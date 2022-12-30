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Новый год-2023

Чем заняться на новогодних каникулах в Петербурге

Афиша Daily
Сегодня в 13:45
«Афиша Daily» рассказывает, куда сходить с 30 декабря по 8 января: выставки, концерты, спектакли, экскурсии, ярмарки и вечеринки.

Зимний фортепианный фестиваль Pianissimo

В Эрмитаже пройдут сольные концерты российских, армянских и итальянских молодых пианистов. Откроет фестиваль обладатель премии VI международного конкурса Premio Giovanni Colafemmina, студент петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Игорь Петров. 30 декабря он исполнит прелюдию и фугу Баха, сонату Гайдна, скерцо Шопена, этюд Скрябина и три пьесы из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева. 3 января победитель 62-го Международного конкурса пианистов в Хаэн Валентин Малинин сыграет сонату № 23 «Аппассионата» Бетховена, «Сарказмы» Прокофьева и другие произведения. 4 января студент Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, обладатель платинового приза Лондонского конкурса классической музыки Армен Пучинян выступит с фантазией фа минор Мендельсона, «Блестящими вариациями» Шопена и другими. Завершит серию вечеров миланский пианист Арио Сгрои. Он представит мазурку № 5 Шумана, ноктюрн «Грезы любви» Листа.

Где

Эрмитаж, Дворцовая наб., 34

Когда

30 декабря — 8 января

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Спектакль «Товарищ Кисляков»

Победитель «Золотой маски» в номинации «Лучший драматический спектакль малой формы». Андрей Калинин открывает для театра забытую советскую прозу 1930-х годов, его спектакль — первое сценическое обращение к книге Пантелеймона Романова. «Товарищ Кисляков» — мрачная сатира о пути главного героя от Ипполита Григорьевича к товарищу Кислякову через компромиссы и соглашательство на фоне стремительно меняющейся Москвы конца 1920-х.

Где

Новая сцена Александринского театра, наб. Фонтанки, 49а

Когда

30 декабря и 3 января, 19.00

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Зимние каникулы в Никольских рядах

Этой зимой во дворе Никольских рядов — арктическая сказка с северным сиянием, ледяными айсбергами и полярными животными. Самая высокая и быстрая в Петербурге горка для катания на ватрушках и праздничная Венецианская карусель остались центральными элементами двора, но к ним добавились новые арктические герои и звери, а также появились выставочные поп-ап-объекты. Важная особенность горки — она работает в любую погоду даже без снега благодаря всесезонному покрытию и надувным ватрушкам, которые выдаются на месте.

Где

Садовая, 62

Когда

1 — 8 января, 11.00 — 22.00, 9 — 15 января по будням 14.00 — 21.00, по выходным — 11.00 — 21.00

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Выставка-путешествие «Балабанов»

Большой маршрут по жизни и творчеству режиссера новой России: знаменитым фильмам «Жмурки», «Брат», «Груз 200», ранним короткометражкам, документальным работам. На выставке представлены мультимедийные инсталляции и архивные материалы: армейский дневник, рукописи, кожаная куртка и игрушечный вомбат, привезенный Алексеем Октябриновичем из Англии. Путешествие сопровождает плеер-аудиогид, где записан рассказ братьев Петра и Федора Балабановых.

Где

«Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40

Когда

до 15 января, вт-пт 12.00 — 22.00, сб-вс 11.00 — 22.00

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На какие выставки стоит сходить в декабре 2022-го

Городская рождественская ярмарка

Главная развлекательная новогодняя площадка города. На Конюшенной площади работает каток, у Певческого моста — горка, на Малой Садовой — торговые домики со сладостями, вязаными вещами, специями, елочными игрушками, едой и сувенирами, на Кленовой улице — большая двухэтажная ярмарочная карусель. Пространство оформлено в стиле сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Карусель и каток бесплатные, но за аренду коньков нужно оставить залог — 1000 рублей.

Где

Малая Садовая, Манежная пл., Кленовая аллея, Конюшенная пл. и Певческий мост

Когда

17 декабря — 9 января, 12.00 — 21.00, 1 января, 14.00 — 21.00

Blank New Year

Двухактовая новогодняя вечеринка в стиле берлинских техно-клубов в здании бывшего завода «Арсенал» XVIII века. Играют Nocow, Толя Клепалов, София Родина, Заира Габибова и другие. Билеты стоят 2023 рубля.

Где

Blank, Арсенальная наб., 1

Когда

31 декабря, 22.00, 1 января, 21.00

Гастрономическая прогулка по Петербургу от Дома культуры Льва Лурье

Экспертка ДК Лурье Надежда Морозова проведет экскурсию по невысокой кухне: дегустации в старинном кафе, ресторане с морепродуктами и советской рюмочной. Расскажет о становлении местной гастрономии и любимых местах петербуржцев.

Где

Место сбора — Невский просп., 40–42

Когда

30 декабря и 3, 4, 5, 6, 7 января, 11.00

Выставка «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII–XX веков»

Экспозиция в Мраморном дворце включает картины Юрия Васнецова, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева и Владимира Маковского, скульптуры Анны Остроумовой-Лебедевой. Главные экспонаты — редкая мебель из собрания Русского музея: диван и стол по эскизу Карла Росси, кресло по дизайну Джорджа Нельсона, стулья фабрики «Братья Тонет», табурет Алваро Аалто.

Где

Филиал Русского музея в Мраморном дворце, Миллионная, 5/1

Когда

до 9 января

Новогодние каникулы на Новой Голландии

На острове работают ретрофутуристический каток, мастерские Деда Мороза и ярмарка, на которой можно найти книги от «Подписных изданий» и Garage, предметы интерьера из переработанного стекла, винтажные украшения и многое другое.

Где

наб. Адмиралтейского канала, 2

Когда

Новогодний базар: 30 декабря, 1 — 8 января, 12.00 — 21.00, 31 декабря, 12.00–19.00. Каток: 31 декабря, 9.30 — 21.30, 1 января, 11.30 — 23.30, 2 — 8 января, 9.30 — 23.30

«Зерцало»

На этой выставке собрали портреты провинциального купечества, дворянства и духовенства XVIII–XIX веков из 17 российских музеев. Частью экспозиции стали зеркала. Они здесь — портреты современников, а картины — отражение эпохи. Концепцию разработал экс-директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара.

Где

ЦВЗ «Манеж», Исаакиевская пл., 1

Когда

до 8 января

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За 200 лет до селфи: выставка о русском провинциальном портрете в Петербурге

«Русский авангард. Искусство для нового мира»

На выставке в Манеже Малого Эрмитажа представлены фарфор, печатные издания, картины Малевича, Кандинского, Петрова-Водкина и Родченко, текстиль и реконструкции костюмов по проектам художников-авангардистов.

Где

Манеж Малого Эрмитажа, Дворцовая наб., 36

Когда

до 26 марта

Концерт «Орган в планетарии. Рождество»

Прекрасный способ погрузиться в волшебную атмосферу праздников — послушать шедевры мировой музыки под огромным звездным куполом Петербургского планетария. В программе — классика органной музыки: Бах, Перселл, Моцарт, Гендель и Вивальди.

Где

Планетарий № 1, наб. Обводного канала, 74ц

Когда

30 декабря и 8 января, 21.00

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«Щелкунчик» в Мариинском театре

130 лет назад балет Петра Чайковского на либретто Мариуса Петипа впервые показали в Мариинском в хореографии Льва Иванова. Сегодня более 80 лет в театре идет версия в редакции Василия Вайонена 1934 года по мотивам одноименной (и самой новогодней!) сказки Гофмана. Хореограф услышал в музыке Чайковского гармонию детских грез и выстраивал танцевальное действие, опираясь на традиции балета ХIХ века. Билеты еще есть, но остались только довольно дорогие опции.

Где

Театральная пл., 1

Когда

31 декабря и 2 января, 12.00, 18.00, 4 января, 19.00, 7 января, 19.30, 8 января, 12.00, 18.00

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Больше елок богу елок: куда сводить детей в праздники и каникулы в Москве и Петербурге

Концерт Ивана Бессонова

Отличный способ отдохнуть после шумного праздника — релаксировать под Шопена и Грига в исполнении петербургского пианиста-звезды Ивана Бессонова. Еще в 16 лет он стал первым россиянином, который победил в классическом «Евровидении». В 2022 году 20-летний Иван получил первую премию и золотую медаль Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова.

Где

Большой зал Петербургской филармонии, Михайловская, 2

Когда

1 января, 20.00

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Концерт «Кирпичей»

Группа Васи Васина «Кирпичи» стала популярна в начале нулевых благодаря добродушным песням о повседневных вещах — похмелье, поисках работы, вечеринках. Довольно быстро еще одной важной для них темой стали рефлексии по поводу собственной деятельности и окружающей медиареальности. Ироничная, позитивная интонация их полуавтобиографичных историй обеспечила все еще длящийся успех коллектива. В музыкальном плане они балансируют между расслабленными битами и такими же неспешными рок-аранжировками.

Где

«Севкабель Порт», клуб Sound, Кожевенная линия, 40

Когда

1 января, 19.00

Новогодние экскурсии по стрит-арту в «Севкабель Порту»

Исследователь уличного искусства, ведущий подкаста «Рисунки на стенах» Денис Фабрика за два часа расскажет об особенностях стрит-арта Петербурга и покажет согласованное и несогласованное искусство на территории кластера у Финского залива. К прогулке автор маршрута рекомендует посмотреть фильмы «Дикий стиль», «Состав», «Выход через сувенирную лавку», «Все на улицу», «Баския: Взрыв реальности», «Марта Купер: История о граффити» и «Кит Харинг: Вундеркинд стрит-арта». Необходима предварительная запись.

Где

Кожевенная линия, 40

Когда

3 января — 8 января, 12.00

Стоимость

1000 рублей

Концерт Sirotkin

Московский музыкант Сергей Сироткин выпускает небольшие альбомы с щемящей акустикой, какой у нас больше нет. В начале января группа представит недавно вышедший альбом «Тень первого облака». «Весь альбом должен унести тебя далеко, повертеть в небе, показать темные и светлые места, где ты раньше не был, а потом вернуть домой. Там все птицы огромные и сильные, по дорогам ходят призраки, в небо ведут бесконечные лестницы. А главное — в этом мире ты сам становишься тем, кем никогда раньше не был», — объясняет Сергей Сироткин концепцию релиза.

Где

«Севкабель Порт», клуб Sound, Кожевенная линия, 40

Когда

5 января, 20.00

Спектакль «Джульетта»

Постановка по мотивам Шекспира в форме спектакля в спектакле. У прибалтийских андеграундных художников, Тийта Оясоо и Эне-Лиис Семпер, пьеса наполнилась яркими визуальными решениями и превратилась в драйвовую вечеринку под всевозможные хиты о любви. За три с половиной часа зритель увидит классических «Ромео и Джульетту», постмодернистскую постановку и легкий стриптиз от ведущих актеров БДТ и Муси Тотибадзе в главной роли. Во время музыкальных сцен роскошные люстры театра мигают светомузыкой, а треклист стал отдельным поводом посмотреть спектакль. Например, на исторической сцене Большого драматического можно услышать хиты «Ленинграда» без цензуры.

Где

БДТ, наб. Фонтанки, 65

Когда

6 и 7 января, 19.00

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Академия смеха

Режиссерский дебют Федора Пшеничного по одноименной комедии японской писательницы Коки Митани. Главный герой, драматург, приходит добиваться разрешения на постановку новой пьесы, а цензор требует убрать все поцелуи из произведения и добавить патриотичности. Бытовая история разворачивается в монументальный и вневременной сюжет о свободе, человечности и силе искусства. Несмотря на географическую и историческую отдаленность, спектакль звучит крайне актуально в сегодняшней России. Двухчасовая постановка держится на традиционных комических приемах, пластических вставках в стиле Бутусова и мощной актерской работе, а просвечивающий сквозь паузы в диалогах абсурд напоминает и булгаковскую сатиру, и «Человека из Подольска» Дмитрия Данилова.

Где

Театр им. Ленсовета, Владимирский просп., 12

Когда

7 января, 19.30

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