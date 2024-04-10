«Давай сбежим»: вышел первый трейлер «Джокера: Безумие на двоих»

До релиза фильма стало известно, что в нем будет сразу несколько музыкальных сцен, персонажи исполнят 14 кавер-версий песен и одну оригинальную. Трейлер демонстрирует часть из них: мы можем увидеть фрагменты выступления Джокера, его совместный танец с возлюбленной в баре и продолжение ставшего мемом номера на лестнице из оригинального фильма.