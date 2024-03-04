7 фильмов, ради которых стоит пойти в кино в марте (Сидни Суини! Ник Кейдж в роли скуфа!)

«Алые паруса»
С 7 марта
Живущая в межвоенной Франции деревенская девушка так много мечтает о красивом принце, который ее заберет оттуда, что вызывает нескрываемую ненависть вообще всех односельчан. В конце концов, нарочито вопреки здравому смыслу и реализму, ее мечта сбывается.
Режиссер Пьетро Марчелло продолжает страстно экранизировать пыльную школьную классику: за «Мартином Иденом» на итальянском следуют «Алые паруса» на французском — даром что советский сказочник-романтик Александр Грин писал по-русски. Марчелло не усложняет и не пытается снять что‑то большее, чем самые красивые книжные иллюстрации в мире. Вооружается трепетной 16-миллиметровой пленкой, естественными природными красотами и фотогеничными артистами (Луи Гаррель, Жюльетт Жуан). И даже когда что‑то перевирает (вместо, собственно, корабля с алыми парусами герой прилетает на винтовом самолете), делает это, кажется, для максимальной концентрации гриновского подросткового романтизма.
«Герой наших снов»
С 14 марта
Простой американский скуф, работающий преподом в универе (Николас Кейдж), однажды просыпается звездой. Но не благодаря мему или вирусному видео, а потому что ночью приснился, кажется, вообще всем людям на земле. Сначала герой даже рад раздавать интервью по зуму и общаться с заинтересованными рекламщиками, но вскоре понимает, что произошло что‑то страшное и непоправимое.
Норвежец Кристоффер Боргли, один из ярчайших кинодебютантов 2010-х, снимает третью подряд зубастую сатиру на современное общество, отравленное соцсетями и вездесущим маркетингом. И, по правде говоря, в третий раз (после истории пранкера, рекламирующего энергетический напиток, и модели, уродующей лицо ради контракта) выходит лишь вполовину так забавно, как в первый. Кейдж в такой нетипичной роли предсказуемо блестящ, но проблема в том, что Боргли, сам по первой профессии рекламщик-виральщик, не замечает, что придумал гениальную завязку, предполагающую экзистенциальное, психологическое развитие (в духе, скажем, Чарли Кауфмана). Вместо этого он все сводит к клаустрофобному набору затянутых разгонов по мотивам самых душных твиттер-тредов (про сексуальные кинки, про скоротечность любой славы, про, в сотый раз, цинизм рекламщиков). Тем не менее если вы еще не знакомы с сатирическим талантом Боргли, то и эта картина подарит совсем не скучные полтора часа.
«Демоны дома Гарретов»
С 14 марта
Нелегальная филиппинская иммигрантка устраивается служанкой в дом к богатому умирающему англичанину. Каков же ее ужас, когда малолетняя дочь, тайком протащенная в дом, выясняет, что по ночам тут снуют даже не призраки, а злые наследницы богача.
«Демоны дома Гарретов» не просто суперхит прошлогодних хоррор-фестивалей, а фильм — обладатель без пяти минут сильнейшей критики (94% положительных рецензий) в жанровом кино за последний год. Возможно, часть успеха связана с поднятой важной темой иммиграции, но изящная неоготическая эстетика фильма (на уровне «Дома с прислугой» Шьямалана) с порога затыкает за пояс грошовых конкурентов на схожую тему.
«Нежный восток»
С 21 марта
Обычная американская старшеклассница (Талия Райдер) сбегает по секретному туннелю от сверстников, когда во время вашингтонской школьной экскурсии в пиццерию врываются вооруженные охотники на педофилов. Дальше она, как Алиса в Стране чудес, попадает во все более безумные переплеты (с неонацистами, панками, профессорами, киношниками — включая Джейкоба Элорди — и так далее), показывающие, что в Америке жить, во-первых, очень страшно, а во-вторых, очень весело и интересно. Старшеклассница, впрочем, даже бровью не ведет, а просто красиво скучает, курит и постиронично молчит в кадре, как будто так и должно быть.
Боевик-комедия-мелодрама-сказка «Нежный восток» — однозначно самое пестрое, дикое, но и по-своему честное американское кино года. Режиссер Шон Прайс Уильямс — кинооператор по первой профессии, подаривший радикальные изобразительные решения (как пленочные, так и цифровые) чуть ли не всем звездам американской инди-режиссуры XXI века (от Сафди до Феррары); сценарист Ник Пинкертон — просто моднейший кинокритик поколения. Вместе они доказывают, что бесстрашное DIY-кино о молодых бездельниках (раньше его называли мамблкором) может быть не скучным, а безумно развлекательным.
«Омен. Непорочная»
С 21 марта
Скромная монахиня-американка (Сидни Суини), живущая в монастыре в итальянской глубинке, получает самый неожиданный диагноз от врача — непорочное зачатие. Героиню, ждущую чудо, вскоре начинают изводить монахини постарше, таинственные мужчины в масках и простые монастырские призраки.
Да, «Омен. Непорочная» выглядит как банальный копеечный nunsploitation, но, поскольку в главной роли снялась Сидни Суини, фильм сразу заработал статус маст-си. Это то кино, которое мы заслужили, — дальше Суини, вероятно, превратится из «восходящей звезды» в просто большую звезду и в подобном сниматься уже не будет. Ну а пока что не стоит исключать и тот вариант, что и сам фильм куда‑то годится, — все-таки мировой премьеры еще не было. В кои-то веки в легальный российский прокат выходит совершенно свежий фильм — от такого счастья хочется не отвыкать.
«Хитмен. Последнее дело»
С 28 марта
Очень брутальный киллер (Майкл Китон) увядает от деменции, но, когда к нему за помощью обращается сын (Джеймс Марсден), случайно кого‑то убивший, он не в силах отказать. Проблема в том, что из‑за болезни в какой‑то момент становится неясно, кто герою друг, а кто враг.
Вторая (после «Веселого господина») режиссерская работа великого комика со злодейской харизмой Майкла Китона — круто сваренный триллер в лучших традициях жанра. Да, американские критики остались не в большом восторге от жестокого и сердитого жанрового фильма, но Китон, очевидно, снял такое кино, которое сам любит, — иначе зачем звать на маленькую роль самого Аль Пачино? А наблюдать за тем, как любимые артисты делятся своей любовью с миром, настоящим синефилам всегда в радость.
«Материнский инстинкт»
С 28 марта
Идиллическая Америка, 1960-е. Дружба двух соседок-домохозяек с умопомрачительными укладками (Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн) оборачивается параноидальной враждой после смерти одного из их детей.
«Материнский инстинкт» — голливудский ремейк бельгийского психологического триллера 2018 года и одновременно режиссерский дебют выдающегося кинооператора Бенуа Деломма («1408», «Ван Гог. На пороге вечности»). По всей видимости, это кино и не претендует ни на что большее, чем очень красиво снятое жанровое развлечение (мировая премьера, опять же, еще не состоялась). Иными словами, Деломм собирается вывернуть наизнанку американскую идиллию не психологично, как Линч, а кэмпово, как Райан Мерфи. Но кто сказал, что это плохо? Особенно когда делается это с таким идеальным кастингом, где любимые мамочки интернета Честейн и Хэтэуэй играют стереотипных мам.