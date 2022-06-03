Лето наконец-то пришло в Москву. Рассказываем, где провести время на воде — приятно и с пользой.
Серебряный Бор
Самое популярное место для прогулок на сапе в Москве. На доске плавают по большому Бездонному озеру и через Чистый залив, но главная точка — это, конечно, Живописный мост через Москву-реку, у которого получаются самые удачные фотографии. Мост создан президентом союза архитекторов России и лауреатом премии Огюста ПерреМеждународная архитектурная премия. Раз в три года ее дают архитектору, который внес выдающийся вклад в применение современных технологий в архитектуре Николаем Шумаковым. Тут много точек проката и школ сап-серфинга, часть из них уже работает. В основном они расположены на пляжах № 1 и № 3.
Борисовские пруды
Борисовский пруд в парке «Царицыно» на самом деле один — зато это самый большой пруд Москвы. Он окружен зеленой зоной, за которой возвышаются жилые кварталы. Небольшой спот для сап-серферов находится на оборудованном пляже.
Строгинская пойма
Строгинская пойма находится на территории самого большого парка Москвы — Москворецкого. Здесь широкое открытое водное пространство — потеряться не сможет даже новичок. Есть песчаные пляжи с раздевалками, душевыми и кафе. Сап-споты ищите на пристани Троице-Лыково или в «Березы-парке».
Царицыно
Покататься на сапах можно и на территории дворцово-паркового комплекса на юге Москвы — а после физических нагрузок заглянуть на одну из выставок или сходить на концерт классической или джазовой музыки, которые проходят в усадьбе. На сапах катаются по Нижнему Царицынскому пруду — большому искусственному водоему, созданному еще в XVII веке. Сап-центр располагается рядом с лодочной станцией. Трафик на воде почти отсутствует — есть всего несколько лодок и катамаранов. Нет ни моторного транспорта, ни купающихся — так что в безопасности здесь себя будут чувствовать даже начинающие сап-серферы.
Воронцовские пруды
Одно из самых романтичных мест Москвы, где можно прокатиться на воде. Усадьба Воронцово — памятник садово-паркового искусства конца XVIII — начала XIX века. В нулевые здесь провели масштабные работы по восстановлению, в том числе осушили, вычистили и снова наполнили водой каскад прудов. Теперь здесь работает несколько прокатов лодок и катамаранов.
Для детей можно арендовать машинки — они почувствуют себя мотоциклистами, гонщиками или даже дальнобойщиками! Прокатиться можно также на взрослых и детских веломобилях и велосипедах.
Кузьминки
Еще одно место с богатой историей — усадьба Кузьминки появилась в начале XVIII века. Здесь сохранилось несколько исторических зданий, в одном из них — доме садовника — расположился Музей Паустовского. Каскад из четырех прудов вырыли в конце XVIII столетия. На лодках катаются по Шибаевскому пруду.
Зона отдыха «Рублево»
Большой песочный пляж на берегу Живописной бухты. Здесь есть несколько неплохих ресторанов, душевые, спортивные площадки и водные аттракционы для детей. Можно взять напрокат лодку, водный велосипед, катамаран.