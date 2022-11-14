За 200 лет до селфи: выставка о русском провинциальном портрете в Петербурге

Истоки провинциального портрета восходят к середине XVII века, когда искусство начало становиться светским и появилась парсуна (от слова «персона») — первая попытка изобразить человека с натуры, передав его внешность и характер, но пока в иконописной манере. А после петровских преобразований изменилось все — и уклад жизни, и художественные идеалы. Начался век светского портрета, сперва в столицах. Но и в провинции было немало состоятельных людей, которые хотели увековечить себя и семью для потомков: купцов, дворян, представителей духовенства. Поэтому в начале XIX века в русских городах стали появляться свои портретисты. Часто это были ремесленники или одаренные крестьяне, воспитанные на иконописи и парсуне, имена которых почти не сохранились. Они старательно создавали семейные хроники для зажиточных домов. Как отмечает куратор выставки Светлана Зенина, живопись эта была довольно наивной, но зато стала настоящим зерцалом эпохи и кладезем знаний об укладе, быте и обычаях.