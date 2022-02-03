Спустя ровно 100 лет с момента завершения строительства Шуховская башня переживает странные времена: ее обещают поместить на 100-рублевую купюру, но уже много лет не могут отреставрировать. «Афиша Daily» рассказывает запутанную судьбу уникального сооружения.

Шухов до башни на Шаболовке Сейчас выпускник Императорского технического училища в Москве (нынешний МГТУ имени Баумана) Владимир Шухов известен в основном гиперболоидными башнями и стеклянными крышами зданий (например, ГУМа и ГМИИ им. Пушкина). Но в начале карьеры он прославился тем, что стал соавтором первого в Российской империи нефтепровода и вообще много сделал для нефтяной промышленности. Свою первую башню он создал еще в 1896 году — тогда 25-метровую гиперболоидную конструкцию увидели посетители Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. Экспонатом, правда, она не была, а использовалась как подпорка бака водокачки. В дневнике Шухов писал, что идею ему подарила уборщица, которая поставила на перевернутую ивовую корзину цветочный горшок. Тонкие прутья не сломались под большим весом, так как нагрузка была распределена равномерно. Почему это уникальное сооружение? Сетчатая конструкция стала ноу-хау Шухова, до него так никто не делал — башня сплетена из металла и закреплена с помощью заклепок, а не спаек. Это позволило радикально снизить затраты на материалы : все элементы принимают на себя и вертикальную, и горизонтальную нагрузку, так что все строение получается легким и прочным. Интересное замечание есть в дневнике инженера Александра Галанкина: Шуховская башня стала физическим воплощением советского лозунга «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Изначально Шухов хотел сделать башню на Шаболовке 350-метровой — расчетный вес конструкции составлял 2200 тонн. Для примера: 324-метровая Эйфелева башня весит 7300 тонн. В условиях нехватки ресурсов проект пришлось пересмотреть: высота была уменьшена до 148,5 метра, а масса составила 240 тонн. Конструкция собиралась из шести гиперболоидов без строительных лесов и подъемных кранов: внутри нижнего яруса собирался следующий, который, как выдвигающийся телескоп, поднимался с помощью лебедок.

Шуховская башня в конце 1930-х годов © PastVu/Pirogov

Зачем была нужна такая башня? Постановление о строительстве башни было принято в 1919 году, так как возведенная в 1914 году Ходынская радиостанция уже не справлялась с постоянно растущим объемом радиограмм из столицы. Во время Гражданской войны новая власть как никогда была заинтересована в том, чтобы пропаганда доходила до граждан.

Строительство башни Башня строилась прямо во время Гражданской войны, материалов и денег на зарплаты рабочим постоянно не хватало. При этом она чуть не стоила инженеру жизни. Во время строительства произошла авария: при подъеме четвертой секции оборвался трос, она упала и повредила третий, второй и первый гиперболоиды. Двое рабочих погибли. Хотя комиссия постановила, что проблема была не в проекте, а в усталости металла низкого качества, Шухова приговорили к условному расстрелу с отсрочкой исполнения приговора до завершения строительства. Однако после громкого открытия башни в 1922 году инженер был помилован. Годы эксплуатации Радиопередачи Шуховская башня начала транслировать сразу же после постройки. Первые телепередачи — с 1939 года. Тогда в Москве было около 100 телевизоров: их счастливые обладатели могли смотреть пропагандистские фильмы о партийных съездах. В начале войны оборудование радиотелевизионной станции было демонтировано и вывезено из Москвы. С приближением немецких войск к столице металлические конструкции были заминированы и подготовлены для взрыва. К счастью, взрывать ничего не пришлось, и 7 мая 1945 года вещание было восстановлено. В 1991 году башню переоборудовали для FM-вещания, установив седьмую секцию с громоздким оборудованием. В 2002 году вещание было окончательно прекращено, а антенну FM-диапазона сняли в 2015-м. После окончания вещания Сейчас к башне не подойти — она находится на закрытой территории. Но даже издалека видно, что она проедена ржавчиной. Последний раз ее ремонтировали в начале 1960-х, полноценной реставрации не было ни разу. При жизни Шухова ее красили каждые семь лет, а начиная с 1980-х на это махнули рукой. В 1971 году фундамент укрепили и забетонировали опорные узлы, что усилило коррозию и нарушило конструкцию, которая изначально подразумевалась как подвижная. В 2003 году специалисты установили, что из‑за деформации и коррозии башня находится в опасности. Позже владелица здания — Российская телевизионная и радиовещательная сеть — была оштрафована за ненадлежащий уход за зданием.

Шуховская башня в 2010-х годах © Василий Кузьмиченок/ТАСС

В 2011 году правительство выделило на реставрацию башни 135 млн рублей, но этих денег оказалось недостаточно, так что работы отложили. В начале 2014 года заместитель министра связи России Алексей Волин заявил о разрушении Шуховской башни с «систематическим выпадением металлических деталей с радиусом разброса до 50 метров». Был предложен проект по ее разбору с последующим переносом в другое место. Например, шли разговоры о перевозе конструкции в Севастополь или Екатеринбург. В ответ на это 50 ведущих архитекторов мира, включая Нормана Фостера и Заху Хадид, составили письмо на имя Владимира Путина. В нем они подписывались под тем, что Шуховскую башню необходимо сохранить для всего человечества. Правнук архитектора и его полный тезка уверен, что только благодаря этому письму башня сохранилась до наших дней. Ее законсервировали, подставив костыли — толстые металлические трубы — на четыре нижние секции. Только в 2016 году башня была включена в список памятников мировой культуры с охраняемым статусом. Когда‑то шли разговоры о завершении реставрации к 100-летию объекта. Сейчас понятно, что этого не случится. Уже не первый год эксперты предупреждают, что ситуация может дойти до точки невозврата. Например, кандидат архитектуры Александра Селиванова заявила:

«Реставрационные работы так и не были начаты, и башня уже несколько зим в противоаварийном режиме подвешена на опорах, не несет себя сама, то есть находится в неестественном положении, а коррозия продолжает развиваться, и, когда „ноги“ снимут, она, вероятно, потребует уже полной замены несущих конструкций. В таком случае мы получим стопроцентный новодел, как уже неоднократно происходило с памятниками архитектуры у нас в городе».

Наследие Шухова Два десятилетия после открытия башни на Шаболовке подобные объекты авторства Шухова возникали по всей стране — всего их было построено около 200. Они использовались как водонапорные башни, маяки, корабельные мачты и линии электропередачи. До наших дней дошли всего восемь. Единственная полноценно отреставрированная находится на реке Оке в Дзержинске (Нижегородская область). При этом по образцу гиперболоидных конструкций Шухова созданы лондонский небоскреб-огурец Нормана Фостера, Сиднейская башня Дональда Крона, 600-метровая Canton Tower в Гуанчжоу и многие другие постройки.