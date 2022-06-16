Теплая погода за окном — отличный повод отправиться в долгую прогулку и узнать что‑то новое о Москве. «Афиша Daily» составила пять маршрутов по городу за пределами центра.

Маршрут № 1. Университет

Студентам повезло: еще до строительства МГУ архитекторы задумали юго-запад как «зеленый клин» — крупнейшую в Москве прогулочную зону.

Площадь у Большого цирка

© Анна Демчикова

Цирк интересно разглядывать, даже если дрессированные животные уже не вызывают энтузиазма. Легкость и красота форм здесь стала возможной благодаря тому, что зверинец, конюшня, склад и администрация спрятаны в стилобате — платформе, на которой установлено здание. Под ареной технические этажи уходят вглубь на 22,5 метра. Парк у Театра Сац

© Анна Демчикова

Еще одно детское место — первый в мире детский музыкальный театр, который появился в Москве в 1965 году. На крыше почти бруталистского здания, построенного специально для театра, — «Синяя птица» с арфой, перед ним — фонтан «Бегущая по волнам» и Аллея пионеров. А рядом — лужайки с кустами сирени. Парк у Дворца пионеров

© Анна Демчикова

Огромный зеленый оазис посреди города: лес, клумбы, фонтаны, ботанический сад. Все это вместе с дворцом — первый ансамбль модернизма в Москве, построенный накануне оттепели. Воробьевы горы

© Анна Демчикова

Спускаемся к Москве-реке: экотропа природного заказника «Воробьевы горы» выводит на набережную. Справа за мостом Ленинский пляж, а слева — станция канатки. Московская канатная дорога

© Анна Демчикова

Воздушная трасса соединяет два берега. С набережной можно подняться на смотровую площадку — окинуть взором окрестности и пообедать в панорамном ресторане. А рядом Skypark — отсюда можно улететь в «Лужники» на зиплайне. Большой газон МГУ

© Анна Демчикова

У смотровой гоняют байкеры, шумят туристы, а в двух шагах — тихий лес. Прямо перед зданием университета есть большая поляна — идеальное место для свидания и пикника. Сквер с памятником Ломоносову

© Анна Демчикова

Минуя Аллею ученых, выстроившихся вдоль бассейна, огибаем университет и поворачиваем в сквер между химфаком и физфаком. У фонтанов со львами можно перебрать фото прогулки, а ночью здесь даже можно услышать сов.

Маршрут № 2. Тушино

Тушино больше не существует на карте: нет ни такого города, ни даже района. Но местные дорожат своей идентичностью: это столица советской авиации и город-курорт.

Усадьба Братцево

© Александр Уткин/РИА «Новости»

Граф Александр Строганов благородно купил имение жене, узнав, что она любит другого. Графиня поселилась с генералом в палладианской усадьбе с пейзажным парком — остатки былой роскоши сохранились, во флигеле даже можно пожить: тут винтажная гостиница. А на краю парка отличная кофейня «Иду лесом». Сходненский ковш Многие кадры из «Нелюбви» Звягинцева сняты здесь — в природном амфитеатре вокруг поймы Сходни. Глубина ковша 40 метров — можно полюбоваться видом со смотровой площадки, а потом спуститься к реке: наблюдать за бобрами, высматривать куликов и пикниковать в компании местных шашлычников. Дубовая роща «Маяк»

В Тушино было три аэродрома: на Центральном проводили парады, а с Захарковского полярного стартовала ледовая разведка и самолеты-амфибии. В дубовом лесу был радиомаяк — теперь на его месте школа, а среди дубов можно играть в пинг-понг. Променад по бульварам

По бульвару Яна Райниса — латышского поэта-революционера — проходит граница между районами Северное и Южное Тушино. Здесь можно перекусить в ТЦ «Калейдоскоп», а потом отправиться в путь по Химкинскому бульвару. Парк Северное Тушино

До 1990-х тут был яблонево-грушевый сад, а теперь — благоустроенный парк: можно поиграть в теннис и волейбол, позаниматься на турниках и отдохнуть на пляже. А у музея ВМФ — увидеть экраноплан, штурмовой катер и подлодку. Речной трамвайчик Поездки на пароме через канал имени Москвы были одним из любимых развлечений тушинцев. Теперь водное сообщение восстановлено: проезд можно оплатить «Тройкой», 10 минут — и вы у обновленного Северного речного вокзала. Завершить день можно в ретроресторане «Волга-Волга» или в кафе Parkhouse.

Маршрут № 3. Измайлово

Маршрут без псевдо-Кремля, зато с усадьбой, где провел детство Петр I, лесами, прудами и полным отрывом от цивилизации. Еду берите с собой: гастрономическая революция сюда пока не добралась.

Измайловский остров

© Анна Демчикова

По одной из версий, Петр I тут родился, по другой — нашел в амбаре свой первый ботикНебольшое судно, с которого начались его мечты о флоте. Ясно одно: тут красиво, тихо и много лужаек. На острове можно провести целый день: слушать экскурсии и пикниковать. Трамваи на Измайловском проспекте Трамваи 11, 12 и 34 провезут вас по живописному маршруту через заросли деревьев. Пикник у Оленьего пруда

© Анна Демчикова

Лесная тропинка мимо площадки для дерт-джампинга выводит к Оленьему пруду. Воды в нем нет, зато есть крутые берега и сосны вокруг. Здесь разрешено жарить шашлыки — имейте в виду, по выходным бывает людно. Собачий пруд

© Анна Демчикова

Здесь по-настоящему тихо: заросший пруд, как с картины Клода Моне, утопает в зарослях диких трав, в кустах прячутся рыбаки. В прошлом веке пруд полюбился собачникам — отсюда и название. Красный пруд

© Анна Демчикова

Если жарить шашлык настроения нет, можно сделать пит-стоп у Красного пруда. У тропы много спортсменов: здесь ездят велосипедисты, на берегу оборудованы площадки для волейбола и воркаута. Царская пасека с зоопарком Зверинец и пчельник появились в Измайлове при Алексее Михайловиче. А Анна Иоанновна устроила зверинец в заповедном лесу: здесь поселились олени, лоси, туры, изюбри, дикобразы. Теперь тут экоцентр: можно узнать, какие бывают ульи, понаблюдать за белками, ушастыми совами и неясытью. Лебедянский пруд

Пасечная улица тоже ведет к пруду — самому большому и благоустроенному в парке. Тут и лавочки, и газоны, есть где позагорать. А если остались силы, можно побродить по Лысой горе и у речки Серебрянки или даже догулять до Терлецких прудов. Конный клуб «Измайлово» По пути к метро загляните в первую школу верховой езды СССР, доступную для всех, ее основал маршал Буденный. При ней — пони-клуб и кафе. Можно дойти и до кафе в Измайловском ПКиО, а заодно прокатиться на колесе обозрения или на лодке.

№ 4. Сетунь

С конца XVI века на берегу Сетуни была вотчина митрополитов (позже патриархов). Сначала здесь возвели небольшую деревянную церковь во имя Трех Святителей. В XVII веке появились сохранившаяся и по сей день церковь Троицы Живоначальной и каменный патриарший дом, а после и патриарший дворец, который до наших дней не дошел.

Потылиха

«По тылу били лихо!» — так, по легенде, Кутузов прокомментировал местные сражения. Деревню так и назвали — Потылиха, сегодня от нее остался только живописный рельеф и полустанок в стиле модерн, мимо которого проезжают поезда МЦК. В 1920-е здесь построили конструктивистское здание киностудии «Мосфильм». Долина реки Сетунь

Проходим через самый большой природный заказник в Москве вдоль реки Сетунь. У экотропы есть лавочки и беседки — идеально для легкого пикника. Гольф-клуб

Если спланировать все заранее, можно записаться на тренировку в первый российский гольф-клуб, основанный в 1987 году шведским хоккеистом Свеном Тумбой-Йоханссоном. Или подгадать прогулку под какой‑нибудь турнир. Круглый дом

© Михаил Колобаев/Mos.ru

Когда борьба с архитектурными излишествами утихла, архитекторы 1970-х стали экспериментировать: изобретать дома на ножках, дома-корабли и прочие чудеса. А Евгений Стамо накануне Олимпиады-80 придумал дома-бублики — их должно было быть пять, по количеству колец, но построили только два. Обед в сербском ресторане KT Biro Мосфильмовскую улицу называют «посольской милей» — здесь расположены представительства 15 стран мира. Но ресторан, доступный для всех, есть только у сербов, и он отличный. В невзрачном здании в советских интерьерах сервируют щедрые порции мяса, айвара, пршута и прочих аутентичных деликатесов. Закат у Мосфильмовского пруда

© Виктория Вотоновская/ТАСС

На закате вид на круглый пруд напоминает Сингапур: высотки на Минской улице отражаются в воде, почти как в Марина-Бэй. Только вместо яхт — утки и чайки, а вместо бизнесменов на берегу рыбаки. Ужин на краю парка На краю ухоженного сквера — сразу два достойных места для ужина: в гинзовской «Цыцыле» веранда, красивый дворик с качелями и вкусный цыпленок табака, а в новом Hamster — интересные хрустящие лепешки с начинками.

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№ 5. «Тимирязевская»

Территория Тимирязевской сельскохозяйственной академии — пространство научных экспериментов, лесных прогулок и архитектурных сюрпризов. Рядом студенческий городок — район спальный, а публика молодая и бодрая.

Улица Вучетича

Соломенная Сторожка — дачный поселок в черте города. Он получил свое название по крытому соломой дому сторожа, охранявшего угодья первого в России высшего сельскохозяйственного учебного заведения — Петровской лесной и земледельческой академии. Местную деревянную церковь создал архитектор-модернист Федор Шехтель. В советское время ее снесли, а в 1990-е воссоздали по оригинальному проекту. Парк «Дубки»

© Валерий Мельников/РИА «Новости»

В старинной дубраве на краю поселка в XIX веке чуть не устроили зоопарк, после войны ее снова хотели вырубить, но все обошлось. Теперь в благоустроенном парке можно играть в пинг-понг, заниматься спортом и отдыхать у пруда. Чугунная трамвайная остановка

© Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Старейший трамвайный павильон Москвы напоминает, что в 1890-е годы до академии ходил паровоз. Сначала остановка была деревянной, чугунные колонны появились в 1920-х. А в 2018-м павильон реконструировали после пожара. Тимирязевский лесопарк В древнем лесу гулял Петр Первый, когда приезжал к деду, Кириллу Нарышкину. Здесь много вековых деревьев, некоторым дубам по две сотни лет, есть и березовые рощи, сосняки, рябинники. В глухих уголках можно встретить зайца. Полиция борется с шашлычниками, но пикник без огня никто не отменял. Пляж на Большом Садовом пруду

Один из крупнейших московских прудов на реке Жабенке — популярное место для пляжного отдыха. Купаться тут не стоит, а загорать отлично. На берегу есть детские и волейбольные площадки, можно арендовать лодку или катамаран. Дворец и студгородок

Дом Вильямсов © Мария Девахина/РИА «Новости»

Здания академии — пестрый архитектурный ансамбль: тут и роскошный усадебный дворец, и деревянный «Дом Вильямсов», и памятники конструктивизма у пешеходной Лиственничной аллеи, и более поздние советские постройки. Поздний обед Удивительно, но вокруг академии мало кафе. Если перекуса в летних кофейнях в парках вам не достаточно, отправляйтесь в пиццерию «Август 13» или на «Хлебозавод» и «Флакон».