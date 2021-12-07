В издательстве Individuum вышла книга Виктории Базоевой «Ботанический заговор» — просто написанная энциклопедия для всех, кто интересуется цветами. «Афиша Daily» публикует (с небольшими сокращениями) отрывок из нее.

Поколение Z и миллениалы словно перечеркнули растения, которые десятилетиями выращивались до них на подоконниках. Забытыми оказались узамбарские фиалки, герань, бальзамины, декабристы, обычные хлорофитумы — в немалой степени потому, что на них по какой‑то причине поставили клеймо пошлых цветов. Отчасти дело в том, что они, скорее всего, росли у наших бабушек на подоконниках и попали в одну компанию с югославской стенкой, чайным грибом и продавленными креслами. Тем не менее что гриб под видом модной комбучи, что советские кресла, которые находят на помойках и перетягивают, а потом продают втридорога, возвращаются (хорошо, что югославские стенки пока не воскресли). Cамое время вернуться и «бабкиным цветам» — тем более что у этих бойкотируемых растений есть огромное количество нестандартных сортов и видов, которые не только выглядят благородно, но еще и могут положить начало отличной коллекции.

Герань

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Несчастная герань, она же пеларгония, родом из Южной Африки. В Европу ее завезли в XVII веке — конечно, чтобы извлекать из нее аромат для французских духов. Постепенно она стала абсолютной любимицей европейской публики. В 1795 году с мыса Доброй Надежды не без помощи Британского флота в Англию завезли сразу несколько видов герани. Романтичные английские моряки влюбились в ароматы и то, какими практичными они были — маскировались под самые разные растения, фрукты и овощи. Британцы XVIII века стали класть листья герани повсюду — от саше для белья до блюдец с водой для мытья пальчиков. Принц и принцесса Уэльские посадили в 1871 году на могиле своего усопшего сына яркие герани и вербены — с тех пор герань утвердилась в своих правах. В викторианской Англии она была обязательным пунктом во всех букетах. Хоть и не самым заметным на первый взгляд: мелкие цветочки, скромные листья, но зато богатый аромат сделал ее звездой. «Ни один букет не может считаться полным без ароматной листвы герани», — писала садовод Луиза Биби Уайлдер в книге 1932 года «Ароматный путь» («The Fragrant Path»). Она предлагала доморощенным флористам и флористкам использовать листья герани как обертку для душистого горошка или сочетать пеларгонию и настурцию для поистине сногсшибательного аромата. Томас Джефферсон привез герань в свой сад в Монтичелло, и это был невероятный успех. В США в 1908 году вышла 780-страничная книга «Бытовые открытия: Энциклопедия практических рецептов и технологий», где, в частности, рекомендовалось делать саше с геранью, чтобы отпугивать насекомых от белья. Герань прочно обосновалась в хозяйстве порядочных американок: книги с рецептами пестрели рекомендациями добавлять герань в сиропы и пироги, ароматизировать ею сахар. Затем мода стала угасать, и с кухонных полок герань перебралась на грядки — она пышно обрамляла дорожки в садах и свисала с балконных ящиков. Возможно, именно тогда она получила неприятную оценку пошлой. Однако в начале 2000-х началась мода на растения с темными листьями, например гейхеры. Герани тоже подтянулись: селекционеры стали активно разводить сорта с необычной окраской листьев и максимальным контрастом между листьями и соцветиями. Например, есть герань

с практически шоколадными листьями или как минимум полосками. Один из таких сортов — ‘Black Velvet Rose’ — с листьями цвета горького шоколада с тонкой яркой зеленой каймой и двухцветными кислотно-розовыми цветками. Ароматы герани могут быть очень деликатными, а могут и сбить с ног сильным пряным духом. Их выращивали для букетов с самым разным запахом: розовым, коричным, лимонным, лаймовым, ароматом мускатного ореха, яблочным, анисовым, мускусным, лавандовым, мятным и даже дубовым. Так что когда будете выбирать растение, принюхивайтесь — некоторые не переносят запаха герани. Герань совсем не сложно выращивать: питательная, хорошо дренированная почва, максимальное солнце и небольшая ночная прохлада — вот в каких условиях она будет чувствовать себя идеально. Во время цветения необходимо регулярно прищипывать герань и удалять засохшие соцветия, чтобы стимулировать образование новых бутонов. Подкармливайте каждые две недели во время цветения жидким удобрением для цветущих растений, но добавляйте в два раза больше воды, чем рекомендует инструкция. Выбирая герань, нужно искать компактные сорта: герань имеет свойство вытягиваться, если ей не хватает света. Ну и, в принципе, это ее имманентное свойство. Так что будьте готовы ее прищипывать, черенковать и вообще держать в узде, если не хотите получить одни «длинные ноги». Чтобы герань цвела без перерывов, сажайте ее туда, где ей будет доставаться четыре-шесть часов прямого солнца в день. Гераням необходима хорошая продуваемость, но при этом и защита от ветра, так как он может поломать нежные стебли. Герань любит хорошо просыхающие почвы и страшно не любит промокания: если вы забудете ее полить — ничего страшного, она повесит листики, но после полива отойдет, а вот если нальете лишнего — погибнет. Герани идеально подходят для выращивания в контейнерах и подвесных кашпо. Впрочем, важно продумать хороший дренаж. А еще их хорошо сочетать с лобелиями, вербенами и барвинком.

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Бегонии

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Еще один отдельный вид забытых цветов, любимый коллекционерами, — бегонии. В 1931 году в США открылось Американское общество бегоний. Во время Великой депрессии было немного не до научного изучения гибридов бегонии, и многих видов не было выведено в принципе, но малочисленные любители этого цветка со всей рьяностью взялись заполнять пробелы, и многое, что сейчас сделано в мире бегоний, произошло именно благодаря им. Бегонии — прекрасные симулянты: они могут изображать листья плюща, папоротника, аралиевых трав, пеперомий. Собственно, за эту декоративность листьев их и любят. Грунт для бегоний необходим слегка кисловатый, а еще с содержанием разрыхлителей типа перлита, вермикулита, сфагнового мха. Бывает специальный грунт для бегоний — он тоже подойдет. Бегонии любят светлые места подальше от палящего солнца и хорошую вентиляцию. Грунт между поливами не должен пересыхать, но и превращаться в болото тоже. Бегониям, как и фиалкам и геснериевым, подойдет фитильный полив. Многим бегониям потребуется базовая досветка. У бегоний поверхностная корневая система, поэтому они предпочитают неглубокие горшки. Пересадок они не любят, поэтому на такую крайнюю меру стоит идти, только если вы уверены, что горшок по-настоящему тесен. И не увеличивайте объем горшка сильно — он должен быть идеальным по размеру, без запаса. В горшке обязательно должно быть дренажное отверстие. Сажайте бегонии (исключения — рекс, ризомные и клубеньковые) глубже, чем они были посажены до этого. Бегонии любят влажный воздух — многим даже удается успешно выращивать их в террариумах. Бегонии отлично смотрятся в подвесных конструкциях, и это классный вариант для балконов и маленьких веранд. Их стоит помещать в кашпо, выстланные мхом или кокосовой койрой, а вот подвесных горшков с пластиковым лайнером внутри, где может застаиваться вода, стоит избегать.

Шлюмбергера

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Шлюмбергера, или декабрист (еще его называют рождественским кактусом), происходит из тропиков Бразилии. На родине он, конечно, цветет с апреля по май и никаким декабристом не называется, а вот в северном полушарии цветение приходится на период вокруг Нового года и Рождества. Декабрист — относительно новое растение для Европы: в 1800-х его обнаружил Аллан Каннингем, а к 1900-м уже было получено несколько гибридов. Они, конечно, задумывались как рождественско-день-благодаренные подарки. К этому прилагается трогательная легенда про то, как иезуитский миссионер отец Хосе пытался обратить в свою веру боливийцев, но, несмотря на вдохновенную проповедь, ему это не удалось. Боливийцы, пусть и не обратившиеся в христианство, очень ценили его усилия и решили сделать ему приятное. Когда он готовился в храме к очередной рождественской службе, его несостоявшиеся прихожане разучили гимны, а дети под пение торжественно внесли странное колючее растение с красивыми цветами. Это была шлюмбергера, которой дети решили украсить алтарь старательного миссионера. Шлюмбергера — это одновременно и кактус (пусть и лесной), и эпифит. В дикой природе Бразилии она растет на деревьях в субстрате из мха и опавших листьев, поэтому в домашних условиях ей хорошо бы соорудить что‑то подобное. Шлюмбергера прекрасно растет в очень стесненных условиях, обожает хорошо удобренную почву и не любит пересыхания. Любит непрямой, но яркий свет. Трюк, который используют, чтобы шлюмбергера зацвела, зиждется на двух китах — свете и температуре. Цветет декабрист в прохладное время, когда световой день уменьшается. Поэтому, чтобы спровоцировать появление новых бутонов, нужно как минимум неделю выдерживать его в таком режиме: 16 часов в темноте, 8 — на свету. При этом сквозняков быть не должно. Шлюмбергера зацветет, но не удивляйтесь, если на той стороне, что обращена к окну, будет больше бутонов, а на той, что смотрит в темную комнату, их не будет вовсе. Это значит, вы все правильно сделали. Когда она цветет, увеличивайте полив.

Сенполия

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Сенполия, или узамбарская фиалка, называется так, потому что: а) родом из Африки (ее нашли в районе Узамбарских гор), б) ее цветы похожи на фиалки. Растение обнаружил барон Вальтер фон Сен-Поль в 1892 году и немедленно передал свою находку в ботанические сады Берлина ботанику Герману Вендланду, а тот сразу же описал ее и назвал в честь барона. Оригинальную сенполию барона было очень трудно выращивать дома, и до какого‑то момента она не пользовалась популярностью. Однако в 1925 году лос-анджелесская теплица Armacost & Royston решила выводить новые сорта, которые цвели бы дольше, меньше бы капризничали и легко размножались. У них получилось: сенполию страстно полюбили американские домохозяйки, стали разводить — так она и прилипла к подоконникам по всему миру. Каждый год с 1930-го появлялись все новые и новые сорта с цветками и листьями разных окрасок и форм, а покупателей становилось все больше. Но настоящая, широкоформатная популярность к узамбарской фиалке пришла только после войны. Первая выставка сенполий прошла в Атланте в 1946 году: популярность была настолько взрывной, что в городе пришлось останавливать движение машин и вызывать на помощь полицию для регулировки толпы, — такой ажиотаж и неконтролируемые очереди образовались, чтобы посмотреть на диковинные кустики. Затем узамбарские фиалки попали в Великобританию и там в 1960–1970-х годах тоже стали страшно популярны. Отчасти из‑за доктора Дэвида Хессайона, написавшего хрестоматийную книгу про уход за комнатными растениями. Книга быстро стала бестселлером (и переиздается до сих пор), а Хессайон в ней объяснил, что даже за такими капризулями, как сенполия, не нужен какой‑то выдающийся или очень сложный уход. Никогда не ставьте сенполию на прямое солнце: ей нужны периоды покоя, а когда захотите, чтобы она цвела снова, — переставляйте туда, где посветлее. Оптимально — западные окна. На южных и восточных ее нужно притенять. Узамбарская фиалка не любит влаги на листьях, это существенно портит их бархатный вид, так что лучше поливать из лейки с очень тонким носиком под корни, либо снизу, либо и вовсе перейти на фитильный полив. Те же проблемы с нежностью листьев возникают, когда дело касается влажности среды: опрыскивания и увлажнитель не вариант, они тоже портят листья. Подкармливая сенполию, постарайтесь подобрать удобрение с высоким содержанием калия. Если вы добиваетесь цветения или поддерживаете его, подкармливайте каждые две недели (концентрация — в два, а то и в четыре раза меньше, чем рекомендуется на упаковке). А вот если сенполия стоит в тени, не тратьте удобрение: она не будет его усваивать. Взрослые узамбарские фиалки не так сильно нуждаются в частой пересадке, более того — тесноватый горшок будет стимулировать цветение. Выращивайте их в горшке, который меньше, чем диаметр розетки: некоторые считают, что оптимальное соотношение размаха листьев к диаметру горшка — 3:1. Сенполии размножаются черенкованием. Это процесс, который либо дастся вам очень легко, либо будет совсем невыносимым, и вы решите никогда больше с ним не связываться. Это абсолютная лотерея, но можно повысить свои шансы: запаситесь универсальным грунтом и корнеобразователем — например, «Текамином». Выбирайте мощный лист из середины растения. Срезайте его чистыми и острыми ножницами вместе с черенком, режьте под углом. Окуните кончик в корнеобразователь, а затем сразу сажайте в подготовленный грунт. Уплотните грунт вокруг черенка и соорудите над ним небольшую тепличку: можно поставить горшочек в теплицу из «ИКЕА», можно накрыть стеклянным клошем. Полейте. Если через несколько недель растение выглядит хорошо, все получилось. Через три-четыре месяца вы увидите, как у основания стебля формируются маленькие листики, — поздравляю, вы создали новое растение!