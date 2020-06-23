Трамп пригрозил тем, кто сносит памятники, лишением свободы на срок до 10 лет

Президент США Дональд Трамп разрешил федеральному правительству арестовывать тех, кто собирается разрушить памятник или другую федеральную собственность. В своем твиттере он написал, что распоряжение вступает в силу немедленно.

За разрушение памятников Трамп пригрозил лишением свободы на срок до 10 лет. По его словам, исключения не будет ни для кого, и решение имеет обратную силу, то есть судить смогут и тех, кто уже повредил статуи.

Активисты в США сносят и повреждают памятники работорговцам, а также генералам армии конфедератов. Это происходит на фоне протестов против расизма, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда из‑за действий полиции.

Пострадали также памятники Колумбу, которого обвиняют в геноциде коренных американцев. Накануне протестующие попытались свалить конный памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону, который находится в парке неподалеку от Белого дома. Однако полиция смогла остановить активистов.