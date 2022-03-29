Экотропа, индустриальный пейзаж, загородный клуб со спа-центром и много животных: рекомендуем, куда уехать без телефона, чтобы немного отдохнуть от плохих новостей.
Приокско-террасный заповедник
Единственный заповедник на территории Московской области. Здесь можно встретить более 200 видов птиц и животных. Главная гордость места — питомник, в котором с 1948 года выращивают зубров. Повзрослевших телят отправляют в живую природу или другие питомники — таким образом была устранена угроза исчезновения этого редкого вида. Еще одна достопримечательность заповедника — воздушная экотропа из подвесных дорожек, смотровых площадок и мостиков, оборудованных между деревьями на высоте восемь метров.
«Рузская Аляска» в Рузе
Первый в Московской области реабилитационный центр по спасению, лечению и психологической адаптации северных ездовых собак, оставшихся без хозяина. Здесь можно покататься на собачьей упряжке, пойти в небольшой поход в компании с псом или остановиться в местном глэмпинге. Также здесь есть баня с разными программами посещения — индивидуально или в группе, с обертыванием или скрабированием. Посещение комплекса возможно только по предварительной записи.
Центр воспроизводства редких видов животных в Сычево
Это филиал московского зоопарка, где более 200 видов животных (в том числе краснокнижных!) обитают на 200 га без толп посетителей, — благодаря этому они могут размножаться. Здесь впервые в России принесли потомство росомаха и дальневосточный аист. Попасть сюда можно только в рамках экскурсии.
Коломна
Город, прекрасно осознавший и по-хорошему монетизирующий свое наследие. Здесь есть множество небольших музеев, посвященных пастиле, калачам, трамваям, патефонам, самоварам и советским коммуналкам. Это не лубок, а попытка через важные для города объекты рассказать его историю. Есть и более классические музеи — например, наивного искусства или органической культуры, в последнем собраны работы художников русского авангарда. Тут обязательно много есть: калачи с гусиным паштетом в «Калачной», блины с икрой и водкой в кафе «Лажечников», пастилу в любом из двух посвященных ей музеях.
Парк Бродского в усадьбе Веретьево
Большой парк архитектора Александра Бродского открылся в Веретьево в прошлом году. Здесь можно гулять среди арт-объектов и читать в многочисленных библиотеках, составленных литературным критиком Анной Наринской. Есть развлечения и попроще: баня, пинг-понг, гамаки, пляжи, пруды, футбол и волейбол. Недавно здесь открылся читальный зал в прозрачном куполе посреди леса — идеальное место, чтобы забыть о заботах и погрузиться в литературу. Остановиться можно в домике, авторском номере или глэмпинге.
«Йога-дача»
Практика двухдневных ретритов по выходным в современном деревянном домике на берегу Плещеева озера. Здесь есть трехразовое вегетарианское питание, практика йоги, русская баня.
Программа йоги достаточно интенсивная (пранаяма ежедневно, асаны утром и вечером), но останется время и для прогулок по окрестностям, осмотра старинных монастырей и других красот Переславля-Залесского.
Ladoga.land
Экспериментальное архитектурно-природное пространство на берегу Ладожского озера, организованное по принципу «не оставлять следов». Здесь сортируют вторсырье и следят за тем, чтобы в воде и лесу не оставалось мусора. Это что‑то между кемпингом и глэмпингом: здесь есть не только удобные и красивые прозрачные купола с печками прямо над водой, но и оборудованные места в лесу для обычных палаток. Из сауны открывается панорамный вид на озеро, есть уличная кухня с газовыми плитами, йога-шатер для совместных занятий и звуковое оборудование.
Комаровский берег
Классическое место однодневного отдыха для петербуржцев. Здесь есть трехкилометровая экотропа с деревянными дорожками, живописными мостиками, лавочками, урнами и информационными стендами с рассказами о местных животных и растениях. Маршрут начинается от Морской улицы, а заканчивается выходом к Финскому заливу. В поселке Комарово сохранилось несколько дореволюционных дач, они собраны на карте здесь. Обязательный пункт путешествия — местный филиал «Чебуреков и рюмочной у Ларисы», где после долгой прогулки едят чебуреки и запивают их сидром или настойками.
Канонерский остров
Удивительное место двух-трехчасовой прогулки для любителей индустриальных пейзажей. Этот петербургский остров не похож ни на один другой: здесь есть длинная живописная коса с пляжами из красного кирпича вместо песка, парящий над районом ЗСД, диковатая зеленая зона и советская застройка. Лучшее место города для фанатов эстетики окраин на фоне Финского залива. Сюда стоит приезжать со своими едой и напитками — бурное развитие общепита Петербурга до Канонерки не добралось.
Загородный клуб Terijoki
Если сил не осталось даже для прогулки, можно отправиться отмокать в загородный клуб Terijoki. В местный спа-комплекс входят бани, джакузи, закрытый и открытый бассейны с соленой водой (оба работают сейчас). Можно сходить на массаж или заняться дайвингом. Здесь есть свой отличный ресторан, а позавтракать можно с видом на яхты. Также у отеля есть отдельный оборудованный пляж на берегу Финского залива. Бонус — все это находится в Зеленогорске, самом ухоженном городке Ленобласти.