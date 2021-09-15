В Петербурге предлагают построить 320-купольный храм выше Исаакиевского собора. И не где‑нибудь, а на Охтинском мысе, который 10 лет назад градозащитники уберегли от строительства небоскреба «Охта-центра». «Афиша Daily» поговорила с авторами проекта о том, нужен ли такой храм городу.
«Количество куполов символизирует надвигающийся 320-летний юбилей Санкт-Петербурга, а высота храма составит 141,8 метра, что отсылает к количеству дней Великой Отечественной войны», — говорится в сопроводительном тексте проекта, опубликованном в телеграм-канале «Клизма романтизма».
На цокольном этаже предлагается устроить археологический музей, где будут экспонироваться остатки средневековых крепостей Ландскрона и Ниеншанц: пятигранная форма плана вторит очертаниям крепости XVII века.
Вокруг храма собираются разбить ландшафтный парк и организовать парковку на 1703 машино-места, что соответствует году основания Петербурга. Авторы проекта — творческое объединение молодых архитекторов PapaUrban.
Архитектор, соавтор проекта, участница объединения PapaUrban
Есть такой жанр «бумажная архитектура» — это когда берется какая‑то острая градостроительная задача и для нее предлагается неосуществимое решение. Далеко не всегда это делается на серьезных щах. Наши картинки подчеркнуто абсурдны, и, само собой, мы не пытаемся призвать к строительству храма. Эта постироничная арт-манифестация — метод привлечения внимания к проблеме застройки Охтинского мыса.
Мы в PapaUrban и раньше много работали с этой территорией — разрабатывали альтернативные концепции археологического парка, общественных пространств. Например, участвовали в создании проекта «Мыс_ли на охте» — согласно ему, здесь создается большой парк и построен только небольшой музейный павильон. Таким образом мы пытались спасти это место от застройки, но все эти проекты внимания не привлекали, они собирали по 10–15 лайков в соцсетях, и никакого диалога вокруг них не завязывалось.
Сейчас угроза застройки нависла всерьез, компания, которая владеет этой территорией («Газпром нефть». — Прим. ред.), не собирается сдаваться, несмотря на протесты горожан. Два года назад они выбрали проект застройки и пока настаивают на этом варианте.
Проект, выбранный компанией «Газпром нефть». Бюро Nikken Sekkei
Проект, выбранный компанией «Газпром нефть». Бюро Nikken Sekkei
Мы хотим, чтобы об Охтинском мысе больше говорили, эту проблему нельзя замалчивать. Здесь нельзя строить офис, эта территория чрезвычайно ценна для города. И с археологической точки зрения: здесь были найдены изделия эпохи неолита (с V по III тыс. до н. э. — Прим. ред.). Мы общались с Петром Егоровичем Сорокиным, который долгие годы возглавлял археологическую экспедицию на Охтинском мысе. Он показывал нам документы, доказывающие ценность сохранившихся здесь объектов — например, укреплений шведской крепости Ниеншанц XVII–XVIII веков. Многое пострадало в ходе подготовки к строительству, но там все еще есть что спасать. Почти все явно будет уничтожено, если здесь появится офис.
Это ошибка и с градостроительной точки зрения: в этом районе остро не хватает парков, общественных пространств и зеленых зон. И если думать об устройстве города, здесь должна быть композиционная пауза, которая ценна своей воздушностью и незастроенностью.
PapaUrban появилась в 2014 году, когда мы еще учились в ГАСУ. Мы берем интересующие всех темы и предлагаем для них архитектурное видение. Например, мы занимались «Тучковым буяном», когда там уже начали строить Судебный квартал, и до последнего бились, чтобы там был парк (в 2019 году стало известно, что строительство Судебного квартала приостановлено, а на этом месте планируют создать парк. — Прим. ред.). Тогда наша альтернативная концепция громко прозвучала, но с Охтинским мысом так долгое время не получалось, поэтому сейчас мы выбрали чуть более эксцентричный способ напомнить о проблеме.