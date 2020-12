Экологический кризис, городской активизм и наблюдения за нью-йоркским районом: «Афиша Daily» выбрала самые важные книги уходящего года о городской культуре.

Оливия Эрлангер и Луис Ортега Говела «Гараж»

Архитектор Луис Ортега Говела и художница Оливия Эрлангер провели детство по разные стороны южной границы США: она жила в лос-анджелесской субурбии, а он — в небольшом мексиканском городке, в котором пригородная жизнь считалась идеалом американской мечты. Личный опыт и архитектурный бэкграунд авторов стали основой для исследования, в котором за идеей гаража скрывается культурная история XX века: от монументальных зданий Фрэнка Ллойда Райта до хайтек-стартапов Кремниевой долины или музыки Nirvana и No Doubt. «Мы деконструируем американскую мечту, которая превратилась в американское заблуждение», — характеризуют книгу сами авторы.

Издательство Strelka Press , перевод Дмитрия Кралечкина

Горан Терборн «Города власти»

Социолог марксистского толка Горан Терборн написал фундаментальное исследование о связи капитализма, государственной политики и облика мировых городов в 2017 году. Недавно вышел перевод книги на русский язык, специально для которого Терборн добавил к книге обстоятельную главу о московской программе реновации. Терборн ищет в сюжетах из архитектурной и урбанистической истории городов мира пересечения локальных политических сюжетов и глобализации, делая выводы о политических и экономических предпосылках городского развития.

Издательство ИД ВШЭ , перевод А. Королева

Бенджамин Браттон «Терраформинг»

Обстоятельное исследование Бенджамина Браттона, которое легло в основу одноименной образовательной программы на «Стрелке». В этом небольшом эссе Браттон рассматривает последствия экологических кризисов современности и предлагает способы сделать города более пригодными для жизни. Несмотря на теоретический характер книги и обширный список референсов, Браттон говорит о предметных проблемах настоящего и выдвигает вероятное решение — переосмыслить наш понятийный аппарат, начиная с самой идеи планеты.

Издательство Strelka Press , перевод В. Бабицкой

Культуролог Сергей Никитин задается вопросами, которые с каждым годом становится все актуальнее: как появляются городские топонимы, почему они изменяются и какова их природа? В поисках ответов автор выходит далеко за рамки привычных дискуссий о советском прошлом и декоммунизации, обращаясь к российской истории времен Петра I, а его исследование временами принимает форму детективного сюжета с непредсказуемыми развязками.

«Urban commons: Городские сообщества за пределами государства и рынка»

Бездействие городских властей и недоверие к политическим институтам часто вынуждают жителей создавать сообщества и решать проблемы альтернативными способами. Сборник статей, посвященный понятию «городской совместности», посвящен различным формам организации сообществ и взаимоотношениям между горожанами. Книга не только помогает по-новому взглянуть на окружающую повседневность, но и вдохновляет на поиск новых — горизонтальных и выгодных для всех — моделей жизни в городах.

Джон Леви «Cовременное городское планирование»

Настольная книга нескольких поколений американских урбанистов в этом году стала доступной и на русском языке. Профессор университета Вирджинии Джон Леви рассматривает городское планирование как политический процесс, представляя город как пространство постоянного спора между различными идеологиями или — в американском контексте — партиями. При этом Леви не ограничивается сухой теорией: в книге подробно анализируются последние тренды городов — будь то беспилотный транспорт, экологизация или ландшафтный дизайн.

Издательство Strelka Press , перевод А. Новикова

Анна Бокова «Avant-Garde as Method: Vkhutemas and the Pedagogy of Space, 1920–1930»

К столетию Высших художественно-технических мастерских появилось, возможно, самое обстоятельное исследование этого культурного феномена. Историк Анна Бокова рассматривает ВХУТЕМАС как фундамент для нового типа отношений между преподавателями и студентами, который позволил воплотить в действительность идеалы модернизма и изменить представления о средствах выразительности.

Издательство Page Books

«Городской активизм в Восточной Европе и Евразии»

Зачастую восточноевропейские города часто воспринимаются как пережитки советского периода, а урбанизация в них продвигается будто бы медленными темпами из‑за неспособности жителей объединяться в сообщества и что‑либо менять. Сборник статей, посвященный развитию городского активизма, бросает вызов такому представлению о городах Восточной Европы. На основании данных в области антропологии, проектирования, архитектуры и политических наук исследователи демонстрируют всю нетривиальность и креативность городского активизма в постсоветских странах, а также предсказывают возможные пути его развития.

Издательство DOM Publishers

Анне Миколайт и Мориц Пюркхауэр «Код города»

Швейцарцы Анне Миколайт и Мориц Пюрхауэр несколько лет наблюдали за повседневной жизнью нью-йоркского района Сохо. Они изучали поведение прохожих и уличных торговцев, следили за транспортными потоками и изменениями улиц и в итоге сформулировали неписаные правила, которым подчиняется городская повседневность. Итогом наблюдений стала книга «Код города» — сто небольших заметок, которые можно и читать в свое удовольствие, и использовать как наглядное пособие по городской антропологии.