объекты.
Важный проект: «Город в городе», общественное пространство у завода двигателей внутреннего сгорания, главная аудитория которого — 1500 сотрудников предприятия. Как и многие другие промышленные объекты во Владивостоке, завод находится возле моря в черте города. Так что появление здесь общественного пространства помогло восстановить городскую ткань.
Архитекторы с большой заботой отнеслись к тем, кто использует пространство. Перед проектированием Concrete Jungle опросили работников завода, чтобы точно удовлетворить их потребности. Так, в проекте появились лавки, которые рассчитаны на посиделки в большой компании, большая живая ель для празднования Нового года и крытое пространство для проведения детских дней рождения.
Другие проекты: общественное пространство «Семь сопок», пирсы на набережной Амурского залива, центр «Заря» во Владивостоке (совместно со Skameyka architects), Нагорный парк.
Основатель архитектурного бюро Concrete Jungle
«Наша главная особенность заключается в том, что у нас есть не только проектное направление, но и производственное и строительное. При создании благоустройства и городской среды мы прорабатываем проекты таким образом, чтобы их можно было построить. У нас есть свои алгоритмы и программные комплексы, которые позволяют создавать уникальные бетонные элементы, малые архитектурные формы и решать сложные и необычные задачи».
«Кроме того, поскольку наши корни уходят в уличное искусство, мы всегда тщательно и тонко работаем с нарративом, при этом глубоко погружаемся в технические детали и экономику проекта».