Весна — традиционное время для покупки цветов: будь то букеты или комнатные растения. «Афиша Daily» собрала несколько локальных студий, где можно приобрести именно горшочные саженцы: впереди сезон балконов и дачных веранд, которые хочется уже скорее озеленить.

Selective Plants

Selective Plants занимается поиском и тщательным подбором растений, а также умным озеленением жилых и коммерческих интерьеров. Из интересного: в каталоге есть раздел «Особенные растения» с редкими видами или цветами, которые требуют особенного ухода. В описании к каждому растению на сайте есть подробная инструкция по уходу, а также рекомендованные кашпо из ассортимента магазина.

Купить онлайн selectiveplants.ru Купить офлайн Москва, Большая Почтовая, 34, стр. 1а

Heis

Экосистемы Heis идеально подойдут очень занятым или просто забывчивым хозяевам растений. Они стойки к сквозняку или низкой влажности, недостатку внимания (требуют редкого полива) и к любопытным домашним животным: растения находятся в стеклянных бутылках или под колпаками и чувствуют себя там комфортно. Здесь же можно найти компоненты для самостоятельного создания экосистемы — например, с кофейным деревом.

Купить онлайн heisplant.ru Купить офлайн Москва, Бережковская набережная, 20а

Plant Me

Plant Me — это студия растений и аксессуаров, которая также занимается озеленением пространств на заказ: пример их работы можно увидеть, к примеру, в московском кафе Mátes. В каталоге всевозможные фикусы, вьющиеся растения, экосистемы и множество других цветов. Перед посещением студии изучите ее расписание в инстаграме.

Купить онлайн @plantmemoscow Купить офлайн Москва, Зацепа, 21, стр. 3

Sense Plants

У Sense Plants можно найти горшочные растения для дома и офиса, заказать озеленение и получить консультацию по уходу за приобретенными новинками. Если пока не уверены, какого именно питомца хотите забрать, можно пройти короткий тест из трех вопросов на сайте, и система предложит вам подходящие варианты.

Купить онлайн senseplants.ru Купить офлайн Москва, Рижская пл., 9, стр. 1

Krapiva

Хотя магазин и называется Krapiva, специализируется он в первую очередь на суккулентах, а также на бетонных горшках и кашпо ручной работы. При этом здесь можно найти другие растения, а также получить несколько услуг — например, консультацию по уходу или подбор подходящих цветов. На сайте представлен не весь ассортимент, так как некоторые позиции забирают раньше, чем их успевают загрузить в каталог, так что москвичам советуют выбирать питомца офлайн.

Купить онлайн krapivakrapiva.ru Купить офлайн Москва, Пятницкая, 54, стр. 1

Plants for Friends

За два года работы Plants for Friends озеленил петербургские и московские квартиры, хостелы, офисы, отели, кафе и спортивные клубы. А также основал фонд «Зеленый Петербург», в котором занимается благотворительными городскими высадками и уже сделал чище и зеленее несколько скверов и улиц Петербурга. У Plants for Friends можно приобрести растения, керамику и аксессуары, а также заказать самые разные услуги: например, регулярные выезды специалиста, который будет ухаживать за вашими растениями.

Купить онлайн plantsforfriends.ru Купить офлайн Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 5АГ

Marisa Botanica

Создательница Marisa Botanica Эльвира помогает клиентам подбирать правильные растения в их дома с учетом освещения комнат, особенностей растений, личных пожеланий и стиля пространства. Магазин выбирает в питомнике здоровые и красивые экземпляры, пересаживает и доставляет домой или в офис. А также дарит инструкцию по уходу и предоставляет бессрочную онлайн-консультацию в случае возникновения вопросов.

Купить онлайн marisabotanica.ru

«Купи жене цветы»

«Купи жене цветы» начинал как магазин букетов, но в какой‑то момент стал получать все больше запросов на озеленение. При этом столкнулся с тем, что найти интересные растения для дома — не такая простая задача. А подобрать под них красивые и соответствующие горшки или кашпо — еще большее приключение. Так, основатели перепрофилировали магазин в студию домашних растений, горшков и полезных штук для ухода за цветами.

Купить онлайн buywifeplants.ru Купить офлайн Москва, Мытная, 74