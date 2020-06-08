Россия начала открывать границы

Правительство России разрешило въезд в страну и выезд из нее — пока с ограничениями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление премьер-министра Михаила Мишустина на заседании координационного совета по борьбе с пандемией.

Россияне смогут уехать из страны на работу или учебу или в случае, если им необходимо ухаживать за родственниками. Иностранцы могут приехать в Россию только для ухода за родственниками или на лечение.

Накануне стало известно, что Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами (включая страны Евросоюза, Китай и Южную Корею) с 15 июля. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к открытию туристического сезона.

За прошедшие сутки в России выявили 8985 случаев заражения коронавирусом, всего в стране уже 476 658 заразившихся. В мире число заразившихся уже перевалило за 7 млн.