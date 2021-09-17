На днях открыли первый этап велодорожки из Москвы в Петербург — 20 км вдоль канала имени Москвы в Дмитровском городском округе. Впереди — создание еще 1000 км веломаршрута, полностью открыть его собираются в 2027 году. Общий объем инвестиций — около 20 млрд рублей, которые выделяет компания Millhouse Романа Абрамовича. Проезд по дорожке бесплатный.

Дарья Парамонова Генеральный директор Strelka CA и директор проектов КБ «Стрелка», руководила созданием мастер-плана «Вело1»

Кто и зачем Для создания веломаршрута была создана автономная некоммерческая организация «Вело1», учредителем которой выступил Роман Абрамович. В Европе есть несколько десятков протяженных веломаршрутов, у нас же дорожка между Москвой и Петербургом станет первым подобным объектом. Велоактивисты и раньше ездили из Москвы в Петербург, но связанной инфраструктуры на пути не было. Мы начали с экспедиции: в прошлом году 12 человек из КБ «Стрелка» и сообщества Let’s bike it! проехали по этому маршруту, стартовав от Дворцовой площади, дорога заняла 16 дней. Местами им приходилось нести велосипеды на себе, потому что дорог просто не было. На основе собранной ими информации, а также общения с велоактивистами и велосообществами был создан мастер-план маршрута. Параллельно мы с «Вело1» и разработчиками проектной документации согласовываем все с муниципалитетами и администрациями областей, стараемся учитывать их планы и интересы.

Что из себя представляет дорожка? Дорожка расположится вдали от оживленных трасс, вдоль региональных дорог, а в городах — как велополоса. Мы старались выбирать максимально живописный и интересный маршрут — он пройдет через 16 городов и 300 населенных пунктов, на пути встретится около 400 достопримечательностей. Именно поэтому путь длиннее, чем стандартная дорога на автомобиле. У него есть дополнительные ответвления для связи с достопримечательностями и живописными местами. До конца этого года будет завершен участок маршрута, связывающий Яхрому, Дмитров и Дубну. На следующем этапе — дорога через Дубну, Дмитров, Пушкин и Мытищи. В Тверской области маршрут пересечет Волгу, города Тверь, Торжок, Осташков, Кувшиново, пройдет вдоль озера Селигер, в Новгородской — через Великий Новгород, Старую Руссу и Валдай, в Ленинградской — через Гатчину и Павловск. Работы ведутся в разных областях параллельно, чтобы потом соединять построенные участки.

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По дороге можно будет увидеть Дмитровский кремль, полюбоваться просторами Волги, изучить Морозовские казармы в Твери, усадьбу Знаменское-Раек, церковные ансамбли и монастыри Торжка, отдохнуть на озере Ильмень, заехать в усадьбу Никольское-Черенчицы, Нило-Столобенскую пустынь, посмотреть Новгородский детинец, побывать в Гатчинском, Павловском, Екатерининском, Приоратском дворцах. Многие места наполнены нашей историей, связаны с важнейшими фигурами, а случайно туда не попадешь. Пилотный участок проходит вдоль канала имени Москвы, у него непростая история, никакого общественного пространства там не было. А это удивительное место: искусственный канал со шлюзами и гидротехническими сооружениями в сочетании с прекрасной природой. Теперь благодаря этому маршруту его можно увидеть — хорошая иллюстрация того, как мы планируем раскрывать потенциал мест, которые, казалось бы, все знают. На большей части маршрута предусмотрен асфальтобетон. На природных территориях — гранитный отсев, как на пилотном участке, или деревянные настилы на свайном основании. По всем поверхностям можно будет комфортно ехать даже на шоссейных велосипедах. Ширина дорожки три метра. В нескольких местах нужно будет переправляться на пароме, также, возможно, мы построим несколько веломостов. Дорожка связывает участки, которые так или иначе использовались, но есть на ее пути фрагменты, через которые сейчас не проехать не пройти, есть, например, болота, где придется устанавливать сваи.

Инфраструктура Сегодня у нас есть требования к комфорту, многим не близок формат экстремального путешествия. Мы ориентировались на стандарты европейских веломаршрутов. Комфорт-станции будут расположены через каждые 10–15 км, это лавочки с навесами и приятным видом, где можно отдохнуть и перекусить. Также на маршруте будут стойки для самостоятельного ремонта велосипеда и каждые 20–40 км, в зависимости от местности, предусмотрены точки питания. Ночлег — каждые 60–90 км, магазины — каждые 30 км. Все объекты — либо уже существующие, либо те, которые будут создаваться местным бизнесом.

1 из 3 Модульный апартамент, установленный у велодорожки в районе Орево. Производитель — компания Escapenow 2 из 3 Модульный апартамент, установленный у велодорожки в районе Орево. Производитель — компания Escapenow 3 из 3

Для кого это? Наша аудитория — это не только спортсмены, но и не очень опытные велосипедисты, потенциальный охват — 6 млн человек. Не обязательно проезжать всю тысячу километров, можно остановиться в середине и проделать остаток пути на транспорте, можно покататься один-два дня по любому отрезку. При создании маршрута мы учитывали и расположение ж/д путей и станций. Весь путь целиком может занять до двух недель в зависимости от опыта и физической формы. Сезон велодорожки — это в первую очередь теплое время года. На природных территориях зимой ее можно будет использовать, например, для катания на лыжах, а в городах — для передвижения на велосипеде.

Как «Вело1» повлияет на поселения между Москвой и Петербургом? Часть из поселений, через которые пройдет «Вело1», оказалась вдали от больших дорог — надеемся, веломаршрут поможет их активации. Туристический поток даст толчок к развитию там малого и среднего бизнеса, появится несколько сотен новых рабочих мест. Мы рассчитываем, что дорожка свяжет соседние населенные пункты, жители одного маленького города смогут ездить на работу или отдыхать в соседний город. Так что у этой дороги не только туристические амбиции, но и повседневные, рутинные.

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Почему велодорожка нужна? Мне кажется, для России это важный и уникальный опыт, у нас много удаленных мест, до которых не добраться обычным транспортом. Благодаря велосипеду можно заехать в аутентичные и выразительные места, которые пока скрыты. Внутренний туризм сейчас развивается, но многое нам уже приелось — а найти неизношенную тему не так просто.

В велосипедном путешествии вы находите ценные и нетривиальные истории, по-новому открываете страну.

Это другого уровня контакт с окружающей средой, позволяющий увидеть гораздо больше деталей, и новое прочтение знакомых маршрутов. Мы знаем, что сейчас в Москве и Петербурге очень много активных велосипедистов, но инфраструктуры для них в необходимом количестве до сих пор нет. Этот проект должен задать стандарт качества и дать толчок ее развитию по всей стране, спровоцировать запуск других подобных проектов, стать примером. Во многих европейских городах велосипед — это часть повседневности, способ добираться каждый день до работы. У нас это тоже уже не какая‑то узкая ниша, а с хорошей инфраструктурой вполне может стать так же распространено, как в Европе. Почему это важно? Это полезно для здоровья людей и экологии. Сейчас очень много говорят о качестве жизни, а это напрямую связанные вещи. Поэтому развитие велоинфраструктуры и популяризация велосипедов как основного средства передвижения — это общемировой тренд. И нам, чтобы встроиться в эту повестку, необходимы такие проекты, как «Вело1». Думаю, эта дорожка серьезно повлияет на восприятие велосипедов: они перестанут быть экзотикой и скрасят нашу рутину.