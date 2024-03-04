7 фильмов, ради которых стоит пойти в кино в марте (Сидни Суини! Ник Кейдж в роли скуфа!)

Норвежец Кристоффер Боргли, один из ярчайших кинодебютантов 2010-х, снимает третью подряд зубастую сатиру на современное общество, отравленное соцсетями и вездесущим маркетингом. И, по правде говоря, в третий раз (после истории пранкера, рекламирующего энергетический напиток, и модели, уродующей лицо ради контракта) выходит лишь вполовину так забавно, как в первый. Кейдж в такой нетипичной роли предсказуемо блестящ , но проблема в том, что Боргли, сам по первой профессии рекламщик-виральщик, не замечает, что придумал гениальную завязку, предполагающую экзистенциальное, психологическое развитие (в духе, скажем, Чарли Кауфмана). Вместо этого он все сводит к клаустрофобному набору затянутых разгонов по мотивам самых душных твиттер-тредов (про сексуальные кинки, про скоротечность любой славы, про, в сотый раз, цинизм рекламщиков). Тем не менее если вы еще не знакомы с сатирическим талантом Боргли, то и эта картина подарит совсем не скучные полтора часа.