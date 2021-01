«Голова-ластик» (1977)

«Синий бархат» (1986)

«Твин Пикс» (1990–1991)

«Малхолланд-драйв» (2001)

Когда выходил «Малхолланд др.», русская культурная журналистика уже окончательно деградировала, как следствие, меня пустили куда‑то кинокритиком — так что мы его смотрели уже первыми в Москве, в самом худшем в мире зале, в Госкино, где из сидений торчали гвозди и все сидели друг у друга на головах с надутым видом. Я протащил с собой свою подругу Юлю, и когда Бетти и Рита шли в домик к мертвой Дайане (скорей от нервного напряжения, чем еще зачем‑то), сказал ей на ухо «бу» — визгу было где‑то на минуту, притом непрекращающегося, нас чуть не вывели. Притом поскольку я тогда уже поглядел какого-никакого Алена Рене, сюжет у меня не то что разложился — я искренне не понимал, что там может не разложиться, и меня страшно бесили все тогдашние разговоры о смыслах, заключенных в отсутствии смысла, о том, что без марки это искусство не понять (кстати, даже золотой человек Эберт, который всегда терпеть не мог Линча, его наконец полюбил именно тогда и именно в такой бесмысленной манере: «The less sense it makes, the more we can«t stop watching it»). Я в итоге разразился в газете «Известия» дурацкой подростковой статьей про то, как надо понимать Линча, которую разные заблудшие души потом широко использовали как walkthrough через фильм, мне потом еще лет пять периодически приходили благодарственные письма. Страшно за этот текст было неловко, пока недавно не обнаружил, что имело место выступление еще более дурацкое, чем мое: Мих. Брашинский в журнале, страшно сказать, «Афиша», сперва тоже разобрал «М. др.» как психофугу, а потом добавил «но это вряд ли». Я так тогда еще не умел.