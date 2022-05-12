«Афиша Daily» выбрала образцы красивой и необычной церковной архитектуры, которую, в отличие от большинства сегодняшних российских храмов, хочется увидеть своими глазами.

Часовня Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских Калининград

Церковь Петра и Февронии в Калининграде, 2017 год

Часовня Петра и Февронии при Кафедральном соборе Христа Спасителя строилась в период между 2009 и 2010 годами. Ее главная особенность — сдвоенный купол. Внутри он выглядит как соединенные кольца. Согласно задумке местного архитектора Олега Копылова, эта деталь служит символом «вечности семейных уз». Освящение одного из самых ярких памятников позднего капиталистического романтизмаСтиль в отечественной арихитектуре 1990–2000-х годов прошло 8 июля 2010 года — это день памяти святых Петра и Февронии, а также праздник семьи, любви и верности в России. Идею часовни предложил патриарх Кирилл, когда был митрополитом Смоленским и Калининградским.

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Часовня Казанской Богоматери Ярославль

Часовня Казанской Богоматери на набережной реки Которосль перед Святыми воротами Спасо-Преображенского монастыря © Владимир Гердо/ТАСС

Церковь на набережной реки Которосль перед Святыми воротами ярославского Спасо-Преображенского монастыря была освящена в августе 1997 года и даже попала на 1000-рублевую купюру. Необычное шатровое сооружение, напоминающее ракету, построено к 385-летию выхода ополчения под руководством Минина и Пожарского из Ярославля на Москву. В 1612 году, во время Смуты, это войско должно было спасти столицу от польских интервентов. Мемориальная часовня посвящена Казанской иконе Божией Матери — ее ополченцы взяли с собой. Внутри постройки нет алтаря и иконостаса. Церковь украшена высоким витражом с изображением Казанской Богоматери, а в интерьере помещен колокол — символ народного сбора в кризисное время.

Часовня и часовенный столб на месте Борисоглебского храма Москва

Церковь-часовня Бориса и Глеба на Арбатской площади. Построена в 1997 году, фото 1998 года © Александр Поляков/РИА «Новости»

Раньше на этом месте на Арбате стоял древний храм Святых Бориса и Глеба — первое упоминание этой постройки встречается уже в 1483 году. В XVI веке деревянная церковь стала каменным храмом, а в 1764 году была перестроена архитектором Карлом Бланком в стиле барокко. В 1930 году советские власти снесли здание ради расширения Арбатской площади. В 1997 году, к 850-летию основания Москвы, в память о снесенном храме на территории появилась часовня Бориса и Глеба. Новая постройка оказалась чуть поодаль от настоящего местонахождения старинной церкви, а на правильной точке установили каменный часовенный столб. Именно этот небольшой белый знак заслуживает особого внимания — это пример деликатного разговора об утраченных архитектурных памятниках.

Надкладезная часовня в Даниловом монастыре Москва

Храм святых отцов семи Вселенских соборов (XVII–XIX веков) и Надкладезная часовня, воздвигнутая в честь 1000-летия крещения Руси. Свято-Данилов монастырь в Москве © Юрий Артамонов/РИА «Новости»

Данилов монастырь, появившийся в XIII веке и в годы советской власти превращенный в спецприемник для детей репрессированных, вернулся к Русской православной церкви в 1983-м. В этот же год на Соборной площади начали строить Святой колодезь — вода в него поступает из артезианской скважины, которая находится в 200 метрах под ним. Надкладезная часовня — работа архитекторов Зои Осиповой и Юрия Алонова. Постройку установили в 1988 году, к 1000-летию Крещения Руси. Часовня с высокими арками, золотыми надписями и небольшой главкой заменила гипсовый памятник Ленину и трибуну с флагами и лозунгами. Теперь здесь легкая аккуратная конструкция — ничего лишнего. Храм Николая Чудотворца Лодейное Поле

Этот храм находится под Петербургом, в городе Лодейное Поле. Часовня у городской пристани имеет форму парусного судна, будто напоминая о роли церкви в христианстве как корабля спасения. Впрочем, у этого приема есть более прозаичное объяснение — храм Николая Чудотворца стоит на месте, где при Петре I располагались Олонецкие судостроительные верфи. Первая, деревянная и кубическая, вариация часовни появилась на этой территории в 2006 году. В начале 2010-х ее перевезли в поселок Свирьстрой, а к 2015 году вместо старого здания возвели нынешний храм. Храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» Сосновый Бор

Собор «Неопалимая Купина» в парке «Белые пески» был построен в 2001–2006 годах. Большой храм на 800 человек вызвал много споров среди своих будущих прихожан. Собор стоит на восьмиконечной звезде — этот символ часто встречается в иконах, посвященных Богоматери. С высоты птичьего полета храм напоминает один из главных памятников русского барокко — церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах. Треугольная форма постройки отсылает к эмблеме радиационной безопасности — Сосновый Бор соседствует с Ленинградской атомной электростанцией. По этой же причине храм посвятили иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», которая, как считается, защищает от пожаров и катастроф.

Часовня Александра Невского Королев

Небольшая белая часовня появилась в наукограде Королев в 1999 году. Сооружение стоит на аллее, ведущей к мемориальному комплексу «Памяти погибшим воинам». Построить церковь решили на совете ветеранов с мэром и священниками местных храмов. Посвятили ее князю Александру Невскому, который многими воспринимается как святой-воин. На конкурсе победил проект архитекторов Юрия Алонова и Зои Осиповой — они же создали упомянутый выше объект на территории Данилова монастыря. В Королеве возведена одноглавая столпообразная часовня в неорусском стиле со звонницей — это не редкость на постсоветском пространстве. Стены украшены барельефами с изображениями Александра Невского, Богоматери с младенцем. Особенность постройки — большое круглое окно, украшенное крестом. Сретенский храм при театре «Школа драматического искусства» Москва

Домовая церковь в Последнем переулке стоит на крыше «Школы драматического искусства». Храм появился в 2004 году, спустя три года после открытия здания театра. Концепцию придумал руководитель «Школы драматического искусства», режиссер Анатолий Васильев. Здание театра он тоже проектировал сам в соавторстве с архитектором и театральным художником Игорем Поповым. Размещая часовню над крышей «Школы», Васильев хотел заявить, что театр — это место, где служат духовности и красоте. «Зрители приходят в „Школу драматического искусства“ как гости, а не хозяева, которые разваливаются в мягком кресле: ну давайте, показывайте, что там у вас. К примеру, в зрительских залах у нас очень жесткие лавки или деревянные стулья, потому что наш театр — это не про комфорт и развлечение, а совсем про другое», — объяснял главный режиссер театра Игорь Яцко.