Чем заняться на новогодних каникулах в Петербурге

Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo
В Эрмитаже пройдут сольные концерты российских, армянских и итальянских молодых пианистов. Откроет фестиваль обладатель премии VI международного конкурса Premio Giovanni Colafemmina, студент петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Игорь Петров. 30 декабря он исполнит прелюдию и фугу Баха, сонату Гайдна, скерцо Шопена, этюд Скрябина и три пьесы из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева. 3 января победитель 62-го Международного конкурса пианистов в Хаэн Валентин Малинин сыграет сонату № 23 «Аппассионата» Бетховена, «Сарказмы» Прокофьева и другие произведения. 4 января студент Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, обладатель платинового приза Лондонского конкурса классической музыки Армен Пучинян выступит с фантазией фа минор Мендельсона, «Блестящими вариациями» Шопена и другими. Завершит серию вечеров миланский пианист Арио Сгрои. Он представит мазурку № 5 Шумана, ноктюрн «Грезы любви» Листа.
Где
Эрмитаж, Дворцовая наб., 34
Когда
30 декабря — 8 января
Спектакль «Товарищ Кисляков»
Победитель «Золотой маски» в номинации «Лучший драматический спектакль малой формы». Андрей Калинин открывает для театра забытую советскую прозу 1930-х годов, его спектакль — первое сценическое обращение к книге Пантелеймона Романова. «Товарищ Кисляков» — мрачная сатира о пути главного героя от Ипполита Григорьевича к товарищу Кислякову через компромиссы и соглашательство на фоне стремительно меняющейся Москвы конца 1920-х.
Где
Новая сцена Александринского театра, наб. Фонтанки, 49а
Когда
30 декабря и 3 января, 19.00
Зимние каникулы в Никольских рядах
Этой зимой во дворе Никольских рядов — арктическая сказка с северным сиянием, ледяными айсбергами и полярными животными. Самая высокая и быстрая в Петербурге горка для катания на ватрушках и праздничная Венецианская карусель остались центральными элементами двора, но к ним добавились новые арктические герои и звери, а также появились выставочные поп-ап-объекты. Важная особенность горки — она работает в любую погоду даже без снега благодаря всесезонному покрытию и надувным ватрушкам, которые выдаются на месте.
Где
Садовая, 62
Когда
1 — 8 января, 11.00 — 22.00, 9 — 15 января по будням 14.00 — 21.00, по выходным — 11.00 — 21.00
Выставка-путешествие «Балабанов»
Большой маршрут по жизни и творчеству режиссера новой России: знаменитым фильмам «Жмурки», «Брат», «Груз 200», ранним короткометражкам, документальным работам. На выставке представлены мультимедийные инсталляции и архивные материалы: армейский дневник, рукописи, кожаная куртка и игрушечный вомбат, привезенный Алексеем Октябриновичем из Англии. Путешествие сопровождает плеер-аудиогид, где записан рассказ братьев Петра и Федора Балабановых.
Где
«Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40
Когда
до 15 января, вт-пт 12.00 — 22.00, сб-вс 11.00 — 22.00
Городская рождественская ярмарка
Главная развлекательная новогодняя площадка города. На Конюшенной площади работает каток, у Певческого моста — горка, на Малой Садовой — торговые домики со сладостями, вязаными вещами, специями, елочными игрушками, едой и сувенирами, на Кленовой улице — большая двухэтажная ярмарочная карусель. Пространство оформлено в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Карусель и каток бесплатные, но за аренду коньков нужно оставить залог — 1000 рублей.
Где
Малая Садовая, Манежная пл., Кленовая аллея, Конюшенная пл. и Певческий мост
Когда
17 декабря — 9 января, 12.00 — 21.00, 1 января, 14.00 — 21.00
Blank New Year
Двухактовая новогодняя вечеринка в стиле берлинских техно-клубов в здании бывшего завода «Арсенал» XVIII века. Играют Nocow, Толя Клепалов, София Родина, Заира Габибова и другие. Билеты стоят 2023 рубля.
Где
Blank, Арсенальная наб., 1
Когда
31 декабря, 22.00, 1 января, 21.00
Экспертка ДК Лурье Надежда Морозова проведет экскурсию по невысокой кухне: дегустации в старинном кафе, ресторане с морепродуктами и советской рюмочной. Расскажет о становлении местной гастрономии и любимых местах петербуржцев.
Где
Место сбора — Невский просп., 40–42
Когда
30 декабря и 3, 4, 5, 6, 7 января, 11.00
Выставка «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII–XX веков»
Экспозиция в Мраморном дворце включает картины Юрия Васнецова, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева и Владимира Маковского, скульптуры Анны Остроумовой-Лебедевой. Главные экспонаты — редкая мебель из собрания Русского музея: диван и стол по эскизу Карла Росси, кресло по дизайну Джорджа Нельсона, стулья фабрики «Братья Тонет», табурет Алваро Аалто.
Где
Филиал Русского музея в Мраморном дворце, Миллионная, 5/1
Когда
до 9 января
Новогодние каникулы на Новой Голландии
На острове работают ретрофутуристический каток, мастерские Деда Мороза и ярмарка, на которой можно найти книги от «Подписных изданий» и Garage, предметы интерьера из переработанного стекла, винтажные украшения и многое другое.
Где
наб. Адмиралтейского канала, 2
Когда
Новогодний базар: 30 декабря, 1 — 8 января, 12.00 — 21.00, 31 декабря, 12.00–19.00. Каток: 31 декабря, 9.30 — 21.30, 1 января, 11.30 — 23.30, 2 — 8 января, 9.30 — 23.30
«Зерцало»
На этой выставке собрали портреты провинциального купечества, дворянства и духовенства XVIII–XIX веков из 17 российских музеев. Частью экспозиции стали зеркала. Они здесь — портреты современников, а картины — отражение эпохи. Концепцию разработал экс-директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.
Где
ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская пл., 1
Когда
до 8 января
«Русский авангард. Искусство для нового мира»
На выставке в Манеже Малого Эрмитажа представлены фарфор, печатные издания, картины Малевича, Кандинского, Петрова-Водкина и Родченко, текстиль и реконструкции костюмов по проектам художников-авангардистов.
Где
Манеж Малого Эрмитажа, Дворцовая наб., 36
Когда
до 26 марта
Концерт «Орган в планетарии. Рождество»
Прекрасный способ погрузиться в волшебную атмосферу праздников — послушать шедевры мировой музыки под огромным звездным куполом Петербургского планетария. В программе — классика органной музыки: Бах, Перселл, Моцарт, Гендель и Вивальди.
Где
Планетарий № 1, наб. Обводного канала, 74ц
Когда
30 декабря и 8 января, 21.00
«Щелкунчик» в Мариинском театре
130 лет назад балет Петра Чайковского на либретто Мариуса Петипа впервые показали в Мариинском в хореографии Льва Иванова. Сегодня более 80 лет в театре идет версия в редакции Василия Вайонена 1934 года по мотивам одноименной (и самой новогодней!) сказки Гофмана. Хореограф услышал в музыке Чайковского гармонию детских грез и выстраивал танцевальное действие, опираясь на традиции балета ХIХ века. Билеты еще есть, но остались только довольно дорогие опции.
Где
Театральная пл., 1
Когда
31 декабря и 2 января, 12.00, 18.00, 4 января, 19.00, 7 января, 19.30, 8 января, 12.00, 18.00
Концерт Ивана Бессонова
Отличный способ отдохнуть после шумного праздника — релаксировать под Шопена и Грига в исполнении петербургского пианиста-звезды Ивана Бессонова. Еще в 16 лет он стал первым россиянином, который победил в классическом «Евровидении». В 2022 году 20-летний Иван получил первую премию и золотую медаль Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.
Где
Большой зал Петербургской филармонии, Михайловская, 2
Когда
1 января, 20.00
Концерт «Кирпичей»
Группа Васи Васина «Кирпичи» стала популярна в начале нулевых благодаря добродушным песням о повседневных вещах — похмелье, поисках работы, вечеринках. Довольно быстро еще одной важной для них темой стали рефлексии по поводу собственной деятельности и окружающей медиареальности. Ироничная, позитивная интонация их полуавтобиографичных историй обеспечила все еще длящийся успех коллектива. В музыкальном плане они балансируют между расслабленными битами и такими же неспешными рок-аранжировками.
Где
«Севкабель Порт», клуб Sound, Кожевенная линия, 40
Когда
1 января, 19.00
Новогодние экскурсии по стрит-арту в «Севкабель Порту»
Исследователь уличного искусства, ведущий подкаста «Рисунки на стенах» Денис Фабрика за два часа расскажет об особенностях стрит-арта Петербурга и покажет согласованное и несогласованное искусство на территории кластера у Финского залива. К прогулке автор маршрута рекомендует посмотреть фильмы «Дикий стиль», «Состав», «Выход через сувенирную лавку», «Все на улицу», «Баския: Взрыв реальности», «Марта Купер: История о граффити» и «Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта». Необходима предварительная запись.
Где
Кожевенная линия, 40
Когда
3 января — 8 января, 12.00
Стоимость
1000 рублей
Концерт Sirotkin
Московский музыкант Сергей Сироткин выпускает небольшие альбомы с щемящей акустикой, какой у нас больше нет. В начале января группа представит недавно вышедший альбом «Тень первого облака». «Весь альбом должен унести тебя далеко, повертеть в небе, показать темные и светлые места, где ты раньше не был, а потом вернуть домой. Там все птицы огромные и сильные, по дорогам ходят призраки, в небо ведут бесконечные лестницы. А главное — в этом мире ты сам становишься тем, кем никогда раньше не был», — объясняет Сергей Сироткин концепцию релиза.
Где
«Севкабель Порт», клуб Sound, Кожевенная линия, 40
Когда
5 января, 20.00
Спектакль «Джульетта»
Постановка по мотивам Шекспира в форме спектакля в спектакле. У прибалтийских андеграундных художников, Тийта Оясоо и Эне-Лиис Семпер, пьеса наполнилась яркими визуальными решениями и превратилась в драйвовую вечеринку под всевозможные хиты о любви. За три с половиной часа зритель увидит классических «Ромео и Джульетту», постмодернистскую постановку и легкий стриптиз от ведущих актеров БДТ и Муси Тотибадзе в главной роли. Во время музыкальных сцен роскошные люстры театра мигают светомузыкой, а треклист стал отдельным поводом посмотреть спектакль. Например, на исторической сцене Большого драматического можно услышать хиты «Ленинграда» без цензуры.
Где
БДТ, наб. Фонтанки, 65
Когда
6 и 7 января, 19.00
Академия смеха
Режиссерский дебют Федора Пшеничного по одноименной комедии японской писательницы Коки Митани. Главный герой, драматург, приходит добиваться разрешения на постановку новой пьесы, а цензор требует убрать все поцелуи из произведения и добавить патриотичности. Бытовая история разворачивается в монументальный и вневременной сюжет о свободе, человечности и силе искусства. Несмотря на географическую и историческую отдаленность, спектакль звучит крайне актуально в сегодняшней России. Двухчасовая постановка держится на традиционных комических приемах, пластических вставках в стиле Бутусова и мощной актерской работе, а просвечивающий сквозь паузы в диалогах абсурд напоминает и булгаковскую сатиру, и «Человека из Подольска» Дмитрия Данилова.
Где
Театр им. Ленсовета, Владимирский просп., 12
Когда
7 января, 19.30