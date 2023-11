Американский Иисус: почему так сложно повторить успех первого «Робокопа»

«„Робокоп“ Пола Верхувена — один из знаковых боевиков 1980-х. Он раздвинул границы жанра за счет зашкаливающего уровня насилия, хлестих фраз-ванлайнеровDead or alive — you’re coming with me. и социального комментария в адрес копроративной культуры», — так начинается рецензия сайта IGN на игру Robocop: Rogue City.