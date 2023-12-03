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Боевики

Великий Джон Ву снял боевик вообще без диалогов. А мы написали про него без лишних слов

Евгений Ткачев
Сегодня в 13:15
В российском прокате — голливудский камбэк Джона Ву «Немая ярость», в котором безутешный отец, не произнося ни слова, мстит за убийство маленького сына. Поэтому и наш обзор будет лаконичным, с краткими заметками на полях и коубами, ведь главное правило кино — не рассказывать, а показывать!
В оригинале фильм называется «Тихая ночь» — в честь рождественского гимна. Однако русское локализованное название «Немая ярость» в кои-то веки звучит намного удачнее. В боевике много ярости, и он действительно почти немой

О чем фильм?

У главного героя по фамилии Годлок (Юэль Киннаман) погибает маленький сын во время разборок латиноамериканских наркобанд. И он решает жестоко отомстить. Вообще, одинокий мститель — распространенный троп в боевиках: от «Жажды смерти» до «Карателя», от «Смертного приговора» до «Законопослушного гражданина», от «Убийцы» до «Гнева человеческого».

В «Немой ярости» сын Годлока ловит бандитскую пулю. А например, в «Карателе» семью Фрэнка Касла переезжала машина, как в «Безумном Максе»
А в «Смертном приговоре» сыну Кевина Бейкона перерезали горло мачете

Что общего у фильма с «Робокопом»?

Годлок сразу же бросается на поиски гангстеров, но ему крепко достается от них, так же, как и персонажу Киннамана в ремейке «Робокопа». Годлоку стреляют в горло, пуля задевает голосовые связки, и он лишается дара речи. Интересно, что и в «Робокопе», и в фильме Ву погибший, казалось бы, герой воскресает — особенно символично, что в «Немой ярости» это происходит накануне Рождества.

В «Робокопе» (2014) персонажа Юэля Киннамана взрывали вместе с машиной
А в «Немой ярости» его расстреливают так же, как офицера полиции Алекса Мерфи в старом «Робокопе» (1987)
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Это не только боевик, но и драма

Годлок так сильно скорбит по погибшему сыну, что «Немая ярость» местами из боевика превращается в настоящую драму. Такое не всегда увидишь в жанровом кино. Из других примеров сразу же вспоминается «Возмещение ущерба» — нетипичный экшен с Арнольдом Шварценеггером, в котором его герой долго не мог прийти в себя после гибели семьи в теракте.

Это чистое кино

Поскольку в фильме почти не говорят, Джон Ву общается со зрителями на языке образов — как и полагается чистому кино. Например, важную роль в картине играют шары — от рождественских (символ обновления) до шаров с «колыбели Ньютона». Последние как будто отсчитывают время, ведь Годлок задумал отомстить бандитам к следующему Рождеству. Вообще, фильм мог бы называться «Шары ярости», но картина с таким названием уже есть.

В «Немой ярости» столько рождественских шаров, что иногда кажется, что мы смотрим ремейк второй части «Одного дома»
Помимо этого, в «Немой ярости» так часто делают акцент на кинетическом метрономе Ньютона, что иногда это доходит до смешного, как в «Полицейской академии»

В фильме много религиозных метафор

Главный герой носит говорящую фамилию. Godlock, то есть God lock можно перевести как «божественный замок». Возможно, Ву таким образом нам говорит, что, если ты вступил на путь мести, для тебя закрыты райские врата. Даже если ты взявший в руки ствол безутешный Иосиф.

Главный герой не разговаривает, а эсэмэсит

Несмотря на то что «Немая ярость» — боевик, в ней есть и элементы нежной мелодрамы. Скажем, герой Юэля Киннамана общается со своей женой с помощью СМС, находясь от нее на расстоянии вытянутой руки. Так друг другу написывали только персонажи Бориса Гуца в «Арбузных корках», потому что герои экшена, подобно Мачете, обычно не эсэмэсят.

Это не просто боевик, а настоящее ган-фу

Впрочем, таких лиричных моментов в фильме немного. В остальном — это образцовое ган-фу с непрекращающейся перестрелкой в финальной трети, как и в ранних гонконгских боевиках мастера («Наемный убийца», «Пуля в голове», «Круто сваренные»). В них тоже могли изрешетить героев, а они все равно при этом продолжали стоять на ногах.

8
/10
Оценка
Евгения Ткачева
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