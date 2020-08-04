На Ивановской горке готовится снос исторических зданий

На Ивановской горке в Москве готовится снос исторических зданий. Об этом сообщил один из участников группы «Ивановская горка» в фейсбуке по имени Дмитрий.

По его словам, под снос пойдут сразу несколько зданий в районе Хохловского и Колпачного переулков. Среди них — «Палаты дьяка Украинцева» XVII века, постройка в стиле французского шато, спроектированная архитектором Виктором Величкиным, и здание Института международного рабочего движения.

Кроме того, как утверждает Дмитрий, предполагается полная реорганизация так называемой Даниловской аллеи — пешеходного прохода между Колпачным и Хохловскими переулками с редкими для Москвы тополями-великанами до 6 метров в обхвате.

«Совсем недавно, в июне 2020 года, общественности удалось спасти эти деревья от вырубки. Теперь над обжитым, тихим, зеленым внутриквартальным пространством, одной их достопримечательностей этого района, нависла новая угроза», — написал он.

Часть исторических зданий в квартале сохранятся, но будут приспособлены под рестораны или гостиницы. По утверждению Дмитрия, такая судьба ожидает усадьбу Кнопа и усадьбу Юргенсона.

На месте исторических зданий, по информации Дмитрия, построят бизнес-кластер, «состоящий из монструозного бизнес-центра (свыше 7000 кв. м. наземной площади) и целой новой внутриквартальной барно-ресторанной улицы». Застройщиком района станет ABDevelopment.