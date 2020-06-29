Протесты в США отметились массовым сносом памятников историческим личностям и таким образом инициировали дискуссию о переосмыслении национального наследия.

Протесты против притеснения темнокожего населения, которые начались после убийства Джорджа Флойда в конце мая, стали переломным моментом в отношении национальной истории Соединенных Штатов. Участники протестных акций, которые собирались на центральных площадях городов, начали сносить памятники личностям, чье историческое наследие считается неоднозначным. Под удар попали статуи крупных рабовладельцев, колонизаторов и военачальников периода Гражданской войны, но впоследствии сносить начали и другие монументы. 27 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников, который предусматривает десятилетний тюремный срок за вандализм в отношении объектов культурного наследия, после чего заявил о «полном прекращении» случаев сноса. Тем не менее протесты в американских городах продолжаются, а снос монументов стал основой для широкой дискуссии об историческом наследии и деколонизации. Известно, что памятники некоторым личностям будут демонтированы официально, например статуя генерала Ли в Ричмонде, однако американскому обществу предстоит переосмыслить значимость и других — не столь однозначных — исторических персонажей.

Христофор Колумб Историческое значение испанского мореплавателя, который открыл острова Нового Света в 1492 году, уже несколько лет считается спорным: Колумба обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Активисты уже много лет пытаются пересмотреть взгляды на его наследие, а о демонтаже памятников колонизатору задумываются и городские администрации, например в 2017 году мэр Нью-Йорка Билл де Блазио вынес этот вопрос на рассмотрение городского совета, но дальше обсуждения процесс не пошел. Статуи Колумба подверглись сносу по всей Америке (в особенности на территориях штатов исторического Юга), протестующие уничтожили более двадцати монументов.

Томас Джефферсон Памятник Томасу Джефферсону, третьему президенту США и одному из авторов Декларации независимости, был снесен в Портленде у одноименной школы. Несмотря на огромный вклад в историю Соединенных Штатов, Джефферсон также прославился как наследник крупного плантатора, в чьем подчинении находились несколько десятков рабов. Протестующие снесли статую, а на постаменте написали «рабовладелец».

Джордж Вашингтон Портлендские активисты также снесли памятник Джорджу Вашингтону на северо-востоке города: первый президент США открыто поддерживал рабовладение, за что неоднократно критиковался борцами за права темнокожего населения. Протестующие накинули на голову статуи американский флаг и подожгли его, а затем повалили монумент на землю. На постаменте появилась надпись «1619» — эта дата считается годом, когда в Америку прибыли первые рабы.

Джефферсон Дэвис В Ричмонде, штат Вирджиния, снесли памятник первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки — Джефферсону Дэвису. В период Гражданской войны Дэвис возглавил государство, образованное в результате выхода южных штатов из состава США (причиной временного раскола стал вопрос рабовладения), и оставался его президентом вплоть до ареста в 1865 году. Дэвис был крупным рабовладельцем — на его хлопковой плантации трудились более ста темнокожих рабов, а в ходе войны он отказался от привлечения рабов на военную службу, поскольку расценивал их исключительно как имущество.

Хуниперо Серра Монах-францисканец и основатель католических миссий в калифорнийских городах, Хуниперо Серра стал для коренных народов Америки символом испанской колонизации. Отношение к его наследию неоднозначно: консерваторы называют его отцом Калифорнии, а этнические и религиозные меньшинства критикуют за принудительное обращение в христианскую веру. Статуи Серры есть почти в каждом крупном городе Калифорнии. Несколько из них снесли протестующие, в том числе памятники в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Вентуре.

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