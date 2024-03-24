«Дом у дороги» с Джейком Джиленхоллом: крутой ремейк культового боевика 1980-х

Именно благодаря китчевым, отчасти самопародийным деталям «Дом у дороги» осел в коллективной памяти. Патрик Суэйзи так играет вышибального гуру, что кажется, будто это не профессия, а настоящее искусство. Чего только стоят его панчи «Я прошу вас быть предельно вежливыми с клиентами, чтобы, когда пришло время, вы были с ними максимально невежливыми» и «Ты слишком туп, чтобы хорошо проводить время». Или совершенно бессмертная фраза «Боль не приносит боли» (тут Далтон имеет в виду себя). Все эти «афоризмы за 300» связаны с тем, что главный герой окончил филфак Нью-Йоркского университета. Где вы еще найдете вышибалу, который имеет философское образование? Только в кино 1980-х, которое не боялось выглядеть смехотворно и вообще ничего не боялось, поэтому до сих пор питает современный кинематограф идеями и сюжетами.