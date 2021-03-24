Повальное увлечение домашними растениями — еще одно последствие самоизоляции. Причем речь не только о цветах, но и о салатной зелени и даже о фруктах с овощами. Если на карантине вас тоже захватил интерес к садоводству и не отпускает вторую весну подряд, смотрите подборку аксессуаров и инструментов для рассады.
Цветочный горшок Arket2500 р.
Мини-парник H&M2799 р.
Ящик для цветов с держателем IKEA1249 р.
Кашпо на подставке Zara Home4999 р.
Ящик Aykasa3990 р.
Лейка IKEA1299 р.
Кашпо с держателем Jysk250 р.
Ящик для цветов IKEA2299 р.
Лопата «Зелный луг»260 р.
Складной стеллаж «Карелия»1399 р.
Набор этикеток для подписи растений Happy Goal437 р.
Фартук IKEA499 р.
Перчатки Palisad340 р.
Подробности по теме
Хочу завести комнатные растения. Что делать?