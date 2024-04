«Давай сбежим»: вышел первый трейлер «Джокера: Безумие на двоих»

Ролик также намекает, что музыка станет важной частью «Безумия на двоих». Закадровый голос напоминает зрителям, что она помогает наладить гармонию с самим собой и приносит внутреннее равновесие. Кроме этого, в видео играет кавер на классическую песню «What the World Needs Now Is Love» Джеки ДеШеннон.