Великий Джон Ву снял боевик вообще без диалогов. А мы написали про него без лишних слов

Годлок сразу же бросается на поиски гангстеров, но ему крепко достается от них, так же, как и персонажу Киннамана в ремейке «Робокопа». Годлоку стреляют в горло, пуля задевает голосовые связки, и он лишается дара речи. Интересно, что и в «Робокопе», и в фильме Ву погибший, казалось бы, герой воскресает — особенно символично, что в «Немой ярости» это происходит накануне Рождества.