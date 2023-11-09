Американский Иисус: почему так сложно повторить успех первого «Робокопа»

Оригинальный сценарий «Робокопа» был настолько кошмарным, что ни один приличный режиссер не хотел за него браться. Особенно отвратительным тогда казалось название. «Робокоп» — это слишком по-детскиПримечание Евгения ТкачеваИзначально Робокоп снимался для взрослых (с рейтингом R), однако продюсеры пришли в изумление, когда узнали, что куда большей популярностью он пользуется у детей. Подсуетившись, они выпустили более лайтовый мультсериал Робокоп (1988). Игровой сиквел сохранил рейтинг R, но там среди главных героев появился ребенок: мальчик-приспешник главного злодея Кейна. А в третьей части главной героиней сделали девочку-хакершу Никко и снизили возрастной рейтинг до PG-13. Это не понравилось, как взрослым, так и детям. Один из блогеров писал: «Мой одиннадцатилетний сын, когда кино закончилось, хорошо суммировал суть: „Вау, для фильма про Робокопа слишком уж мало экшена и вообще нет крови!“ Видите, даже ребенок это понял»..