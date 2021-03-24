Повальное увлечение домашними растениями — еще одно последствие самоизоляции. Причем речь не только о цветах, но и о салатной зелени и даже о фруктах с овощами. Если на карантине вас тоже захватил интерес к садоводству и не отпускает вторую весну подряд, смотрите подборку аксессуаров и инструментов для рассады.