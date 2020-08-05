На территории Ивановской горки — одного из старейших мест Москвы — планируется масштабный редевелопмент, а исторические здания собираются снести. Это далеко не единственное место Басманного района, которое страдает от неправомерного строительства. Разбираемся, какие еще районные локации оказались под угрозой сноса или перестройки.

Вместо исторических зданий на территории Ивановской горки может появиться крупный бизнес-кластер, превышающий 7000 квадратных метров по площади. Тяжело представить, что подобная застройка может органично вписаться в архитектурный и исторический контекст района с минимальными потерями для города.

3 августа стало известно , что в квартале Хохловка в Москве планируется новое масштабное строительство. Оно затронет многие важные исторические места и может серьезно испортить и без того атакуемый архитектурный образ города. Под угрозой район Ивановской горки — один из лучших районов столицы по своей сохранности.

Что снесут на Ивановской горке?

Ивановская горка входит в состав Басманного района — обширной территории, на которой располагается множество исторических зданий и памятников старой Москвы. Местная архитектура заметно страдает от отсутствия серьезного надзора за состоянием зданий и некомпетентности новых застройщиков.

На территории Ивановской горки сохранились уникальные строения, а район насыщен духом старого города. Здесь еще не так много ресторанов и баров, как, например, на Патриарших прудах, поэтому район кажется тихим, что очень несвойственно центру города.

Несмотря на требования законодательства, Мосгорнаследие и Москомархитектура без предварительной государственной экспертизы согласовали работы по сносу здания на территории Палат дьяка Украинцева, которые признаны архитектурным памятником. В планы девелопера AB Development входит частичный снос и реорганизация палат.

Каково ее историческое значение?

С XVIII века в Палатах дьяка Украинцева, русского дипломата, был расположен архив Коллегии иностранных дел, в котором среди прочих работали Николай Карамзин и Александр Пушкин. В XIX веке палаты передали в собственность Московской консерватории; с середины столетия на Ивановской горке стала работать известная нотопечатня П.И.Юргенсона. Нотопечатня стала важным культурным центром для всей страны, предприятие Юргенсона собирало вокруг себя множество известных композиторов и музыкантов: Чайковского, Рахманинова, Скрябина. В случае реорганизации района часть нотопечатни будет снесена, а другая часть — переоборудована под ресторанно-гостиничный комплекс. Вместе с ней пострадает расположенная по соседству усадьба Ф.Л.Кнопа.

Какие еще памятники под угрозой?

В планах девелопера — снести здание Института международного рабочего движения. Он был создан в 1966 году и стал центром философской мысли в Советском Союзе. В институте работали Мераб Мамардашвили, Юрий Замошкин и Эрих Соловьев. Несмотря на то что институт по определению был посвящен проблемам рабочего движения, его сотрудники получали возможность работать с темами и текстами, которые в любом другом месте попадали под советскую цензуру. Фактическая вненаходимостьВненаходимость — третья позиция, отличная от сопротивления или подчинения советской власти. Понятие используется в книге антрополога Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось». института стала важной вехой в развитии отечественной философии.

Между Колпачным и Хохловским переулками находится Даниловская аллейка — пешеходный проход, который местные жители назвали так из‑за романа Владимира Орлова «Альтист Данилов»: главный герой романа часто проходил по этим местам. На аллее растут гигантские тополя, которые достигают шести метров в обхвате, — в июне этого года жители боролись за сохранение этих деревьев от сруба, в итоге тополя сохранили. К аллее примыкает детская площадка. По плану застройщика на этом месте построят крытые беседки, соединенные с бизнес-кластером.

Внимание к неправомерной застройке привлекли местные жители и гражданские активисты. В группе «Ивановская горка» в фейсбуке предлагается направить обращение генеральному прокурору РФ. В обращении упоминается множество других зданий района, которые находятся под угрозой сноса. Кроме того, 5 августа жители Басманного района встречаются с депутатами городской думы и муниципалитета, чтобы обсудить архитектурную политику района.