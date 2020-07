— Вы много пишете о контркультуре в контексте гаража — как она зародилась и как усвоилась капитализмом: этот процесс очень напоминает то, как Марк Фишер описывал «капиталистический реализм». Может ли вообще контркультура противостоять культурной апроприации?

Оливия Эрлангер: Мы говорим не только об известных поп-культурных примерах подобного рода, зародившихся в гараже, вроде Nirvana или No Doubt. Есть множество других примеров, когда артисты действительно используют пространство гаража, чтобы уйти от этой всепоглощающей модели неолиберального капитализма. Мне кажется, что в некотором смысле гараж все еще выполняет функцию свободного от идентичностей места — с поправкой на то, что альтернативу капитализму мы не можем помыслить.

Очевидно, из всего можно извлечь пользу и все можно продать, и также очевидно, что такая модель капитализма влияет и на политические условия. Однако мне все еще кажется, что этому можно противостоять на микроуровне — небольшие локальные инициативы вдохновляют людей на коллективные действия. Black Lives Matter изначально не было мейнстримным движением, но сейчас оно действительно меняет политический дискурс и всеобщее восприятие происходящего. И я надеюсь, что продолжит менять.

Луис Ортега Говела: «Punks not dead, they’re a little bit different»«Панки не умерли, они немного изменились» — аллюзия на популярный лозунг Punks Not Dead. — вот моя любимая фраза, которой я могу это описать.