Лето наконец-то пришло в Москву. Рассказываем, где провести время на воде — приятно и с пользой.

Серебряный Бор

© РИА «Новости»

Самое популярное место для прогулок на сапе в Москве. На доске плавают по большому Бездонному озеру и через Чистый залив, но главная точка — это, конечно, Живописный мост через Москву-реку, у которого получаются самые удачные фотографии. Мост создан президентом союза архитекторов России и лауреатом премии Огюста ПерреМеждународная архитектурная премия. Раз в три года ее дают архитектору, который внес выдающийся вклад в применение современных технологий в архитектуре Николаем Шумаковым. Тут много точек проката и школ сап-серфинга, часть из них уже работает. В основном они расположены на пляжах № 1 и № 3.

Цена В выходные дни за групповую прогулку с инструктором нужно заплатить от 1800 рублей, в цену включен прокат оборудования
Какие еще активности доступны Катание на лодках и катамаранах
Благоустроенные пляжи Есть
Можно ли купаться Да (на пляжах № 2 и № 3)

Борисовские пруды

© РИА «Новости»

Борисовский пруд в парке «Царицыно» на самом деле один — зато это самый большой пруд Москвы. Он окружен зеленой зоной, за которой возвышаются жилые кварталы. Небольшой спот для сап-серферов находится на оборудованном пляже.

Цена 1500 рублей в будни и 2000 рублей в выходные за групповую прогулку с инструктором, включающую пикник
Какие еще активности доступны Катание на вейкборде, лодках и катамаранах
Благоустроенный пляж Есть на северном берегу
Можно ли купаться Нет

Строгинская пойма

© РИА «Новости»

Строгинская пойма находится на территории самого большого парка Москвы — Москворецкого. Здесь широкое открытое водное пространство — потеряться не сможет даже новичок. Есть песчаные пляжи с раздевалками, душевыми и кафе. Сап-споты ищите на пристани Троице-Лыково или в «Березы-парке».

Цена Двухчасовая прогулка в группе с инструктором — от 1800 рублей
Какие еще активности доступны Прокат лодок, катамаранов и яхт, катание на водных лыжах, кайтсерфинг, виндсерфинг
Благоустроенный пляж Есть
Можно ли купаться Нет

Царицыно

© Царицыно

Покататься на сапах можно и на территории дворцово-паркового комплекса на юге Москвы — а после физических нагрузок заглянуть на одну из выставок или сходить на концерт классической или джазовой музыки, которые проходят в усадьбе. На сапах катаются по Нижнему Царицынскому пруду — большому искусственному водоему, созданному еще в XVII веке. Сап-центр располагается рядом с лодочной станцией. Трафик на воде почти отсутствует — есть всего несколько лодок и катамаранов. Нет ни моторного транспорта, ни купающихся — так что в безопасности здесь себя будут чувствовать даже начинающие сап-серферы.

Цена В будни — 1500 рублей за двухчасовую прогулку, на выходных — 2300 рублей
Какие еще активности доступны Катание на лодке или катамаране с аудиогидом
Благоустроенный пляж Нет, но на станции есть место для переодевания и туалет
Можно ли купаться Нет

Воронцовские пруды

© Усадьба Воронцово

Одно из самых романтичных мест Москвы, где можно прокатиться на воде. Усадьба Воронцово — памятник садово-паркового искусства конца XVIII — начала XIX века. В нулевые здесь провели масштабные работы по восстановлению, в том числе осушили, вычистили и снова наполнили водой каскад прудов. Теперь здесь работает несколько прокатов лодок и катамаранов.

Для детей можно арендовать машинки — они почувствуют себя мотоциклистами, гонщиками или даже дальнобойщиками! Прокатиться можно также на взрослых и детских веломобилях и велосипедах.

Цена Час катания на лодке в будни обойдется в 600 рублей, на выходных — 650
Какие еще активности доступны Прокат взрослых и детских велосипедов и веломобилей
Благоустроенный пляж Нет
Можно ли купаться Нет

Кузьминки

© Виктория Вотоновская/ТАСС

Еще одно место с богатой историей — усадьба Кузьминки появилась в начале XVIII века. Здесь сохранилось несколько исторических зданий, в одном из них — доме садовника — расположился Музей Паустовского. Каскад из четырех прудов вырыли в конце XVIII столетия. На лодках катаются по Шибаевскому пруду.

Цена Час катания на лодке в будни обойдется в 550 рублей, на выходных — 600
Какие еще активности доступны Веревочный парк, аттракционы, лекторий
Благоустроенный пляж Есть
Можно ли купаться Нет

Зона отдыха «Рублево»

© Яхт-клуб «Парк Рублево»

Большой песочный пляж на берегу Живописной бухты. Здесь есть несколько неплохих ресторанов, душевые, спортивные площадки и водные аттракционы для детей. Можно взять напрокат лодку, водный велосипед, катамаран.

Цена Вход на пляж — 200 рублей. Аренда лодки — 300 рублей/час, четырехместного катамарана — 500 рублей/час
Какие еще активности доступны Пейнтбол, лазертаг, катание в сфере на воде, тир, настольный теннис
Благоустроенный пляж Есть
Можно ли купаться Да
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