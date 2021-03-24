Повальное увлечение домашними растениями — еще одно последствие самоизоляции. Причем речь не только о цветах, но и о салатной зелени и даже о фруктах с овощами. Если на карантине вас тоже захватил интерес к садоводству и не отпускает вторую весну подряд, смотрите подборку аксессуаров и инструментов для рассады.

Цветочный горшок Arket

2500 р.

Мини-парник H&M

2799 р.

Ящик для цветов с держателем IKEA

1249 р.

Кашпо на подставке Zara Home

4999 р.

Ящик Aykasa

3990 р.

Лейка IKEA

1299 р.

Кашпо с держателем Jysk

250 р.

Ящик для цветов IKEA

2299 р.

Лопата «Зелный луг»

260 р.

Складной стеллаж «Карелия»

1399 р.

Набор этикеток для подписи растений Happy Goal

437 р.

Фартук IKEA

499 р.

Перчатки Palisad

340 р.
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