Весна — традиционное время для покупки цветов: будь то букеты или комнатные растения. «Афиша Daily» собрала несколько локальных студий, где можно приобрести именно горшочные саженцы: впереди сезон балконов и дачных веранд, которые хочется уже скорее озеленить.
Selective Plants
Selective Plants занимается поиском и тщательным подбором растений, а также умным озеленением жилых и коммерческих интерьеров. Из интересного: в каталоге есть раздел «Особенные растения» с редкими видами или цветами, которые требуют особенного ухода. В описании к каждому растению на сайте есть подробная инструкция по уходу, а также рекомендованные кашпо из ассортимента магазина.
Heis
Экосистемы Heis идеально подойдут очень занятым или просто забывчивым хозяевам растений. Они стойки к сквозняку или низкой влажности, недостатку внимания (требуют редкого полива) и к любопытным домашним животным: растения находятся в стеклянных бутылках или под колпаками и чувствуют себя там комфортно. Здесь же можно найти компоненты для самостоятельного создания экосистемы — например, с кофейным деревом.
Plant Me
Plant Me — это студия растений и аксессуаров, которая также занимается озеленением пространств на заказ: пример их работы можно увидеть, к примеру, в московском кафе Mátes. В каталоге всевозможные фикусы, вьющиеся растения, экосистемы и множество других цветов. Перед посещением студии изучите ее расписание в инстаграме.
Sense Plants
У Sense Plants можно найти горшочные растения для дома и офиса, заказать озеленение и получить консультацию по уходу за приобретенными новинками. Если пока не уверены, какого именно питомца хотите забрать, можно пройти короткий тест из трех вопросов на сайте, и система предложит вам подходящие варианты.
Krapiva
Хотя магазин и называется Krapiva, специализируется он в первую очередь на суккулентах, а также на бетонных горшках и кашпо ручной работы. При этом здесь можно найти другие растения, а также получить несколько услуг — например, консультацию по уходу или подбор подходящих цветов. На сайте представлен не весь ассортимент, так как некоторые позиции забирают раньше, чем их успевают загрузить в каталог, так что москвичам советуют выбирать питомца офлайн.
Plants for Friends
За два года работы Plants for Friends озеленил петербургские и московские квартиры, хостелы, офисы, отели, кафе и спортивные клубы. А также основал фонд «Зеленый Петербург», в котором занимается благотворительными городскими высадками и уже сделал чище и зеленее несколько скверов и улиц Петербурга.
У Plants for Friends можно приобрести растения, керамику и аксессуары, а также заказать самые разные услуги: например, регулярные выезды специалиста, который будет ухаживать за вашими растениями.
Marisa Botanica
Создательница Marisa Botanica Эльвира помогает клиентам подбирать правильные растения в их дома с учетом освещения комнат, особенностей растений, личных пожеланий и стиля пространства. Магазин выбирает в питомнике здоровые и красивые экземпляры, пересаживает и доставляет домой или в офис. А также дарит инструкцию по уходу и предоставляет бессрочную онлайн-консультацию в случае возникновения вопросов.
«Купи жене цветы»
«Купи жене цветы» начинал как магазин букетов, но в какой‑то момент стал получать все больше запросов на озеленение. При этом столкнулся с тем, что найти интересные растения для дома — не такая простая задача. А подобрать под них красивые и соответствующие горшки или кашпо — еще большее приключение. Так, основатели перепрофилировали магазин в студию домашних растений, горшков и полезных штук для ухода за цветами.