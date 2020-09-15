Этим летом только очень ленивый не нашел особенную прелесть в путешествиях по России. «Афиша Daily» рассказывает, как на Сахалине собрались развивать экотуризм, почему нам все еще сложно планировать отпуск не за границей и чем можно заняться на природе за 9000 километров от дома, кроме трекинга и бердвотчинга.

Как меняются путешествия по России Летом 2020-го произошло кое‑что важное: мы узнали, что можно провести отпуск в России. Что страна у нас большая, разнообразная и красивая и что пользоваться внутренними рейсами, возможно, стоит чаще. По данным транзакций, мы стали тратить на путешествия по регионам в полтора раза больше, чем раньше. На смену клубам Берлина, пляжам Майорки и площадям Барселоны в наши сторис пришли горы Дагестана, наличники Суздаля, каньоны Карелии и снега Алтая. Вторая новость: в стране (наконец-то) собрались развивать экотуризм. Сегодня Россия с ее Хибинами и Валдаем, Куршской косой и Курилами, Ленскими столбами и Шантарскими островами занимает первое место в мире по площади охраняемых природных территорий (ООПТ) — это почти 14% от всей страны. При этом заповедники, природные и национальные парки, заказники и ботанические сады пока не то чтобы кому‑то нужны: здесь бывает всего 9 млн человек в год, а доходы от туристов близки к нулю. Сегодня доля экотуризма в общем объеме путешествий составляет 1% — это почти статистическая погрешность. Чтобы изменить ситуацию и воспользоваться моментом, когда путешествия по России особенно востребованы, Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров по всей России. По задумке, кластеры должны объединить первозданную природу и инфраструктуру для удобства туристов, создать новые точки притяжения, дать местным жителям и предпринимателям дополнительные возможности зарабатывать, а регионам — развиваться.

Ловля рыбы и охота за мусором: что может предложить экотуризм Экотуризм подразумевает, что самое важное в путешествии — контакт с природой. У этого направления существует несколько важных принципов:

Не наносить вред дикой природе и придерживаться всех правил Leave No Trace («Не оставляй следов»).

Учитывать локальные интересы, ориентироваться не только на туристов, но и на принимающую сторону, создавать выгоды для местного населения и бизнеса. Признавать ценности коренных народов, если они живут на природной территории или вблизи нее.

Держать путешественника в курсе опасностей и рисков, которые может нести дикая природа.

Предлагать туристу не просто красивый вид или место в палатке, а полное впечатление от первого шага до возвращения домой. Причем чем познавательнее, тем лучше. Экопросвещение должно стать не просто цитатами из энциклопедий, а сочетанием отдыха, технологий и пользы для места: например, это могут быть квесты по «охоте за мусором» или помощь приезжающих в метеорологических наблюдениях.

Взаимодействовать с местными сообществами и привлекать партнеров, чтобы на территории было чем заняться. Это может быть локальное ремесло или местная гастрономия, скульптура и паблик-арт — или спортивное ориентирование, мероприятия для эковолонтеров или фотолюбителей.

Проектировать только те объекты, которые не принесут вреда окружающей среде, а наоборот: защитят природу от антропогенной нагрузки. Придумывать гибкие сервисы, которые меняются в зависимости от запросов и предпочтений: летом это может быть коворкинг-станция, зимой — хранилище для спортивного снаряжения.

Какие дополнительные направления можно развивать в рамках экотуризма на природных территориях:

Стать волонтером на заповедной территории.

Заняться чем‑то экстремальным, будь то езда на горном велосипеде, кайтсерфинг или спелеология.

Провести время интересно, но без специального снаряжения и навыков: отправиться в водный круиз, на рыбалку или в пеший поход.

Попробовать гастрономические специалитеты и лучшие образцы локаворства. Отдельное направление для уставших миллениалов — туризм в стиле «диджитал-детокс», ведь на многих природных территориях попросту нет мобильной связи. Важные вопросы, ответы на которые задают сценарий развития всего природного комплекса: есть ли здесь что‑то, на что в первую очередь поедут смотреть туристы? Удастся ли запустить экопросветительские практики? И сколько дней в среднем турист будет на месте? В зависимости от того, какой опыт посещение территории может дать путешественнику, эко-парки подразделяются на типы: есть, например, концепция «возвращения в стихию» (это проверенное приключение на природе) или «ближе чем кажется» (аутентичный контакт с природой), »погружение в природу» и «вдали от всего». Назвать отечественные примеры, которые бы сочетали экотуризм, заботу о местных и экономическую прибыльность, сложно. Хороший пример — «Никола-Ленивец» в национальном парке «Угра». Возможно, есть и еще, но пока массовому туристу об этом ничего неизвестно.

Подробности по теме 5 причин отправиться на «Архстояние» 5 причин отправиться на «Архстояние»

Победителей конкурса АСИ будет десять: всего в конкурсе участвовало 115 мест со всей России, а в финал вышли 36 территорий. Среди них оказались леса Коми и горная Хакасия, Байкал и Валдайская тропа, Курилы и плато Путорана. Что уже предлагают туристам при встрече с природой и как хотят развивать этот опыт в будущем? Экотуризм в лагуне: реальность и ожидание Сахалинская область — самая далекая локация конкурса: чтобы преодолеть 9000 километров, из Москвы нужно лететь восемь часов. Но зато пилотными здесь могут стать сразу два кластера: «Лагуна Буссе» на острове Сахалин и «Южные Курилы» — Кунашир, Итуруп и Шикотан. Сегодня «Лагуна Буссе» (а в территорию кластера целиком вошел Тонино-Анивский полуостров) принимает до 200 тыс. человек в год — и это совсем немного, но те, кто доезжает, уже могут:

Подняться на самый необычный маяк России Маяк на самом краю острова много лет оберегал корабли от сближения со скалами, но последние несколько лет он не действует и постепенно разрушается. Построенный в 1939 году во времена Карафуто по проекту японского архитектора без всякой строительной техники, он занимает край скалы Сивучья и возвышается на 9 этажей. Единственная возможность добраться до маяка — по воде. Получасовой путь на лодке мимо зеленых сопок вдоль залива — и это еще не конец путешествия. Высадиться к маяку можно, только если нет сильных волн, а забираться на скалу придется по веревке. Внутри маяка — сурово-романтичные интерьеры, заброшенные технические помещения и комнаты, в которых совсем недавно жили смотрители. Собственноручно выловить устриц Озеро Буссе на юге острова — водоем с уникальной экосистемой, которая дает необычный эффект ресторана морской кухни. Это одно из немногих мест в мире, где морепродукты лежат прямо под ногами — во время отлива их можно собирать руками. Плюс озера — доступность, добраться сюда можно на автомобиле или даже рейсовом автобусе, чем охотно пользуются местные жители. Попробовать другие морепродукты В меню Сахалинской области десять видов рыбы, гребешок, морской еж, ракушки анадара и спизула, икра, креветки (если хотите сойти за местного, можете называть их чилимами), трепанг и, конечно, королевский краб. Все это только что выловленное можно попробовать в ресторане, а можно купить на рынке (такой найдется в каждом населенном пункте) и устроить пикник прямо на берегу моря.

Увидеть косатку и морских котиков Тюленьи лежбища и проплывающие косатки — обязательное впечатление от поездки. Пестрые нерпы машут хвостами проплывающим лодкам, бухты занимают птичьи базары, в кадр попадают другие ластоногие и китообразные. Добраться до четырех мысов Дорога к мысам Великан, Трудный, Белый Камень и Евстафия проходит через сумасшедшие ландшафты прибрежных бухт и каменистых гряд. Можно выбрать локацию ближе или забраться подальше, устроить трекинг и хайкинг, зимой же некоторые дороги доступны для снегоходов. Перебраться в город и покататься на горных лыжах Спортивно-туристический комплекс с горнолыжным курортом «Горный воздух» находится всего в 40 км от лагуны, в Южно-Сахалинске. На вершину можно добраться на машине или подъемнике, отсюда открывается вид на всю столицу острова, а спуститься — по одной из 14 трасс разного уровня сложности (летом они превращаются в прогулочные маршруты). В Южно-Сахалинске стоит заглянуть в Краеведческий музей и попробовать что‑то из отлично сложившегося набора аутентичной кухни: японской (поке-боулы, сашими и роллы, японские пончики, гречишный чай) и корейской (кимчи и традиционные супы).

Сфотографироваться в поле тигровых лилий или сходить на морскую рыбалку Здесь встречается кета, горбуша, минтай, треска, сельдь. Выловить 100 хвостов в час — норма для зимней охоты на корюшку. Осенью на Сахалин приезжают за трофейной рыбалкой на палтуса. Для особо изобретательных есть и другое, доступное только для таких рыбацких мест, занятие — самостоятельно приготовить икру-пятиминутку. Понадобится ловкость рук и теннисная ракетка. Можно пойти по пути невмешательства в природу и заняться созерцанием: для этого подойдут поля ярко-оранжевых лилий и другие необычные пейзажи.

Одна из ошибок в путешествиях по России — пытаться сравнить их с чем‑то другим. Странно искать «уголок Италии» в маленьком городе среднерусской возвышенности, Фарерские острова в Териберке и «русскую Исландию» на Камчатке — их там просто нет. Точно так же невозможно найти аналоги для Сахалина, достопримечательности и природа которого не похожи ни на что другое. Необычность лагуны Буссе состоит и в том, что маршруты здесь легко объединяются и видоизменяются, а перемещаться получится быстро и всеми мыслимыми способами: летом на автомобилях, джипах и квадроциклах, зимой на снегоходах и собачьих упряжках, по воде на лодках и моторках, по суше пешком. Первозданность природы здесь сочетается с мягким климатом и доступностью круглый год, что характерно далеко не для всех природных территорий. Если захочется продлить экспедицию, то стоит долететь до южной части Курильской гряды. Там впечатления дополнятся белоснежными пемзовыми скалами, действующими вулканами и фумаролами, брусничными полями и бамбуковой травой выше человеческого роста. Можно будет зайти в кратер древнего вулкана и искупаться не просто в горячем источнике, а в целом Кипящем озере.

Подробности по теме Завтрак на Плутоне: зачем ехать на остров Итуруп. Здесь бывает всего 500 туристов в год! Завтрак на Плутоне: зачем ехать на остров Итуруп. Здесь бывает всего 500 туристов в год!

Кстати, на Дальнем Востоке путешественникам, в отличие от всей остальной России, доступна еще одна опция: взять в аренду дальневосточный гектар, чтобы самому развивать экотуризм. 30 минут для того, чтобы оформить заявку, и 100 соток на зеленой сопке и черном песке у Охотского моря — ваши. Одна из самых востребованных территорий для такой собственности — побережье залива Мордвинова. Многие владельцы гектаров заявляют в целях создания туризм и рекреационные цели. Первые три года на гектар можно просто строить планы, а из гостей будут только медведи, но потом нужно взяться за освоение: например, построить глэмпинг или турбазу.

Подробности по теме «Широта крымская, долгота колымская»: кто получил землю на Дальнем Востоке «Широта крымская, долгота колымская»: кто получил землю на Дальнем Востоке

Стоит ли ехать и сколько стоит По данным недавнего исследования «Туту.ру», путешествовать по России нам по-прежнему что‑то мешает. Главный фактор — сомнение в том, что за отечественный туризм стоит платить столько же, сколько и за отдых в Европе. Также путешественникам кажется, что на популярных направлениях смотреть нечего, а красоты природы могут оказаться слишком недоступными. Наконец, это может быть просто непредсказуемо: рассчитывать на уровень сервиса и клиентоориентированность не приходится. Другие причины — нет готовых решений и недостаточно информации.

Создание природно-туристических кластеров направлено на то, чтобы решить если не все, то как минимум часть этих проблем. Чтобы привлечь туристов на Сахалин — и не на пару дней, а как минимум на неделю, здесь планируется создать новые локации и активности. Это визит-центр, эко-парк с 20 километрами маршрутов, глэмпинги, набережные, смотровые площадки, центр водных видов спорта, сервис аренды каяков и сап-бордов. Точка притяжения — ресторан-ферма на воде лагуны, чтобы готовить улов тут же. Главное — не пытаться сэкономить в поездке по России: тогда можно получить намного более разнообразный набор впечатлений. В среднем турист потратит здесь семь тысяч в сутки. Перелет в один конец стоит 11–13 тыс. рублей, причем цены не меняются в зависимости от даты вылета, и это один из дополнительных плюсов направления. Аренда машины для самостоятельного путешествия обойдется в 3000 рублей в сутки. Полноценная однодневная экскурсия — 5000–7000. В целом за неделю путешествия в таком формате нужно быть готовым потратить 100–150 тыс. рублей. С открытием нового международного терминала аэропорта количество приезжающих на Сахалин гостей увеличится до 5 млн человек в год. Возможно, чтобы попробовать российский экотуризм на себе, стоит подождать, когда кластеры развернутся на полную мощь, но сейчас есть шанс застать эти места нетронутыми — не придется стоять в очереди для фото с морским котиком, а для йоги, бердвотчинга или ужина с крабом можно найти и личную скалу.