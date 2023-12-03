Великий Джон Ву снял боевик вообще без диалогов. А мы написали про него без лишних слов

О чем фильм?
У главного героя по фамилии Годлок (Юэль Киннаман) погибает маленький сын во время разборок латиноамериканских наркобанд. И он решает жестоко отомстить. Вообще, одинокий мститель — распространенный троп в боевиках: от «Жажды смерти» до «Карателя», от «Смертного приговора» до «Законопослушного гражданина», от «Убийцы» до «Гнева человеческого».
Что общего у фильма с «Робокопом»?
Годлок сразу же бросается на поиски гангстеров, но ему крепко достается от них, так же, как и персонажу Киннамана в ремейке «Робокопа». Годлоку стреляют в горло, пуля задевает голосовые связки, и он лишается дара речи. Интересно, что и в «Робокопе», и в фильме Ву погибший, казалось бы, герой воскресает — особенно символично, что в «Немой ярости» это происходит накануне Рождества.
Это не только боевик, но и драма
Годлок так сильно скорбит по погибшему сыну, что «Немая ярость» местами из боевика превращается в настоящую драму. Такое не всегда увидишь в жанровом кино. Из других примеров сразу же вспоминается «Возмещение ущерба» — нетипичный экшен с Арнольдом Шварценеггером, в котором его герой долго не мог прийти в себя после гибели семьи в теракте.
Это чистое кино
Поскольку в фильме почти не говорят, Джон Ву общается со зрителями на языке образов — как и полагается чистому кино. Например, важную роль в картине играют шары — от рождественских (символ обновления) до шаров с «колыбели Ньютона». Последние как будто отсчитывают время, ведь Годлок задумал отомстить бандитам к следующему Рождеству. Вообще, фильм мог бы называться «Шары ярости», но картина с таким названием уже есть.
В фильме много религиозных метафор
Главный герой носит говорящую фамилию. Godlock, то есть God lock можно перевести как «божественный замок». Возможно, Ву таким образом нам говорит, что, если ты вступил на путь мести, для тебя закрыты райские врата. Даже если ты взявший в руки ствол безутешный Иосиф.
Главный герой не разговаривает, а эсэмэсит
Несмотря на то что «Немая ярость» — боевик, в ней есть и элементы нежной мелодрамы. Скажем, герой Юэля Киннамана общается со своей женой с помощью СМС, находясь от нее на расстоянии вытянутой руки. Так друг другу написывали только персонажи Бориса Гуца в «Арбузных корках», потому что герои экшена, подобно Мачете, обычно не эсэмэсят.
Это не просто боевик, а настоящее ган-фу
Впрочем, таких лиричных моментов в фильме немного. В остальном — это образцовое ган-фу с непрекращающейся перестрелкой в финальной трети, как и в ранних гонконгских боевиках мастера («Наемный убийца», «Пуля в голове», «Круто сваренные»). В них тоже могли изрешетить героев, а они все равно при этом продолжали стоять на ногах.
Евгения Ткачева