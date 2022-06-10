В этом году Роспотребнадзор разрешил купаться в девяти водоемах Москвы. «Афиша Daily» рассказывает, что вас там ждет.

Популярный пляж с кафе, детской и волейбольной площадками, душевыми, туалетами, просторными раздевалками и лежаками. Что немаловажно, здесь довольно много места в тени. После купания можно пройтись по Левобережному парку, а если этого не хватит — еще и по Химкинскому заказнику. От станции метро «Ховрино» до пляжа можно дойти за 15 минут. Первый Путяевский пруд

В самом большом пруду парка «Сокольники» разрешили купаться в прошлом году — десятилетиями тут стояла табличка о непригодности воды. Здесь оборудованный песчаный пляж, туалеты, раздевалки, летнее кафе, детская и тренажерная площадки, можно покататься на вейке. Пляжный отдых можно разбавить прогулкой по лесу и (если повезет!) встретить лося. Также в парке находится единственный в России орнитарий для лечения и реабилитации хищных птиц, его можно посетить с экскурсией. Путь от станции «Маленковская» Ярославского направления МЖД займет 10 минут. Можно добраться на автомобиле, но на выходных людей много, так что парковочных мест на всех не хватает. Озера Черное и Белое в Зеленограде

© Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Озера на территории природно-исторического парка «Косинский». Они сравнительно большие — каждое целиком бодрым шагом можно обойти минут за 30. Пляж Белого оборудован всем необходимым: есть раздевалки, спортивные площадки, настольный теннис, зона для пикников. Можно найти место в тени деревьев, но для этого придется приехать рано — людей здесь много. На берегу расположен классицистический храм начала XIX века, рядом с ним набережная с лавочками. Парковочные места в дефиците, а прогулка от станции «Косино» до озера займет полчаса. В Черном озере вода действительно темная — не из‑за грязи, а из‑за торфяного дна. Оно к тому же периодически цветет, так что если хочется плавать в прозрачной воде, то лучше выбирать другие места. Зато здесь меньше людей. Есть небольшой песчаный пляж, лежаки, кабинки для переодевания, туалеты.

© Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС

Бесплатный чистый пляж с лежаками, туалетами, раздевалками, зоной для игры в волейбол и арендой лодок. На территории парка несколько отличных детских площадок — не только горки и качели, но и, например, несколько полос препятствий разных уровней сложности. Пешком от станции «Мещерская» — 15 минут. Серебряный Бор, пляжи № 2 и 3

Пляжи оборудованы раздевалками, туалетами, душем, можно арендовать беседки или лежаки, взять напрокат сапсерф, перекусить в кафе. Пляжи отличаются только размером — третий больше. По выходным на подъезде к парку пробки, так что проще добираться общественным транспортом: например, электробусом № 21 от метро «Полежаевская» и до конечной. Большой городской пруд

Самый большой водоем Зеленограда — чистый и с обновленной инфраструктурой. Пляж травяной, с лежаками, зонтиками, туалетами, волейбольной площадкой, столами для настольного хоккея и пинг-понга. Есть специальная зона для купания детей, несколько водных горок, детский городок, прокат лодок и катамаранов. Пруд находится на территории парка Победы, который отлично благоустроили пару лет назад. Добираться общественным транспортом сюда непросто: придется либо доехать до станции «Крюково» на электричке (на «Ласточке» — 30 минут), а оттуда брать такси, либо на станции метро «Ховрино» сесть на автобус 400э и провести в нем полчаса.

Водоем недалеко от Большого городского пруда в Зеленограде. Озеро неглубокое, без лежаков, но с навесами, туалетами и кабинками. Есть прокат лодок, катамаранов, волейбольная и баскетбольная площадки. Людей ощутимо меньше, чем на других легальных городских пляжах.