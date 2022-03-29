Экотропа, индустриальный пейзаж, загородный клуб со спа-центром и много животных: рекомендуем, куда уехать без телефона, чтобы немного отдохнуть от плохих новостей.

Приокско-террасный заповедник

Единственный заповедник на территории Московской области. Здесь можно встретить более 200 видов птиц и животных. Главная гордость места — питомник, в котором с 1948 года выращивают зубров. Повзрослевших телят отправляют в живую природу или другие питомники — таким образом была устранена угроза исчезновения этого редкого вида. Еще одна достопримечательность заповедника — воздушная экотропа из подвесных дорожек, смотровых площадок и мостиков, оборудованных между деревьями на высоте восемь метров.

Адрес Московская обл., г. о. Серпухов, местечко Данки Как добраться На автомобиле около 80 км от Москвы. На электричке — до ст. Серпухов, а оттуда на автобусах 41, 31 или 25 до остановки «Заповедник» Стоимость Экосбор — 150 р. Вход на экотропу «Сквозь листву» — 400 р. для взрослых и 200 р. для детей

«Рузская Аляска» в Рузе

Первый в Московской области реабилитационный центр по спасению, лечению и психологической адаптации северных ездовых собак, оставшихся без хозяина. Здесь можно покататься на собачьей упряжке, пойти в небольшой поход в компании с псом или остановиться в местном глэмпинге. Также здесь есть баня с разными программами посещения — индивидуально или в группе, с обертыванием или скрабированием. Посещение комплекса возможно только по предварительной записи.

Адрес Московская обл., Рузский г. о., Дороховское сельское поселение, дер. Бараново Как добраться На автомобиле — 90 км от Москвы. На электричке — до дер. Дорохово, оттуда на автобусе или такси Стоимость Тур на собачьей упряжке — от 1900 р. Аренда домика — от 9000 р. Пеший поход с собакой — от 2500 р. для взрослого

Центр воспроизводства редких видов животных в Сычево

Это филиал московского зоопарка, где более 200 видов животных (в том числе краснокнижных!) обитают на 200 га без толп посетителей, — благодаря этому они могут размножаться. Здесь впервые в России принесли потомство росомаха и дальневосточный аист. Попасть сюда можно только в рамках экскурсии.

Адрес Волоколамский г. о., рядом с СНТ «Сычево» Как добраться На автомобиле — 100 км от Москвы Стоимость Обзорная экскурсия — 500 р.

Коломна

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Город, прекрасно осознавший и по-хорошему монетизирующий свое наследие. Здесь есть множество небольших музеев, посвященных пастиле, калачам, трамваям, патефонам, самоварам и советским коммуналкам. Это не лубок, а попытка через важные для города объекты рассказать его историю. Есть и более классические музеи — например, наивного искусства или органической культуры, в последнем собраны работы художников русского авангарда. Тут обязательно много есть: калачи с гусиным паштетом в «Калачной», блины с икрой и водкой в кафе «Лажечников», пастилу в любом из двух посвященных ей музеях.

Как добраться На электричке от Казанского вокзала 2 часа

Парк Бродского в усадьбе Веретьево

Большой парк архитектора Александра Бродского открылся в Веретьево в прошлом году. Здесь можно гулять среди арт-объектов и читать в многочисленных библиотеках, составленных литературным критиком Анной Наринской. Есть развлечения и попроще: баня, пинг-понг, гамаки, пляжи, пруды, футбол и волейбол. Недавно здесь открылся читальный зал в прозрачном куполе посреди леса — идеальное место, чтобы забыть о заботах и погрузиться в литературу. Остановиться можно в домике, авторском номере или глэмпинге.

Адрес Московская область, Талдомский район, дер. Веретьево Как добраться На электричке до ст. Талдом, оттуда на такси. На автомобиле — около 140 км от Москвы Стоимость От 3600 р. за ночь

«Йога-дача»

Практика двухдневных ретритов по выходным в современном деревянном домике на берегу Плещеева озера. Здесь есть трехразовое вегетарианское питание, практика йоги, русская баня. Программа йоги достаточно интенсивная (пранаяма ежедневно, асаны утром и вечером), но останется время и для прогулок по окрестностям, осмотра старинных монастырей и других красот Переславля-Залесского.

Адрес Ярославская обл., Переславский р-н, дер. Городище, 79 Как добраться По выходным от Ярославского вокзала ходит одна электричка в день (едет три часа). На автомобиле путь около 120 км Стоимость По запросу , зависит от преподавателя

Ladoga.land

Экспериментальное архитектурно-природное пространство на берегу Ладожского озера, организованное по принципу «не оставлять следов». Здесь сортируют вторсырье и следят за тем, чтобы в воде и лесу не оставалось мусора. Это что‑то между кемпингом и глэмпингом: здесь есть не только удобные и красивые прозрачные купола с печками прямо над водой, но и оборудованные места в лесу для обычных палаток. Из сауны открывается панорамный вид на озеро, есть уличная кухня с газовыми плитами, йога-шатер для совместных занятий и звуковое оборудование.

Адрес Ленинградская обл., г. Приозерск, Бухта Туристов Как добраться На электричке из Петербурга до станции Приозерск, оттуда на такси до базы «Ладога озеро», далее пешком через лес около 30 минут Стоимость Аренда одного купола на шесть человек — 3500 р. Сервисный сбор — 300 р.

Комаровский берег

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Классическое место однодневного отдыха для петербуржцев. Здесь есть трехкилометровая экотропа с деревянными дорожками, живописными мостиками, лавочками, урнами и информационными стендами с рассказами о местных животных и растениях. Маршрут начинается от Морской улицы, а заканчивается выходом к Финскому заливу. В поселке Комарово сохранилось несколько дореволюционных дач, они собраны на карте здесь. Обязательный пункт путешествия — местный филиал «Чебуреков и рюмочной у Ларисы», где после долгой прогулки едят чебуреки и запивают их сидром или настойками.

Как добраться Электричка от Финляндского вокзала до ст. Комарово едет 50 минут. На автомобиле из Петербурга — около 50 км

Канонерский остров

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Удивительное место двух-трехчасовой прогулки для любителей индустриальных пейзажей. Этот петербургский остров не похож ни на один другой: здесь есть длинная живописная коса с пляжами из красного кирпича вместо песка, парящий над районом ЗСД, диковатая зеленая зона и советская застройка. Лучшее место города для фанатов эстетики окраин на фоне Финского залива. Сюда стоит приезжать со своими едой и напитками — бурное развитие общепита Петербурга до Канонерки не добралось.

Как добраться На автобусе (№ 66, 67 и 71), маршрутке (№ 115, 66, 67) или такси. Пешком лучше не стоит — на остров ведет не приспособленный для пешеходов тоннель

Загородный клуб Terijoki

Если сил не осталось даже для прогулки, можно отправиться отмокать в загородный клуб Terijoki. В местный спа-комплекс входят бани, джакузи, закрытый и открытый бассейны с соленой водой (оба работают сейчас). Можно сходить на массаж или заняться дайвингом. Здесь есть свой отличный ресторан, а позавтракать можно с видом на яхты. Также у отеля есть отдельный оборудованный пляж на берегу Финского залива. Бонус — все это находится в Зеленогорске, самом ухоженном городке Ленобласти.

Адрес Ленинградская обл., г. Зеленогорск, Гаванная, 1 Как добраться На автомобиле от Петербурга — около 55 км. «Ласточка» от Финляндского вокзала до станции «Зеленогорск» едет 30 минут Стоимость 1500 р. за трехчасовое использование спа-зоны без размещения в будни, 2000 р. с пятницы по воскресенье. Номер — от 7500 р. за ночь