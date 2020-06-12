Во время пандемии в Москве приняли решения о сносе многих исторических зданий, которые начинают приходить в действие после возобновления работы строительных компаний. Мы собрали главные архитектурные потери Москвы за период самоизоляции.

8 июня, в день объявления о конце самоизоляции в Москве начали сносить один из первых конструктивистских кварталов Москвы — рабочий поселок на Русаковской улице. Русаковка была одним из первых массовых конструктивистских проектов советского времени: ансамбль был возведен в 1925 году по проекту Бориса Улинича, а свой окончательный вид приобрел благодаря построенным архитектором Михаилом Мотылевым корпусам. Рабочий квартал Русаковки стал далеко не единственным историческим зданием, решение о сносе которого было принято во время карантина. Формальной причиной для сноса многих зданий служит отсутствие у них статуса объекта культурного наследия — что, однако, не умаляет исторической ценности этих домов. И если на спасение некоторых исторических зданий еще можно надеяться, то другие утрачены безвозвратно. Доходный дом Варенцова Старая Басманная улица, 8

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В мае 2020 года был окончательно снесен доходный дом Варенцова: здание разрушили из‑за строительства дополнительных путей Московских центральных диаметров. Дом стал первой снесенной постройкой на Старой Басманной улице за 25 лет: формальной причиной сноса послужило то, что постройка сильнее других выступала за линию отвода земли для строительства. Представители Архнадзора в письме генеральному директору РЖД указывали на то, что полного сноса дома можно избежать, однако это не исправило ситуацию. Здание на Старой Басманной было построено в 1880 году крупным предпринимателем и писателем-мемуаристом рубежа XIX–XX веков Николаем Варенцовым. Тридцать лет спустя дом был перестроен по проекту известного архитектора Николая Жерихова. Статус объекта культурного наследия зданию так и не присвоили. Флигель усадьбы Куракиных Новая Басманная улица, 8

Снесенный флигель в правой части кадра © moskva.pictures

Строительство МЦД стало причиной сноса еще одной исторически значимой постройке — на соседней, Новой Басманной улице. На территории дома № 8 там находилось двухэтажное здание, которое входило в состав усадьбы и богадельни князей Куракиных (Новая Басманная, 4-6). Наземная часть дома была построена между 1813 и 1817 годами. Она принадлежала к территории усадьбы Матрены Ивановны Балк и выполняло роль флигеля. Усадьба имеет статус культурного наследия, но флигель был перестроен в середине XX века и впоследствии признан дисгармоничным: это и позволило лишить постройку исторического значения. Доходный дом Балдиной Улица Тимура Фрунзе, 10

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18 мая 2020 года на портале «Активный гражданин» начались обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки владения № 10 по улице Тимура Фрунзе. Несмотря на безобидное название, проект изменений предполагает полный снос бывшего доходного дома Балдиной, построенного в 1912 году в неоклассическом стиле по проекту московского архитектора Леонида Херсонского. При попытке голосования против редевелопмента территории некоторые участники обсуждений получали отказ по неизвестной причине, а опубликованное 9 июня итоговое заключение одобряет все предложенные изменения. Таким образом, снос дома начнется уже в ближайшее время. Бадаевский пивной завод Кутузовский проспект, 12

© Ольга Алексеенко

Попытки сохранить исторический облик помещений Бадаевского пивзавода ведутся еще с 2018 года — тогда застройщик территории представил проект редевелопмента, согласно которому часть помещений будет снесена, а на их месте появится жилой комплекс. По сообщениям «Архнадзора», на плане 2013 года почти все территории завода обозначены как памятники архитектуры, но на плане 2018 года два корпуса — главный и солодовенный — выходят за эту границу. 30 апреля, во время самоизоляции, арендаторы были вынуждены освободить помещения, а в июне проектная документация по строительству жилкомплекса прошла государственную экспертизу — снос корпусов уже практически неизбежен. Доходный дом Черникова 2-й Неопалимовский переулок, 3

© «Архнадзор»

За сохранение дома Черникова в Хамовниках местные жители борются уже далеко не первый год. Пятиэтажный дом, построенный в 1914–1915 годах по проекту архитектора Валентина Дубовского, сохранил изящный декор фасадов, балконных решеток, порталов и внутренних интерьеров. Долгое время дом являлся объектом культурного наследия, но в 2017 году внезапно утратил этот статус. Вопреки словам застройщиков о том, что проект строительства направлен исключительно на реставрацию и сохранение дома, 12 мая начали разбирать крышу здания, а неделю спустя разобрали обрешетку с большей частью стропил и чердачное перекрытие. В подобном состоянии дом неизбежно достигнет аварийного состояния, что приведет к окончательному сносу исторического здания. Торговые ряды на Яузе Большой Полуярославский переулок, 18

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В начале июня были снесены исторические корпуса с торговыми лавками на берегу Яузы: на месте зданий будет построена гостиница, проект которой был анонсирован еще в 2015 году. Ее девятиэтажное здание как минимум спорно соотносится с природным и архитектурным ландшафтами территории. Стоящий на берегу Яузы Спасо-Андроников монастырь окажется зрительно отрезанным от окружающего контекста, а здание гостиницы вполне может визуально «задавить» его.

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