Почти на месяц Капитолийский холм стал свободной от полиции территорией и превратился в эпицентр протестов, напоминающий непрерывный городской фестиваль.

25 мая во время полицейского задержания был убит афроамериканец: полицейский несколько минут давил коленом на шею Джорджа Флойда, который расплатился фальшивыми банкнотами за пачку сигарет. Убийство стало триггером, который спровоцировал волну протестов против полицейского насилия по всей Америке. Среди городов, в которых вспыхнули акции протеста, оказался и Сиэтл, крупнейший город штата Вашингтон. Протесты сопровождались ограблениями магазинов и поджогами. Власти ввели в город национальную гвардию, и в течение нескольких дней протестующие передвинулись из центра Сиэтла на Капитолийский холм — район, являющийся одним из культурных центров города, а также центром сборов ЛГБТ-сообщества. Протесты быстро переросли в открытое противостояние полицейских и протестующих: полиция применяла слезоточивый газ и пластиковые пули. Спустя неделю полицейские полностью покинули территорию Капитолийского холма, забрав с собой оружие и ресурсы, которые хранились в полицейском департаменте. Здание департамента было обработано средством против воспламенения, чтобы его не сожгли демонстранты: таким образом руководство полиции стремилось сдержать эскалацию конфликта и избежать больших жертв. В итоге город полностью очистился от полицейских. 8 июня активисты объявили территорию шести кварталов Капитолийского холма и близлежащего городского парка автономной зоной (The Capitol Hill Autonomous Zone, или — сокращенно — CHAZ). При въезде на территорию протестующие возвели баррикады и поставили бетонные блоки. Здание полицейского департамента стало «народным департаментом» — кто‑то из протестующих перекрасил вывеску на фасаде здания, написав поверх слова «police» слово «people».

При въезде на территорию протестующие повесили знак с текстом «Вы покидаете территорию США». Таким образом, большая территория внутри города оказалась вне каких бы то ни было государственных структур.

На своем сайте протестующие опубликовали порядка тридцати требований. Среди них есть пункты, направленные на поддержку people of color: например, субсидировать принадлежащий темнокожим людям бизнес или уделять больше внимания истории коренного населения Америки в школьных программах. Протестующие также выдвигают более глобальные требования, затрагивающие политические, экономические и социальные нормы нынешней Америки. Требования направлены против полицейского насилия, притеснения меньшинств и стремятся расширить права и свободы граждан. Одно из них — разогнать полицейский департамент и суды, а средства, которые идут на их финансирование, перенаправить на социальные нужды. Среди прочих призывов — пункты о закрытии тюрем для малолетних и о демонтаже памятников спорным историческим личностям. Внутри автономной зоны протестующие организовали бесплатную раздачу еды и воды. Активисты в меру своих возможностей помогают нуждающимся: кто‑то раздает маски, кто‑то — одежду. Быт автономной зоны напоминает социалистическую коммуну: в дополнение к бесплатной помощи нуждающимся в городе сохраняется возможность купить как еду, так и другие необходимые вещи. На улице обустроили пункты раздачи продовольствия, на одном из которых написано «No cop co-op», что можно перевести как «Нет — копам, да — кооперации».

© David Ryder

В первые дни существования CHAZ в интернете появлялись сообщения, что на территории самопровозглашенной республики закончились припасы, а организация власти больше напоминает диктатуру. Сами протестующие ответили на это публикацией на своем сайте, заверяя людей, что проблем с продовольствием на Капитолийском холме нет. Наоборот, бесплатная еда и услуги стали притягивать бездомных из близлежащих территорий. Активисты доброжелательно настроены как к ним, так и к другим людям, которые приходят в автономную зону.

Перемещаться по территории холма может любой желающий: в любой момент можно прийти и уйти. При такой свободе CHAZ сохраняет одну непреходящую характеристику — на территории зоны по-прежнему не встретить людей в форме.



Происходящее в CHAZ местами похоже на городской фестиваль: на ее территории появляются художественные инсталляции и граффити, проходят концерты, а также открыта площадка для публичных дискуссий и выступлений отдельных активистов. На территории близлежащего парка разбит большой палаточный лагерь с овощными садами. Кроме прочего, протестующие открыли импровизированный кинотеатр под открытым небом. На сайте автономной зоны ведется трансляция с нескольких камер в городе, на которых можно увидеть, что именно происходит в занятых протестующими кварталах. Формальной структуры и организации власти в CHAZ нет. Люди самостоятельно распределяют обязанности и помогают друг другу.

Несмотря на мирный ход жизни внутри автономной зоны, 20 июня на территории CHAZ произошла перестрелка, в ходе которой погиб 19-летний афроамериканец и был сильно ранен 33-летний мужчина. Что именно послужило причиной конфликта, до конца не ясно: путь к месту преступления преграждали протестующие, стараясь не пустить полицию на территорию зоны. В итоге сами активисты отвезли обоих пострадавших в больницу на гражданском автомобиле. Полиции так и не удалось установить личности стрелявших. Впоследствии конфликты с применением оружия повторялись 21 и 23 июня.

В обоих случаях полиция не могла вовремя среагировать на перестрелки, поскольку на территории автономной зоны полицейских попросту нет.

Дженни Деркан — мэр Сиэтла и демократ — шла на серьезные уступки протестующим и способствовала диалогу с активистами. На гуманные и последовательные действия Деркан по отношению к протестующим среагировал Дональд Трамп. Он заявил в твиттере, что город захватили «внутренние террористы», и во главе него стоят «крайне левые демократы». Трамп призвал Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли вернуть первоначальный порядок в городе. На агрессивные призывы Трампа к порядку Деркан ответила в своем твиттере: «Обезопасьте всех нас, вернитесь в свой бункер», — намекая на эпизод, когда 29 мая американскому лидеру и его семье пришлось спрятаться в бункере Белого дома, поскольку этого требовал протокол безопасности: протестующие подошли к стенам Белого дома, на что, следуя инструкциям, среагировали службы безопасности президента.

Однако произошедшие инциденты резко изменили отношение властей города к происходящему. Изначально Дженни Деркан отстаивала независимость города в его внутренних делах и спорила с президентом относительно всего происходящего, но позднее перешла к более решительным мерам в отношении протестной зоны. Деркан утверждает, что полиции необходимо вернуться в город, если мирный протест может навредить жизни и здоровью кого‑либо. 22 июня Деркан заявила, что ее администрация будет работать над тем, чтобы люди постепенно покидали CHAZ. Несмотря на то что Деркан не предложила четкого плана по освобождению района от протестующих, уже 25 июня в официальном твиттере автономной зоны появилось сообщение о постепенном расформировании протеста. В ближайшее время ожидается большой отток протестующих из оккупированной зоны, а сам протест должен сменить свою тактику и перейти «от прямого действия к виртуальному активизму».

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