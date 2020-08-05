На территории Ивановской горки — одного из старейших мест Москвы — планируется масштабный редевелопмент, а исторические здания собираются снести. Это далеко не единственное место Басманного района, которое страдает от неправомерного строительства. Разбираемся, какие еще районные локации оказались под угрозой сноса или перестройки.
3 августа стало известно, что в квартале Хохловка в Москве планируется новое масштабное строительство. Оно затронет многие важные исторические места и может серьезно испортить и без того атакуемый архитектурный образ города. Под угрозой район Ивановской горки — один из лучших районов столицы по своей сохранности.
Вместо исторических зданий на территории Ивановской горки может появиться крупный бизнес-кластер, превышающий 7000 квадратных метров по площади. Тяжело представить, что подобная застройка может органично вписаться в архитектурный и исторический контекст района с минимальными потерями для города.
Что снесут на Ивановской горке?
Ивановская горка входит в состав Басманного района — обширной территории, на которой располагается множество исторических зданий и памятников старой Москвы. Местная архитектура заметно страдает от отсутствия серьезного надзора за состоянием зданий и некомпетентности новых застройщиков.
На территории Ивановской горки сохранились уникальные строения, а район насыщен духом старого города. Здесь еще не так много ресторанов и баров, как, например, на Патриарших прудах, поэтому район кажется тихим, что очень несвойственно центру города.
Несмотря на требования законодательства, Мосгорнаследие и Москомархитектура без предварительной государственной экспертизы согласовали работы по сносу здания на территории Палат дьяка Украинцева, которые признаны архитектурным памятником. В планы девелопера AB Development входит частичный снос и реорганизация палат.
Каково ее историческое значение?
С XVIII века в Палатах дьяка Украинцева, русского дипломата, был расположен архив Коллегии иностранных дел, в котором среди прочих работали Николай Карамзин и Александр Пушкин. В XIX веке палаты передали в собственность Московской консерватории; с середины столетия на Ивановской горке стала работать известная нотопечатня П.И.Юргенсона. Нотопечатня стала важным культурным центром для всей страны, предприятие Юргенсона собирало вокруг себя множество известных композиторов и музыкантов: Чайковского, Рахманинова, Скрябина. В случае реорганизации района часть нотопечатни будет снесена, а другая часть — переоборудована под ресторанно-гостиничный комплекс. Вместе с ней пострадает расположенная по соседству усадьба Ф.Л.Кнопа.
Какие еще памятники под угрозой?
В планах девелопера — снести здание Института международного рабочего движения. Он был создан в 1966 году и стал центром философской мысли в Советском Союзе. В институте работали Мераб Мамардашвили, Юрий Замошкин и Эрих Соловьев. Несмотря на то что институт по определению был посвящен проблемам рабочего движения, его сотрудники получали возможность работать с темами и текстами, которые в любом другом месте попадали под советскую цензуру. Фактическая вненаходимостьВненаходимость — третья позиция, отличная от сопротивления или подчинения советской власти. Понятие используется в книге антрополога Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось». института стала важной вехой в развитии отечественной философии.
Между Колпачным и Хохловским переулками находится Даниловская аллейка — пешеходный проход, который местные жители назвали так из‑за романа Владимира Орлова «Альтист Данилов»: главный герой романа часто проходил по этим местам. На аллее растут гигантские тополя, которые достигают шести метров в обхвате, — в июне этого года жители боролись за сохранение этих деревьев от сруба, в итоге тополя сохранили. К аллее примыкает детская площадка. По плану застройщика на этом месте построят крытые беседки, соединенные с бизнес-кластером.
Внимание к неправомерной застройке привлекли местные жители и гражданские активисты. В группе «Ивановская горка» в фейсбуке предлагается направить обращение генеральному прокурору РФ. В обращении упоминается множество других зданий района, которые находятся под угрозой сноса. Кроме того, 5 августа жители Басманного района встречаются с депутатами городской думы и муниципалитета, чтобы обсудить архитектурную политику района.
Какие еще места района могут пострадать?
Особняк 1899 года постройки, принадлежавший купцу Николаю Кириллову, включили в обновленный список домов программы реновации. Несколько лет назад активисты «Архнадзора» подали заявку на присвоение зданию статуса исторического наследия, но она была отклонена. После пожара в августе 2019 года дом находится в аварийном состоянии, однако перекрытия уцелели и исторический облик здания по-прежнему можно восстановить. Если дом все же снесут, то будет уничтожено и прилегающее к нему здание еще более ранней постройки, которое сейчас формирует с доходным домом единый архитектурный ансамбль.
Лялина площадь — самая маленькая площадь Москвы. Место слияния пяти переулков недалеко от Курского вокзала образует небольшой кусок пространства, в котором располагается миниатюрный сад. Недавно московские власти объявили о планах возвести на площади четырехметровую статую Самуила Маршака, дом которого располагается неподалеку. Жители Басманного района уже написали открытое письмо, в котором указали на то, что памятник несоразмерен площади и испортит ее уникальный архитектурный облик. Кроме того, Маршак жил не возле площади, а на Земляном Валу, поэтому жители просят перенести памятник туда или скорректировать проект. Лялина площадь также имеет статус культурного наследия, который закрепляет единство архитектурного ансамбля, однако это не повлияет на установку монумента — проект одобрен московскими властями.
Одно из немногих деревянных зданий в районе — доходный дом купца Крупенникова в Денисовском переулке. В 1913 году его построил архитектор Владимир Рудановский, который известен проектом часовни Введенского кладбища. У дома есть статус регионального памятника архитектуры, но это не способствует его реконструкции — на протяжении нескольких лет здание не используется. Водосточные трубы на доме установлены неправильно: при сильных дождях вода попадает на козырек дома, и он продолжает гнить. Несмотря на статус памятника, придомовая территория используется соседствующими со зданием предприятиями, а аварийное состояние дома неизбежно приведет к его перестройке без сохранения исторического облика.
Басманная, или 6-я городская больница, открылась в 1873 году, а само здание было построено веком ранее. Больница почти целиком сохранила изначальную структуру застройки по периметру и архитектурный облик классицизма. Территория больницы, целиком принадлежащая исторической усадьбе Демидова, — это объект культурного наследия, однако с 2015 года она заброшена и не реконструируется. Как в дальнейшем будет использоваться здание и прилегающая к нему территория, пока неизвестно.