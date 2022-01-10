Наше любимое здание, построенное в ушедшем году, — Центр гостеприимства парка «Кудыкина гора». Попросили владелицу парка и авторов проекта рассказать, как они создают новый русский стиль в архитектуре прямо сейчас.

© Илья Иванов

Что такое парк «Кудыкина гора»? Это парк природных чудес в Липецкой области, в 74 км от Липецка, у села Каменка. Открылся он в 2007 году. На территории 500 га расставлены арт-объекты от современных художников, так или иначе связанные с русской культурой. Есть здесь древний курган, кованые богатыри, крепость, храм, бетонный Змей Горыныч, который по вечерам плюется огнем. На «Кудыкину гору» можно приезжать круглый год: купаться в купели, париться в бане, гулять по сафари-краю с множеством животных, кататься на лошадях, исследовать маршрут, составленный учеными-орнитологами, проходить 5-километровую тропу здоровья, нанизывающую главные достопримечательности. Обновленная концепция парка была разработана совместно с московским архитектурным бюро Megabudka в 2017 году. Что такое Центр гостеприимства? В Центре гостеприимства, построенном в 2021 году, разместились информационный пункт, сувенирный магазин, буфет, а также кафе, ресторан и фуд-трак. Второй и третий этаж сдаются в аренду или используются как лекционные пространства, в будущем здесь будет трансформируемый коворкинг для персонала и в случае запроса — и для гостей.

Юлия Уваркина Владелица парка «Кудыкина гора» Дарья Листопад Бюро Megabudka Артем Укропов Бюро Megabudka Кирилл Губернаторов Бюро Megabudka

© Илья Иванов

© Илья Иванов

— Как вы решили построить Центр гостеприимства? Юлия Уваркина: Идея возникла от вопиющей потребности удовлетворить растущий поток гостей, по-простому сказать — накормить. Спустя годы стало понятно, что нужно большое всесезонное пространство со всеми удобствами для комфортного принятия пищи. Megabudka: До постройки парк уже несколько лет развивался хозяевами совместно с бюро. Идея переосмысленной национальной идентичности заложена в фундамент развития. Любой объект — логотип, талисман, еда, шрифт, архитектура — появляется в парке, только если соответствует общей концепции. — Что вы хотели увидеть в проекте? Юлия Уваркина: Безусловным требованием была стилизация русских хором (просторный деревянный дом, состоявший из отдельных строений, объединенных сенями и переходами. — Прим. ред.).

В центре нашего внимания —новое русское, размышления о традициях на современном языке.

Megabudka: Одной из важных проблем современной архитектуры в России считается отсутствие идентичности. Архитекторы нашего бюро провели исследовательскую работу и выработали свое видение нового русского стиля. Этот стиль не выращен искусственно, а основан на переосмыслении культуры и ценностей, присущих национальной архитектуре и менталитету.

— Из чего состоит комплекс? Megabudka: Комплекс состоит из отдельных разновысоких блоков. Внутри каждого объема — своя функция. Объемы формируют уютный, комфортный по масштабу фронт застройки, напоминающий фрагмент улицы старого города. Позже появятся следующие блоки, это завершит композицию. Все элементы стоят на едином стилобате (общем цокольном этаже. — Прим. ред.), их объединяет деревянная терраса, лежащая на его крыше. Высокая стилобатная часть отдана под технические и складские пространства и частично спрятана в рельеф. Благодаря использованию перепадов высот, терраса становится обзорной площадкой, с которой открываются драматичные виды на парк. Она нависает над высокой травой, напоминая ладью — парусно-весельное речное судно, используемое на Руси.

© Илья Иванов

© Илья Иванов

Общий вид здания напоминает русские хоромы. В них выделяли разные по функционалу помещения: горница, сени, светлицы, повалуша (чистая половина избы, помещение между жилой частью и крыльцом, светлая парадная, башня для пиров и приема гостей. — Прим. ред.). При постройке хором не соблюдалось никакого плана или симметрии, в своеобразности и самостоятельности частей и заключалась, по понятиям старинных русских зодчих, красота.

Для внешнего украшения хором с особой заботливостью возводили кровли, двускатные или в четыре ската. Так и Центр гостеприимства состоит из разных по высоте, длине, ширине и форме объемов, перетекающих друг в друга. Встречающий гостя величественный информационный центр — словно горница или светлица, широкое и основательное кафе — повалуша, завуалированный и как бы спрятанный от глаз ресторан — терем, пристроенный как крыльцо стрит-фуд.

Орнаменты треугольных окон, различные решетки, пояски, щели, многообразие способов укладки доски и, конечно, пропорции с характером удали — вот некоторые приемы нового прочтения архитектуры русской избы.

Панорамные окна, украшающие практически весь фасад, облегчают здание, делают его воздушным и прозрачным. Днем в огромных витражах отражаются облака, вечером закатный свет окрашивает объемы, а подсветка внутри и снаружи превращает кудыкинские хоромы в сказочный арт-объект. Все как и должно быть в месте, где живет чудо. — Центр гостеприимства черный, это неожиданно. Почему вы выбрали этот цвет? Megabudka: Фасад выполнен из черного дерева. Это цвет выгоревшей под солнцем доски, истинный цвет русской деревянной архитектуры. На белом снегу он выглядит максимально эпично, а в теплое время года сливается с линией стволов деревьев окружающего леса. Мы ставили себе задачу гармонично вписать комплекс в природное пространство, а не выпятить его на всеобщее обозрение.

© Илья Иванов

© Илья Иванов

— Как выглядит комплекс изнутри? Megabudka: Смелый характер проявляет себя и внутри. «Гора» — первое здание в цепочке. Внутри лобби — пространство, наполненное вспышками, стрелами, лучами светильников. Деревянная отделка создает атмосферу гостеприимства: здесь встречают посетителей, помогают сориентироваться в парке, угощают в буфете. Кафе — это здание с одним нефом, громадная изба. Внутри светлая, как помещение крестьянской горницы (аналог гостиной). Это пространство вмещает максимальное количество человек. Концепция открытой кухни у нас обыграна по-новому. Технические помещения позиционируются как арт-объекты. Они остеклены, подсвечены и просматриваются с улицы, словно витрины. В каждой витрине есть свой действующий герой: повара и их помощники. Ресторан — та же изба, что и здание кафе, но более камерная. Глухие поверхности тут сдержанно украшены узорами. Свисающие светильники в общем нефе добавляют сказочности. В ресторане отсылка к русским хоромам: кирпичный тяжелый низ, пол-мостовая, ажурные воздушные окна, пояса богатых узоров по стенам, золото и латунь для солнечных цветов. В зал ресторана ведет длинный коридор вдоль видовых ниш кафе. К минималистичной поверхности рельефного зеркала добавлены символичные кружева на потолке. Здание стритфуда — яркое и неожиданное. Площадка для общения, уличной еды, мероприятий и ярмарок. Вечером тут вспыхивают свои звезды и своя луна — огромный светильник-шар. Завершает комплекс в настоящем состоянии здание круглого туалета. Его форма кнопки или сустава позволяет гибко пристроить практически любой новый объем после. Благодаря множеству отдельных входов с улицы, каждый блок может работать автономно и отделяться от соседних, например, во время мероприятий.

— Как здание вписывается в парк? Юлия Уваркина: На наш взгляд, идеально и монументально вписывается, отражает вектор развития, четко обозначает концепцию — мы смелые новаторы. Что оно дало парку? В первую очередь, возможности для экономического роста и развития. Но также Центр гостеприимства — это новое чудо «Горы», которое заслуживает не меньше внимания, чем знаменитый пылающий 15-метровый Горыныч.

© Илья Иванов

© Илья Иванов

Megabudka: Комплекс Центра гостеприимства находится на отправной точке кругового маршрута. Он помогает понять направление движения без дополнительной навигации. Чтобы усилить эффект, первый от входа в парк блок здания развернут в сторону прогнозируемого движения гостей. Здания сдвинуты относительно центральной оси входа, чтобы не перекрывать вид на знаковую достопримечательность парка — крепость.