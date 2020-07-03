С 8 июня границы Российской Федерации частично открыты, однако авиасообщение с другими странами по-прежнему не возобновлено, а въезжать во многие из них можно с ограничениями. Объясняем, в какие страны можно поехать уже сейчас, как вернуться обратно и что ждет россиян по прибытии в страну.

Можно ли сейчас выехать из России? Да, но не всем. С 8 июня границы Российской Федерации частично открыты на выезд. Россияне могут однократно выехать за рубеж на работу, учебу, лечение или навестить родственников при наличии вида на жительство. При этом регулярное авиасообщение пока не восстановлено: исключение составляют вылетающие за рубеж чартерные рейсы для вывоза граждан РФ. 25 июня появилась информация, что «Аэрофлот» осуществляет регулярные рейсы за рубеж, оформленные как грузовые. Среди указанных направлений — Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Ницца, Рим, Барселона, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. Продажа билетов на рейсы «Аэрофлота» открывается менее чем за неделю до вылета, а цена как минимум в два раза выше средней: к примеру, стоимость безбагажного билета в Рим начинается от 17 000 рублей. Из стран, с которыми у России есть сухопутные границы, на въезд открыты Украина и Беларусь. По прибытии в Украину россиянам предстоит пройти обсервацию, а в Беларусь — 14-дневный карантин.

Какие документы нужны для выезда из России? А для въезда в другие страны? И для выезда из страны, и для въезда в другие государства необходимо обосновать цель поездки и предоставить необходимые документы. Список документов различается в зависимости от внутренних законов государств, в которые осуществляется въезд. К примеру, для посещения стран Евросоюза нужен вид на жительство, а для посещения США при наличии соответствующей цели достаточно туристической визы.

Какие страны открыты для россиян? В настоящий момент для россиян полностью открыты границы США, Мексики, Турции, Египта, Сербии, Северной Македонии, Албании, Египта, Гаити, Танзании, Сьерра-Леоне, Афганистана и Мьянмы. Также открыты Великобритания, Ирландия, Лесото, Эфиопия, Мозамбик, Бенин, Камбоджа, Иран, Эквадор и Непал, но по прибытии в эти государства россияне обязаны пройти двухнедельный карантин. Это же касается въезда в Беларусь (за исключением транзита) и в Украину (карантин проходят резиденты стран с количеством заболевших более 40 на 100 000 населения — Россия в их числе). Границы остальных государств — в том числе стран Евросоюза — либо полностью закрыты, либо открыты для граждан некоторых стран, в число которых Россия не входит. Единственное исключение составляет Дания — местные законы позволяют пересекать государственную границу гражданам третьих стран для воссоединения с партнером. Некоторые государства открыты для воздушного транзита — с полным списком документов для транзита можно ознакомиться в базе Международной ассоциации воздушного транспорта. При этом российская воздушная граница закрыта в том числе для транзитных рейсов. Следить за изменениями в правилах въезда можно на интерактивной карте.

Как вернуться в Россию из‑за рубежа? Вывозным рейсом, на автотранспорте или пешком. Ограничений на возвращение в страну для граждан РФ нет. Также в Россию могут однократно въехать граждане других государств, у которых в стране живут родственники, попечители или опекуны. Однако практических способов попасть в Россию не так много. Воздушные границы РФ в настоящий момент закрыты для въезда. Исключение составляют вывозные рейсы, попасть на которые можно только по регистрации на портале Госуслуг и соответствующее обращение в МИД РФ. Регулярность этих рейсов определяется в зависимости от ситуации с коронавирусом в различных странах мира, на них нельзя приобрести билеты, а количество мест ограничено. Железнодорожное сообщение с другими странами также по-прежнему закрыто. Поезда Москва — Калининград и Санкт-Петербург — Калининград, которые возобновились с 1 июля, пересекают государственную границу, однако на территории Литвы и Беларуси не производится высадка и посадка пассажиров. Российскую границу можно пересечь пешком или на автотранспорте. При этом пропускные пункты на границах со многими странами частично закрыты.

Нужно ли соблюдать самоизоляцию по возвращении? Многие регионы России отменили обязательную самоизоляцию по возвращении из‑за рубежа — в частности, Москва и Петербург. Однако в некоторых регионах ограничения для въезжающих сохраняются. Обязательная самоизоляция предстоит всем прибывающим в Вологодскую, Владимирскую, Кировскую, Кемеровскую, Магаданскую, Пензенскую и Оренбургскую области, Чеченскую Республику, Северную Осетию, Алтай, Тыву, Якутию, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский край, а также в Чукотский автономный округ.

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