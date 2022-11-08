10 лучших молодых архитектурных бюро России

«В нашем бюро двенадцать человек, мы изначально работали из разных городов и по-прежнему не находимся в одном месте. У нас есть несколько офисов — как в России, так и за ее пределами. За те годы, что Kosmos существует, мы переезжали с одного континента на другой, учились в США, Японии, преподавали в Бангкоке, жили и работали в Швейцарии и Австрии. Сохраняя единство общих корней и культуры, мы открыты для внешних влияний и вдохновения, в своей работе подпитываемся разными контекстами и идеями. И, видимо, это отражается на нашем проектировании — помогает каждый раз делать архитектуру менее конвенциональной и более интересной.