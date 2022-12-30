Чем заняться на новогодних каникулах в Петербурге

Московский музыкант Сергей Сироткин выпускает небольшие альбомы с щемящей акустикой, какой у нас больше нет. В начале января группа представит недавно вышедший альбом «Тень первого облака». «Весь альбом должен унести тебя далеко, повертеть в небе, показать темные и светлые места, где ты раньше не был, а потом вернуть домой. Там все птицы огромные и сильные, по дорогам ходят призраки, в небо ведут бесконечные лестницы. А главное — в этом мире ты сам становишься тем, кем никогда раньше не был», — объясняет Сергей Сироткин концепцию релиза.