В год бесконечной тревоги и суеты юбилейный пятнадцатый фестиваль «Архстояние» посвящен лени. Пропускать на нем, конечно, нельзя ничего — но мы рискнули выбрать пять самых важных причин провести эти выходные в Никола-Ленивце.

«Красный лес»

Монтаж арт-объекта «Красный лес»

В первую очередь на «Архстояние» едут за современным искусством в естественной среде. В этом году Иван Горшков построит мистическую «Беседку», Алексей Лука — «Дом-антресоль», собранный из кусков кровли и заборов. А легендарный (это избитое слово тут совершенно уместно) художник Игорь Шелковский вместе с Музеем АЗ возводит над оврагом «Красный лес» из шестиметровых брусков — зрелище одновременно минималистичное и гигантоманское. Музыкальная программа

Geju

Музыкальная программа «Архстояния» в этом году компенсирует разом все отмененные летние события. Тут и Betelgeize Сергея Пушкина, у которого скоро выходит первый альбом, и теплый фанк Антона Безносюка, и внезапные ленивые выступления вблизи «Ротонды». А хедлайнеры — Geju, чьи многослойные музыкальные коллажи звучат и на ADE, и на Burning Man. «Мы выйдем с собой погулять в лес» Федора Елютина

Федор Елютин, самый деятельный театральный продюсер последних лет, впервые выступает в качестве режиссера. Не пропустите возможность на полчаса заблудиться в лесу в компании с самим собой.

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Перфолекция Габбилена Г.

Художник и режиссер, который летом представил спектакль «A.I.Q. Test», где и сцену, и актеров заменяет анкета Google Forms, расскажет в «Шатре друзей», как пандемия и карантин ускорили процесс изменения традиционного театра.

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Перформансы Юрия Квятковского

Режиссер, актер, преподаватель «Мастерской Дмитрия Брусникина», сооснователь творческой группы Le Cirque de Charles la Tannes на «Архстоянии» представит программу, соответствующую по масштабам и разнообразию количеству собственных титулов. Два исполнителя в «Положительной динамике» открывают рты под звуковую инсталляцию из стонов и храпов, группа непонятных существ «Ритуалы привала» исполняют на несуществующем языке альбом «Леньсовет», а герои «Переходного периода» проходят сквозь мост «Красный лес» Шелковского, соединяя времена.