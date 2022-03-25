За последний месяц читать СМИ и соцсети стало намного сложнее. Люди ругаются, а в противоречащих друг другу фактах все сложнее ориентироваться. Об основных правилах медиагигиены в условиях катастрофы «Афише Daily» рассказала эксперт в области коммуникаций и исследователь медиа Серафима Гурова.

Серафима Гурова Основатель креативной пиар-студии Rodnya и консалтингового агентства в области ценностно-ориентированных коммуникаций Niti

Медиагигиена сегодня — это не просто создание списка независимых источников, которые мы будем читать, чтобы оставаться в курсе происходящего. Это разработка и следование такому набору принципов и установок, который позволит сознательно управлять безграничным потоком информации и осознавать то влияние, которое медиа оказывают на нас. При этом под медиа мы понимаем не только СМИ, но и социальные сети, блоги, подкасты, авторские телеграм- и ютьюб-каналы. Медиагигиена — это навык, который поможет вам сохранить себя и свою психологическую устойчивость . Сейчас это необходимо, чтобы продолжать выполнять свои обязательства — как работника, руководителя, предпринимателя — и нести ответственность за себя и близких. Почему медиапотребление может сводить с ума Мир, который нас окружает, хаотичен по своей природе. Чтобы выжить в нем, наш мозг научился делать прогнозы. Это помогает ему воссоздавать происходящее, предсказывать события, строить исходя из этого модели поведения и адаптироваться к изменениям, обеспечивая выживаемость. Чем меньше неожиданностей, тем ниже наше незнание о системе (то есть энтропия), тем в большей безопасности человек себя ощущает. Современные медиа — в самом широком их понимании — стали средством перманентного увеличения энтропии. Информации запредельно много, и она поступает к нам непрерывным, лавинообразным потоком. Каждое движение скролла ленты заставляет наш прогнозирующий мозг учитывать новую информацию. Чем дольше мы находимся в потоке быстро сменяющих друг друга текстов, изображений, видео, тем больше перегружается нервная система. Кажется, что все это проходит в фоновом режиме, незаметно, но эта нагрузка абсолютно реальна . Вспомните, насколько иначе вы себя чувствовали после диджитал-детокса или просто одного выходного без телефона. Сейчас, по оценкам European Connected Health Alliance, из 380 тыс. приложений для здоровья 20 тыс. связаны с ментальным здоровьем. Рынок растет, и к 2030 году должен достичь $538 млрд. Его развитие связано в том числе с негативными последствиями жизни в медиареальности.

Что делать? Определите круг вопросов и тем, которые лично для вас принципиально важны с точки зрения ведения бизнеса, работы или личной безопасности. Например, какой смысл следить за информацией об ограничениях валютных переводов, если у вас нет счета в иностранном банке? Не пытайтесь предсказать то, на что не можете повлиять . В желании преодолеть энтропию мозг будет стараться предугадать, как будут развиваться события. Таким образом легко впасть в самообман, решить, что вы понимаете, что будет происходить, а значит, можете это контролировать. Но происходящее сейчас находится вне зоны нашего контроля. Мы не обладаем достаточными знаниями и данными, чтобы делать такие предположения, а цена ошибочных прогнозов может быть очень высокой. Иллюзия информированности Медиа создают из происходящих трагических событий сериал, постоянно удерживая внимание аудитории. Регулярно накатывающая негативно заряженная информация формирует зависимость от ее потребления, что переходит в такой феномен, как думскроллинг. Так человек впадает в еще одну крайность — пугает себя до такой степени, чтобы уже не могло стать страшнее. Это дарит иллюзорное ощущение успокоения и мнимой готовности ко всему.

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Отказ следить за повесткой провоцирует FOMO — страх пропустить что‑то важное. Что‑то, что может поставить под угрозу вашу безопасность. Но, к сожалению, круглосуточный доступ к обилию информации не делает нас более информированными. Тем более это не означает настоящего понимания происходящего и его последствий.

Даже если вы прочитаете все новости, заветное чувство удовлетворения не наступит.

Потому что по факту все, что мы получаем, читая новости, — это фрагментарные, беспорядочные сведения. Они никак не отфильтрованы, проверить их подлинность, как и собрать из них единую картину происходящего, крайне сложно.

Что делать? Установите жесткие границы потребления контента . Пусть это будут четкие правила, например, 20 минут в день на чтение новостей утром. Кроме того, старайтесь не тратить время на обсуждение последних новостей в «курилках». Куда более конструктивно — индивидуально или в небольших группах заниматься рефлексией о происходящем, то есть не пересказывать новости, а именно рассуждать, думать, осмыслять. Тратьте меньше времени на соцсети . В 2018 году психологи Пенсильванского университета провели исследование, в ходе которого доказали, что сокращение использования социальных сетей до 30 минут в день уменьшает тревожность, в том числе вызванную FOMO, снижает риски депрессии и способствует общему психологическому благополучию. Старайтесь не читать новости в моменте . Отдавайте предпочтение материалам, в которых собрана вся информация за сутки, или большим аналитическим статьям, позволяющим разобраться в различных аспектах происходящего — социальных, психологических, исторических, политических, экономических. Это помогает увидеть ситуацию шире и показывает несколько возможных ответов на один и тот же вопрос. Постарайтесь не смотреть намеренно сцены насилия . Особенно если вы испытываете тревогу или являетесь очень чувствительным человеком: это только усугубит ваше состояние. Полностью оградить себя от подобных кадров, листая ленту социальных сетей, вряд ли получится, но у вас есть право выбирать, смотреть ли их до конца. Наблюдаемая угроза, даже если вы физически в безопасности, может иметь серьезные последствия для вашей психики. Кроме того, такие сложные эмоциональные кадры могут провоцировать агрессию, выводя спираль ненависти на новые уровни.

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Манипуляции и фейки Потребляя любой медиаконтент, будь то новости, прогнозы или мнения, важно сохранять критический взгляд и следить за тем, что и как вам рассказывают. Особенно в условиях, когда источником новостного потока являются не только официальные СМИ, но и социальные сети и блоги — по данным Deloitte, в 2021 году 49% пользователей назвали их ключевым источником информации.

Погружаясь в скроллинг ленты, важно помнить, что вся ваша выдача — результат работы алгоритмов.

Они показывают только то, что согласуется с высказанными вами ранее предпочтениями. Это создает эффект «социального пузыря» — все, противоречащее вашей картине мира, будет сведено к минимуму, а значит, и видеть ситуацию вы будете не целиком во всем ее сложном многообразии, а только под одним углом. С одной стороны, это снижает вероятность понимания людьми друг друга и достижения консенсуса. С другой, это идеальные условия для распространения фейков. Они быстро тиражируются и получают большие охваты, потому что их видят люди со схожими взглядами. Что делать? Отличайте факты от эмоций . Часто в социальных сетях люди высказывают свое отношение к происходящему, пересказывают то, что они уже где‑то увидели или услышали, ретранслируя и тем самым усиливая определенный нарратив. Проверяйте источники информации : написал ли пост реальный человек, на кого он ссылается. Порой случается, что сайт является в чистом виде дубликатом известного медиа, то есть фейковым источником, распространяющим дезинформацию под личиной авторитетного медиабренда. Обращайте внимание на то, как рассказывается история . Дает ли автор контента предысторию, разные взгляды на ситуацию? В противном случае возникает пространство для манипуляции, где любой факт можно вырвать из контекста и использовать необходимым образом. В какой последовательности демонстрируется информация? Например, достаточно поместить деталь в конец или упомянуть как бы между прочим, чтобы наш мозг воспринимал это как что‑то неважное. С большой настороженностью следует относиться к эмоциональным сюжетам о трагедиях конкретного человека или семьи, а также к скриншотам — это самые доступные инструменты манипуляции. Их сложно проверить, при этом они вызывают много чувств: страх, гнев, сострадание. Из‑за этого в них легко поверить и оказаться введенным в заблуждение.

Если вы хотите помочь, безопаснее делать это через организации, которым вы доверяете. Или следовать стратегии малых дел — поддерживать тех, кого знаете вы или ваши друзья и знакомые лично.

Последствия неизбежной поляризации Развернувшаяся трагическая ситуация стала мощным триггером, который разделяет людей в медиапространстве. Дело в тех самых «социальных пузырях», о которых мы говорили раньше. Так создается однородная среда, в которой каждый слышит только отголоски самого себя — то же мнение, но другими словами. Постоянное повторение усиливает убежденность людей в транслируемых идеях. В итоге пользователи быстро делятся на своих и чужих и появляются две точки зрения: «это черное» и «это белое». Такое разделение сейчас происходит не только на почве фундаментального отношения к ситуации. Раскол можно увидеть и среди, казалось бы, консолидированной группы, придерживающейся одного взгляда. Например, в соцсетях легко заметить, как покинувшие страну разочарованы в тех, кто остается в России, а оставшиеся злятся на вынужденных эмигрантов. Поляризация вынуждает людей вешать друг на друга ярлыки и упрощает сложные явления — например, мотивы человека или его эмоции . В таком противостоянии есть риск потерять человечность и начать требовать от других действовать только так, как кажется верным лично вам.

Наша задача — помнить, что люди по-разному защищаются и адаптируются, сохранять достоинство и не обвинять окружающих.

В это сложное время очень важно постараться снизить или хотя бы не усугублять поляризацию, которую неизбежно провоцируют события вокруг. Необходимо найти ресурс понимания, чтобы не судить других. Если можете, не отписывайтесь от тех, с кем не согласны. Что делать? Старайтесь изучать контент, используя разные источники — не только российские, но и зарубежные . Это помогает посмотреть на одни и те же события с разных углов. При этом продолжайте придерживаться ограничения по времени и выбирайте тех авторов, которым можно доверять. Наблюдайте за собой, когда вы скроллите ленту: что и почему вас раздражает . Самонаблюдение и рефлексия позволят вам не действовать автоматически, затягивая узел «пузыря» и усиливая поляризацию, но осознанно делать выбор о дальнейшем взаимодействии. С каким бы контентом вы ни соприкоснулись, помните, что в медиапространстве не получится увидеть реальной картины происходящего — там будет лишь множество возможных отражений, зависящих от того, с какой позиции смотреть. Для тех из нас, кто физически сегодня находится в безопасности, происходящие события — колоссальный вызов способности думать и критически анализировать, сохранять эмпатию и человеческое достоинство. Чтобы не потерять себя в шторме противоречивой информации, необходимо соблюдать медиагигиену — это та сфера жизни, которой мы пока еще можем управлять. Это поможет вам сформулировать осознанный ответ на глубинный вопрос: каким человеком я хочу быть в это непростое время? Что почитать Если вы хотите больше узнать о том, как работают медиа и какой эффект оказывают на нас, предлагаю познакомиться с несколькими работами.

Исследование развития поляризации в социальных сетях (Journal of Computational Social Science, 2020)

Интервью Маршалла Маклюэна журналу Playboy в 1969 году: «Мы смотрим на мир через зеркало заднего вида»

Маршалл Маклюэн «Понимание медиа: внешние расширения человека»

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Герберт Маркузе «Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества»

Макс Хоркхаймер, Теодор В.Адорно «Диалектика просвещения. Философские фрагменты»

Никлас Луман «Реальность масс-медиа»