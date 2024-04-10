«Давай сбежим»: вышел первый трейлер «Джокера: Безумие на двоих»

Сегодня в 08:53
Фото: фрагмент постера Warner Bros.

Студия Warner Bros. показала первый трейлер сиквела «Джокера». Мировая премьера «Безумия на двоих» назначена на 2 октября этого года.

Картина расскажет историю знакомства заключенного психиатрической лечебницы Аркхэма Артура Флека и психотерапевтки Харли Квинн. Мы также наблюдаем, как Джокер вновь вырывается на свободу и устраивает хаос на улицах сходящего с ума Готэма.

До релиза фильма стало известно, что в нем будет сразу несколько музыкальных сцен, персонажи исполнят 14 кавер-версий песен и одну оригинальную. Трейлер демонстрирует часть из них: мы можем увидеть фрагменты выступления Джокера, его совместный танец с возлюбленной в баре и продолжение ставшего мемом номера на лестнице из оригинального фильма.

Ролик также намекает, что музыка станет важной частью «Безумия на двоих». Закадровый голос напоминает зрителям, что она помогает наладить гармонию с самим собой и приносит внутреннее равновесие. Кроме этого, в видео играет кавер на классическую песню «What the World Needs Now Is Love» Джеки ДеШеннон.

В главных ролях появятся Хоакин Феникс и Леди Гага, кроме них, в касте есть Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган. Тодд Филлипс вернулся в режиссерское кресло.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами