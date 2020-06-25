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«Аэрофлот» в условиях пандемии не перестал вывозить пассажиров за границу — под видом грузоперевозок

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:15

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» не прекратил летать за рубеж на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на то, что с 27 марта в России запрещены полеты за исключением вывозных чартерных рейсов (когда отечественные самолеты по особому разрешению Росавиации вылетают за границу для того, чтобы забрать оттуда россиян), «Аэрофлот» продолжает осуществлять регулярные рейсы за рубеж, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.

Среди пунктов назначения, указанных в материале издания, — Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ницца и Барселона. Продажи билетов открываются менее чем за неделю. Купить билеты на эти рейсы может только человек, имеющий право на въезд в эти страны, потому что Европа еще не открыла свои границы, однако спрос на регулярные рейсы «Аэрофлота» хороший, уточняют источники «Ведомостей». Билеты на обратные рейсы также не продаются, потому что границы России на въезд для иностранцев закрыты.

По словам экспертов, высокий спрос на билеты, предлагаемые «Аэрофлотом», обусловлен тем, что «люди стараются покинуть третью по количеству заболевших COVID-19 страну мира», а авиаперевозчик осуществляет такие полеты, просто потому что «его лоббистский ресурс намного сильнее, чем у всей остальной авиаотрасли».

Самый дешевый билет без багажа в Рим (4 часа полета) стоит в зависимости от дня вылета 17–35 тыс рублей, в Ниццу (4 часа) — 25,5 тыс. рублей, в Барселону (4,5 часа) — 18 тыс рублей.

В «Аэрофлоте» отметили, что перевозки, о которых идет речь в материале «Ведомостей», идут только по тем направлениям, где компания выполняет грузоперевозки в багажном отсеке. «В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, но только тех, кому разрешен въезд в страну назначения, например, дипломатов, иностранных подданных, россиян, имеющих двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, ряда других особых категорий», — заявил представитель авиакомпании Михаил Демин.

Российские власти решили приостановить с 27 марта все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам.

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