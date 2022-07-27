С 29 по 31 июля пройдет крупнейший в России фестиваль ленд-арта «Архстояние». «Афиша Daily» рассказывает, зачем ехать в Никола-Ленивец в эти выходные: от новых объектов до музыкальной программы.

© Пресс-служба "Архстояния"

Изначально тема фестиваля была заявлена как «Счастье». Именно за ним, как показал опрос гостей «Архстояния», и приезжают в Никола-Ленивец. После того, как мир изменился, организаторы добавили к теме вопрос. В этом году здесь будут говорить о том, как пережить темную ночь и вместе встретить рассвет. Новые объекты Открытие новых объектов — главный повод отправиться на «Архстояние». В 2022 году там появится самый большой арт-объект за всю историю фестиваля. 29-метровый «Мавзолей мечты» , созданный при поддержке попечителя арт-парка «Никола-Ленивец» Петра Авена, спроектировал звезда деревянной архитектуры Тотан Кузембаев. Объект собран слоями из разных материалов — от костей животных до пластика и битого стекла. На вершине башни — оазис из искусственных пальм. По мысли Тотана Кузембаева, это олицетворение человеческих и природных жертв, которые принесли люди на пути к великой мечте. Со временем ресурсы окружающей среды, расходуемые человеком, стали заканчиваться. А за спиной у тех, кто бежал к прогрессу, остались мусор, высохшие реки и выжженные поля. «Мавзолей мечты» — символ человеческого исправления.

© Пресс-служба "Архстояния"

Художник и скульптор Сергей Шеховцов создал объект «Аквариум» благодаря меценату Наталии Опалевой и Музею AZ. Обычный аквариум для рыбок, увеличенный в 10 раз, физически и метафорически превращается в пространство для людей — с искусственной экосистемой и пляжем. По мнению автора, здесь появится зона абсолютной беззаботности.

© Пресс-служба "Архстояния"

Скульптор Роман Сакин приглашает зрителей в «Санаторий сна» , где они смогут основательно выспаться (тем более, что с конца февраля многих мучают бессонница и кошмары). Здесь можно испробовать несколько способов погрузиться в сон: самый скучный лектор прочитает занудную лекцию, оркестр сыграет сонные мелодии, а хор зевающих людей будет зевать в такт. Кроме того, ученый-сомнолог расскажет, как правильно спать, а специальные травяные чаи помогут успокоиться.

© Пресс-служба "Архстояния"

Один из самых известных авторов «Никола-Ленивца», создатель «Ротонды», ставшей символом «Архстояния», Александр Бродский в этот раз решил поразмышлять о феномене шести соток. 600 кв. м — это стандартная площадь садового или дачного участка в СССР. «Шесть соток» Бродского станут единицей измерения счастья.

© Пресс-служба "Архстояния"

Работы победителей открытого конкурса В арт-парке появятся работы из шорт-листа открытого конкурса — от пятиметрового кикера до большой грязевой ямы. Всего жюри выбрало восемь проектов из 281 заявки. Авторки «Стены плача» Анна Гилева, Ню Симакина, Анастасия Сазонова и Валерия Абрамова проведут перформанс, в котором призовут участвовать всех посетителей. Они утверждают, что достаточно всего 12 минут плача, чтобы почувствовать себя лучше. Поэтому создадут на «Архстоянии» пространство, в котором можно дать волю слезам, не боясь осуждения.

© Пресс-служба "Архстояния"

«Письма счастья», придуманные Евгенией Сенницкой, уже стали приходить зрителям, подписанным на рассылку «Никола-Ленивца». Создатели арт-парка и все, кто с ним связаны, пишут о счастье, делятся личными историями, мыслями и чувствами. Автором первого текста стал основатель «Архстояния» художник Николай Полисский. Подписаться на рассылку можно здесь. Музыкальная программа

Музыкальная программа «Архстояния» — это не концерт, а зрительский перформанс. Каждая сцена — это пространство, созданное под конкретное выступление с оглядкой на местный ландшафт. «Здесь разворачивается музыкальный спектакль, во время которого зрители становятся частью игры наравне с музыкантами. Артисты же не только готовят специальный сет-лист, но и предстают в совершенно новом образе», — отмечают организаторы. На «Огненной сцене», которая расположится внутри большого огненного круга, выступит женский акапельный секстет Pole, миксующий народную музыку на русском, болгарском, сербском, хорватском и македонском языках и битбокс. Зрителям придется решить, слушать музыку, будучи окруженными пылающими стенами, или стоять снаружи. В самом укромном месте «Никола-Ленивца» спрячется секретная сцена «Счастья нет?». Спектакль-концерт начнется за полночь, когда выйдет искусственная луна, а овраг окутает туман. В лайнапе — «Буерак», «Свидание», «Космос на потолке» и Шарлот. На Акустической поляне в естественной низине, окруженной лесами, расположится сцена «Под одеялком». Здесь расстелят «одеялко» размером 100×100 метров, сделанное из изотермической пленки с металлическим напылением. Днем музыканты будут играть на «одеялке», отражающем облака, а вечером вместе со слушателями заберутся под него. На поляне выступят несколько электронных музыкантов. На традиционном для «Архстояния» танцполе Leveldva Chillrave пройдет сюрреалистичный мини-фестиваль «Свадьба». Команды «Никола-Ленивца» и Leveldva придумали этот проект во время карантина, когда вечеринки были запрещены, а свадьбы — нет. «Представьте, что вы попадаете на свадьбу, но кто жених и невеста, непонятно. Гости, свидетели, свахи, фотографы — все смешалось в стиле чиллрейва, да так, что не разобрать, где реальность, а где вымысел. Как вы тут оказались и куда вас приведет этот пир за счастье молодых — загадка», — рассказали организаторы «Архстояния». Курирует музыкальную программу Иван Полисский, а свет делает обладатель и неоднократный номинант «Золотой маски» Елена Перельман.

© Пресс-служба "Архстояния"

Театральные проекты Театральная программа начнется еще в автобусе-трансфере: художник и режиссер Габбилен Галычев превратит четырехчасовую дорогу из Москвы в «Никола-Ленивец» в перформанс. Режиссер, создатель независимого петербургского театра Post и последний худрук московского Центра им. Мейерхольда Дмитрий Волкострелов представит на фестивале сразу две работы — партисипаторный проект «Встреча/место» и аудиоспектакль «Мавзолей мечты». В первом двенадцать перформеров в двенадцати капеллах будут «проживать свой день», а зрители смогут подсмотреть, как они ищут счастье. Во время «Мавзолея мечты» посетителям придется решить, могут ли сосуществовать здесь и сейчас мавзолей как пространство упокоения и мечта как пространство воображения. Все три дня в арт-парке можно будет искать осколки разбитого счастья. Выглядят они как кусочки нашего быта: ковши, кастрюли, баклажки, кружки — все, что может звенеть и шуметь. Собранное добро станет инструментами для большого оркестра, который выступит в один из дней фестиваля. Лекции Лекторий расположится в Шатре друзей. Там зрители «Никола-Ленивца» смогут создать свою сказку о будущем на воркшопе от лаборатории Vzor; посмотреть видеоработы художницы Яны Осман и поговорить о юморе и преодолении преград; научиться публичным выступлениям на открытой коуч-сессии Александра Петрищева — эксперта по развитию личности; станцевать эмоции с хореографом Ольгой Цветковой или расширить границы своего голоса на практикуме с художницей Анной Хлесткиной.

Купить билеты на «Архстояние» можно на «Афише». Сейчас один билет обойдется в 6500 рублей.