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Кто строит Россию?
От музея Кремля до мечети в Казани: 11 важных архитектурных проектов будущего в России
Афиша Daily
Сегодня в 12:10
На Кудыкиной горе появится современная интерпретация мазанки, в Москве восстановят библиотеку ИНИОН РАН, а в Нижнем Новгороде откроют самую большую региональную школу. «Афиша Daily» собрала самые ожидаемые архитектурные и урбанистические проекты со всей России.

Гостиничные номера на Кудыкиной горе

Что: загородная гостиница — еще одно удачное размышление бюро Megabudka на тему национального стиля в современной архитектуре.
Где: в парке природных чудес «Кудыкина гора».
Когда: первую очередь рассчитывают открыть в сентябре 2022 года; в течение осени проект завершат целиком.

Этот проект — продолжение долгого сотрудничества молодого архитектурного бюро Megabudka из Москвы и парка «Кудыкина гора» в Липецкой области. В 2021 году архитекторы создали здесь харизматичный Центр гостеприимства, обшитый черными досками, с кафе, рестораном и магазином. Здание не похоже ни на одну постройку в России, но в то же время хорошо знакомо любому, кто бывал в европейской части страны, — его образ вдохновлен русскими хоромами.

Megabudka стремится развивать национальный стиль и «новую русскую идентичность» в архитектуре. Их новый проект для «Кудыкиной горы» не стал исключением. Одноэтажные корпуса на берегу реки Каменки — это современная интерпретация мазанок, традиционных глиняных домов, различные вариации которых по-прежнему встречаются в окрестных поселках и деревнях.

Кирилл Губернаторов

Архитектор, партнер архитектурного бюро Megabudka

В этом проекте мы решили расширить область наших исследований — перешли от русской идентичности к славянской. В Липецкой области сильно ощущается влияние принципов национальной славянской архитектуры, в том числе мазанок с живыми и фактурными стенами и разноцветными рамами, — в наших корпусах они тоже разного цвета. В номерах появится много уникальных предметов интерьера и декора, которые будут дополнять тему «интеллектуальной мазанки», адаптированной под современность.

Мы хотели, чтобы гости больше взаимодействовали друг с другом, и придумали нечто вроде природного лобби с кострищем, мостками и различными активностями, в которых можно принять совместное участие: заниматься йогой, лежать на сетке над водой. Кроме того, у нас будут комариные лаунжи — особые коконы, где люди будут чувствовать себя в безопасности среди природы.

Музейный квартал Пушкинского

Что: известные архитекторы расширяют ГМИИ им. Пушкина — в музее появится множество новых галерей и депозитарий.
Где: обширный участок в центре Москвы между улицей Волхонкой, Колымажным и Малым Знаменским переулками.
Когда: 2024 год — открытие первой очереди.

Расширение Пушкинского музея задумали при предыдущем директоре и президенте ГМИИ Ирине Антоновой, скончавшейся два года назад. Общую концепцию разрабатывает бюро «Меганом» Юрия Григоряна — одного из патриархов отечественный архитектуры, который участвовал в создании жилых кварталов в районе «Золотой мили» и на бывшей территории заводов «Каучук», а также проектировал концертный зал «Театр Меркури» в Барвихе и универмаг «Цветной». По словам Григоряна, работу над Пушкинским начали с рассуждения о том, что такое музей сегодня, — «храм искусств» или живое место, и как найти баланс между этими двумя ипостасями.

В результате родился проект «Ризосфера»; он включает реставрацию и перестройку основного здания Пушкинского музея, собирание в единый музейный городок отдельных галерей, входящих в его состав, и добавление новых зданий — например, депозитария, автором которого также выступил «Меганом». Это депозитарно-реставрационный центр, где единицы хранения будут выставлены на общее обозрение в открытых галереях на подземном уровне. К существующим ныне объектам — помимо основного здания Романа Клейна, это Галерея искусств стран Европы и Америки, Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» и Музей личных коллекций — добавятся Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов в бывшем Институте философии РАН, Дом графики, Дом текста и Галерея искусства старых мастеров.

Интерьерами Галереи старых мастеров занимается бюро Александра Бродского, автора множества арт-объектов, в том числе знаменитой «Ротонды» в Никола-Ленивце. Ее откроют уже в 2024 году, когда перед посетителями предстанут первые результаты этого грандиозного проекта.

Библиотека ИНИОН РАН

Что: проект с уникальной историей — первый в России случай, когда модернистское послевоенное здание восстановили с нуля.
Где: юго-запад Москвы.
Когда: 2022 год.

Эта библиотека, построенная в 1969 году, — заметнейший образец архитектуры своего времени. Уникальность зданию придавали световые фонари в кровле, полностью стеклянный фасад и массивная прямоугольная арка перед входом. Сотрудники вспоминают, что именно здесь когда‑то снимали сцену с допросом пилота в «Солярисе» Андрея Тарковского, — футуристичные интерьеры библиотеки лучше всего подошли требовательному режиссеру.

После пожара 2015 года архитектурному сообществу удалось добиться восстановления библиотеки в соответствии с изначальным обликом. Однако от прежней постройки, созданной под руководством архитектора Якова Белопольского, не осталось ни одного элемента. Все части здания, включая арку перед главным входом и корпус, не пострадавший при пожаре, снесли. Но даже со всеми оговорками это стало важным прецедентом — это первый случай, когда советский модернизм решили воспроизвести заново.

В прошлом году вокруг библиотеки открыли летний амфитеатр. Он расположен на месте искусственного водоема — в годы строительства предполагалось, что воду будут использовать для кондиционирования здания, однако эти системы так и не заработали. Недавно здание получило разрешение на эксплуатацию, так что, вероятно, уже в этом году библиотека примет первых посетителей.

Музей Московского Кремля

Что: здание-ларец для 3500 предметов из коллекции Оружейной палаты.
Где: Средние торговые ряды на Васильевском спуске рядом с ГУМом.
Когда: 2024 год.

Еще одно большое событие в музейном мире: к 2024 году многочисленная коллекция Оружейной палаты перекочует за пределы Кремля и станет куда более доступной и открытой городу — для нее строят отдельный музей. В прежнем здании за кремлевскими стенами останутся лишь царские регалии и кареты, а все остальное — византийские древности, русское искусство XII–XVII веков, фарфор, серебро, посольские дары, современное ювелирное искусство — разместят в Средних торговых рядах рядом с ГУМом. Сейчас их заканчивают реконструировать по проекту московских бюро «Меганом» и Nowadays Office.

Архитекторы сравнивают принцип работы со зданием с фольклорной последовательностью «заяц — утка — яйцо — игла». Другой отправной точкой стал образ богатого сундука с драгоценным ларцом внутри и еще более драгоценным содержимым. За фасадами XIX века, во внутреннем дворе торговых рядов, появится современный корпус с единым выставочным пространством. Интерьеры составят на основе различных пород дерева, камня, текстиля — богатая во всех смыслах палитра подчеркнет торжественный тон, соответствующий статусу музея с мировым именем. Помимо выставочных залов, кафе и офисных помещений для сотрудников, в новом здании будет ресторан и зал приемов с видом на Красную площадь.

Парковка-гора с коворкингом и кафе

Что: «дом-гора» с необычным сочетанием функций.
Где: в новосибирском микрорайоне «Европейский берег».
Когда: к третьему кварталу 2024 года.

На первый взгляд, в здании, которое собираются построить в микрорайоне «Европейский берег», нет ничего необычного: это паркинг, совмещенный с офисами, кафе и магазинами. Однако прежде всего проект интересен не функциями, а архитектурным решением. Российско-нидерландское бюро SVESMI, которое занималось переустройством московских библиотек и спроектировало библиотеку им. Достоевского на Чистых прудах, предложило придать постройке форму горы. Ее ступенчатая форма позволила сделать на каждом этаже террасы, которые можно использовать для работы и отдыха. На крыше здания планируют обустроить смотровую площадку с видом на реку Обь.

Похожим образом устроен «Дом-гора» — копенгагенский проект всемирно известного датского бюро BIG. Здание сочетает функции парковки и жилого дома, и за счет уступчатого рельефа в каждой квартире нашлось место для просторной террасы.

Павел Рогожников

Технический директор новосибирского филиала девелоперской компании «Брусника»

Мы планировали построить многоуровневый отдельно стоящий паркинг. Однако архитекторы SVESMI, в партнерстве с которыми мы реализуем этот проект, предложили разнообразить его функциональный каркас. Так здание трансформировалось в уникальное общественное пространство с кафе, офисами и коворкингом для всех горожан. Последний, к слову, займет три этажа.

Вдохновением для проекта послужила «гаражная культура», сформировавшаяся в 60-е годы в социалистических странах. Тогда гараж был единственной разрешенной формой частной собственности и со временем превратился в главное место проведения досуга. Здесь появлялись импровизированные мастерские и клубы по интересам, зародилась традиция работать там, где припаркована машина.

Большая кольцевая линия (БКЛ)

Что: самый крупный проект Московского метрополитена.
Где: по всей Москве.
Когда: линию планируют замкнуть уже в конце 2022-го — начале 2023 года; последние девять станций БКЛ также собираются открыть в 2023 году.

Идея строительства второй кольцевой линии Московского метрополитена впервые прозвучала еще в эпоху СССР. Однако строить Большое кольцо начали лишь в 2011 году. Проект предполагает возведение 31 станции и трех электродепо, соединенных 70 километрами путей.

Сегодня, когда московское метро ежегодно прирастает десятком-другим новых платформ, открытием очередной линии сложно удивить. Однако у БКЛ есть одно существенное преимущество: метрополитен провел большой открытый конкурс на оформление станций. Среди победителей оказалось много заметных имен, и архитектура Большого кольца получилась самой продуманной и разнообразной среди всех новых веток.

Так, уже открытую «Воронцовскую» с ее волнистым потолком проектировал Александр Вигдоров, который также создавал «Кунцевскую», «Выставочную» и с десяток московских станций, открытых в 90-е. «Терехово» с уникальной отделкой из серого бетона проектировали Buromoscow — авторы реконструкции Триумфальной площади. Будущую станцию «Нагатинский Затон» оформляют в соответствии с «рыбной» концепцией московской мастерской Za Bor. Архитекторы пристально изучили ихтиофауну местных рек и выбрали в качестве украшений огромные мозаики в виде 12 разновидностей рыб — их поместят на платформе, а потолок на входе отделают латунными пластинами, имитирующими золотую рыбью чешую.

Московскую мастерскую Blank Architects признали лучшей в конкурсе на станцию метро «Рижская». Проект строится на сочетании розового мрамора на полу и выразительно выступающих арок — архитекторы пришли к этой идее, проанализировав локацию вокруг Рижского вокзала. Это место всегда было «воротами в город» — и архетипическая форма арки подчеркивает это.

Завершить строительство БКЛ планируют уже в этом году, а к 2023 году открыть оставшиеся участки для пассажиров.

Политехнический музей

Что: историческое здание, реконструированное в соответствии с концепцией японского архитектора с мировым именем.
Где: в центре Москвы на Новой площади.
Когда: по последним данным — в 2025 году.

Музей, который закрыли на реконструкцию в начале 2013 года, уже много раз переносит дату открытия. Затягивание сроков связано в том числе с масштабом и сложностью работ — например, под зданием решили прорыть целый подземный этаж, чтобы не загромождать многочисленными инженерными коммуникациями исторические помещения.

Обновленный Политех мало чем будет напоминать прежнюю экспозицию, составленную еще в советское время. Ее ядром станут мультимедийные объекты, проекции и другие интерактивные экспонаты. Историческим помещениям вернут подлинный вид, а два внутренних двора накроют куполами из авиационной стали. Отправной точкой в реконструкции стала концепция знаменитого японского архитектора Дзюньи Исигами, который среди прочего работал над такими крупными проектами, как Институт технологий в японском городе Канагава и павильон в лондонской галерее «Серпентайн».

Попадая в Политех через Музейный парк, спроектированный московским бюро Wowhaus, посетители смогут пройти здание насквозь. Помимо музейной части, в проекте запланировано несколько лекториев, самым известным из которых станет знаменитый амфитеатр, где когда‑то выступали поэты-шестидесятники.

«Школа 800»

Что: самый большой в России образовательный центр.
Где: проект состоит из трех учебных корпусов в трех районах Нижнего Новгорода, а также одного центра дополнительного образования в городе Бор.
Когда: школу планируют открыть 1 сентября 2022 года.

«Школа 800» должна была стать одним из центральных проектов, приуроченных к юбилею Нижнего Новгорода в прошлом году. Строили ее прежде всего для того, чтобы частично разгрузить другие школы, — огромный образовательный комплекс рассчитан на 4100 учеников. При этом детей, живущих поблизости, обещают зачислять без вступительных испытаний, вне зависимости от статуса и платежеспособности. Комплекс состоит из трех основных зданий в микрорайонах Сормовский, Автозаводский и Верхние Печеры, а также центра дополнительного образования в городе Бор на северо-востоке от города. Строительство обещают завершить к 1 сентября 2022 года.

Этот проект — показательный и редкий пример того, как архитектура и дизайн влияют на результаты обучения. Как правило, в России школьные здания имеют типовую структуру и не отличаются большим разнообразием внутри. Проект нижегородского архитектора Андрея Рубцова предполагает, во-первых, отказ от строгой коридорной системы, а во-вторых — возможность максимально адаптировать пространство под нужды детей. В классах появятся трансформируемые перегородки и модульная мебель, которую можно будет расставлять в самых разных конфигурациях, чтобы, например, поработать в группе. В центре каждого из трех школьных зданий — арт-пространства, библиотеки и рекреационные центры, которые служат отдельной зоной для учебы, общения и самоуправления. В столовой разместят детское кафе и кулинарную студию.

Веломаршрут Москва — Санкт-Петербург

Что: масштабный проект велотрассы, которая пройдет через 16 городов и 300 населенных пунктов.
Где: на момент написания этого текста открыт участок длиной 56 километров — от Яхромы до Дубны.
Когда: открыть трассу полностью обещают к 2027 году.

Велотрассу «Вело1» между Санкт-Петербургом и Москвой начали поэтапно открывать в прошлом году. Как видно на этой карте, она протянулась вдоль Канала имени Москвы и берет начало от небольшого подмосковного города Яхрома, до которого легко добраться на электричке от Савеловского вокзала, а также из города Дмитров. Заказчики проекта — некоммерческая организация «Вело1», учредителем которой выступил Роман Абрамович.

Проехать трассу можно примерно за две недели — так что маршрут вполне может стать альтернативой отпуску в походном формате. Это время рассчитано с учетом неспешной езды и осмотра многочисленных достопримечательностей — именно из‑за них путь длиннее, чем стандартная дорога на автомобиле. Проехав маршрут целиком, можно будет увидеть многие места, до которых трудно добраться при обычных обстоятельствах: полюбоваться просторами Волги, изучить Морозовские казармы в Твери, усадьбу Знаменское-Раек, церковные ансамбли и монастыри Торжка, отдохнуть на озере Ильмень, заехать в усадьбу Никольское-Черенчицы, Нило-Столобенскую пустынь, посмотреть Новгородский детинец, побывать в Гатчинском, Павловском, Екатерининском, Приоратском дворцах.

Места для ночевок разместят каждые 60–90 километров, стойки для самостоятельного ремонта велосипедов — каждые 20–40 километров. На пути следования уже работают несколько кафе и пунктов велопроката, а помимо карты достопримечательностей к маршруту прилагается аудиогид в озвучке Владимира Раевского (его можно послушать здесь). На зимнее время трасса не рассчитана — но вместо велосипеда по ней можно будет проезжать на лыжах.

Соборная мечеть в Казани

Что: новая главная мечеть Казани.
Где: на месте парка развлечений «Кырлай».
Когда: сроки окончания работ, как и стоимость строительства, не раскрываются.

Осенью этого года в Казани планируют начать строительство Соборной мечети, рассчитанной на 10 тысяч посетителей. Ее возведут рядом с Казанским кремлем — на берегу реки Казанки, где ранее располагался парк развлечений «Кырлай». Победителей международного конкурса проектов назвали 8 июля: ими стали соавтор казанской мечети Кул-Шариф Айвар Саттаров и московское архитектурное бюро «Гинзбург Архитектс», которое возглавляет Алексей Гинзбург — внук советского конструктивиста Моисея Гинзбурга, автора Дома Наркомфина.

Информации о проекте пока немного, однако по рендерам можно понять, что здание в любом случае получится подчеркнуто современным и будет сильно выделяться на фоне других мечетей России, достаточно традиционных и консервативных. У Саттарова здание полуовальной формы окружено водой, а молельный зал перекрыт гигантским полупрозрачным куполом с традиционным восточным геометрическим орнаментом. Бюро Гинзбурга предложило вариант в виде строгого прямоугольного объема с вытянутыми колоннами, обнесенными ажурной решеткой.

Конкурс проектов организовал республиканский фонд «Игелек-Доброта», наблюдательный совет которого возглавляет президент республики. Его приурочили к мусульманским праздникам: он стартовал в канун священного месяца Рамадан, а результаты огласили перед Курбан-байрамом.

Мечеть посвятят 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией — средневековым государством, которое существовало на территории современного Татарстана. Строительство начнется осенью этого года.

«Технопарк» в Сколково

Что: «Технопарк Сбербанка», первоначально спроектированный звездным бюро Zaha Hadid Architects.
Где: Инновационный центр «Сколково».
Когда: сроки неизвестны.

Притцкеровский лауреат Заха Хадид успела реализовать в России всего одно общественное здание — бизнес-центр Dominion Tower. В полную мощь ее бюро Zaha Hadid Architects развернулось уже после смерти архитектора в 2016 году. Именно тогда в Сколково приступили к работе над «Технопарком Сбербанка». В чертах проекта без труда угадывается фирменный стиль Хадид: плавные текучие формы и изогнутые фасады, создающие эффект непрерывного пространства.

Большой комплекс состоит из нескольких блоков, соединенных стеклянными переходами. Внутри, помимо офисов сотрудников, должны были появиться библиотека и места для спортивных занятий и йоги. В начале марта ZHA отказалось от работы над всеми российскими проектами. Тем не менее технопарк собираются достроить — к концу 2021 года был частично готов каркас здания.

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