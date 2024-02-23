«Жизнь и Бет»: очень легкое драмеди с Эми Шумер и Майклом Серой (во 2-м сезоне его много!)

Впрочем, далеко не все работает здесь так хорошо, и, положа руку на сердце, надо сказать, что сериал уступает не только вышеупомянутым блестящим конкурентам по жанру легкого драмеди («Платонические отношения», «Любовь»), но и собственному первому сезону. Далеко не все второстепенные герои так же хороши в импрове, как Дженнифер Кулидж, играющая гадалку в одной сцене , ради которой она на месте явно наразгоняла минут двадцать шуток про потусторонние голоса и горькую женскую долю. На сей раз среди десятка серий есть и обидные филлеры, которые хочется промотать.

Есть и новые жирные плюсы. Майкл Сера теперь полноценная звезда сериала! Даже появился юный артист, играющий его во флешбэках. К слову, флешбэки в «Жизнь и Бет» используются поистине неординарным образом. Современному сериалостроению давно известна серия-флешбэк (или набор серий, как у Луи Си Кея), но, кажется, еще никто не монтировал флешбэки так свободно и неожиданно для оттенения драматических конфликтов в настоящем времени .