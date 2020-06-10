Знаковый российский сериал «Граница. Таежный роман» отмечает в этом году 20-летие. В 2000-х годах, когда в доступе еще не появились новые западные хиты уровня «Остаться в живых» и «Доктор Хаус», все смотрели сокровища отечественного телевидения. «Афиша Daily» предлагает вспомнить классику, полузабытые шедевры и ретро нулевых.

«Граница. Таежный роман» (2000)

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1970 год, в лесах на границе с Китаем советский офицер налаживает контрабанду наркотиков, в то время как его жена влюбляется в молодого лейтенанта. Пограничная часть представляет собой кладезь самых разнообразных типажей; обстановка накаляется и на любовном фронте, и непосредственно на границе. Мини-сериал Александра Митты, который приковал к голубым экранам почти все семьи страны и подарил народу новый секс-символ — Ольгу Будину. Алексей Гуськов с волчьей улыбкой, Башаров и Баширов, первая хитовая роль Ренаты Литвиновой, Михаил Ефремов, секс в муравейнике, болота и топи, группа «Любэ», песня «Лесные пожары» и крылатая фраза «я летаю, я в раю». Классика, которая смотрится на одном дыхании при каждом новом просмотре. «Таежный роман» не только одно из лучших высказываний об армейском быте времен застоя, но и выдающийся гибрид мелодрамы и диковатого экшена: после выхода «Границы» Гуськов на какое‑то время стал главным злодеем российского экрана, а «таежный боевик» оформился как поджанр.

«Убойная сила» (2000–2005)

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После того как Андрей Кивинов, по произведениям которого снимались первые сезоны «Улиц разбитых фонарей», повздорил с руководством НТВ, он ушел на Первый канал делать «Убойную силу». Духовный преемник «Улиц разбитых фонарей», который унаследовал оттуда нескольких персонажей, но добавил к ним новых героев поколения в исполнении Константина Хабенского и Андрея Федорцова. Помимо фразы «Это наша корова, и мы ее доим» эти менты запомнились тем, что в какой‑то мере отрефлексировали и пролоббировали на экране чеченскую кампанию, — действие одного из сезонов разворачивается в Чечне. «Дневник убийцы» (2002)

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В 1919-м году студента Николая Воинова вместе с еще пятью жителями южного городка приговаривают к расстрелу. Последнюю ночь осужденные проводят вместе, а утром комиссар Роза предлагает Воинову сделку. Если он убьет своих товарищей по несчастью, то его оставят в живых. Сериал Кирилла Серебренникова 2002 года — режиссер тогда уже прогремел со спектаклем «Пластилин» и пробовал себя на телевидении. Продюсировал картину Валерий Тодоровский, который в те годы производил самые заметные и качественные вещи на телевидении. Сценарий создавался силами авторов «новой драмы» — Александр Родионов, Михаил Угаров, Елена Гремина, Нина Садур (плюс в эпизодической роли появился Иван Вырыпаев). Действие сериала происходит в двух временных пластах — Гражданская война и события начала нулевых. Первый пласт — зимний и почти черно-белый, второй — летом, и там все чересчур цветное. В исторической части актер Кирилл Пирогов играет рефлексирующего студента, который по принуждению расстрелял пятерых человек, после чего стал фаталистом и начал вести дневник. Эти излияния души убийцы становятся отправной точкой для маньяка, который совершает убийства уже в современности. При этом у Серебренникова вышло так, что историческая часть сериала в разы колоритнее и увлекательнее современных эпизодов, хотя там есть и Алексей Гуськов, и Анатолий Белый. Собственно, одна сцена расстрела в самом начале оправдывает весь сериал и за много лет не забылась.

«Закон» (2002)

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23-серийная драма о чересчур принципиальном судье из провинции (Дмитрий Назаров, звезда сериала «Кухня»), которого начинает терроризировать религиозный маньяк с замашками Декстера, — убийца расправляется с преступниками, которых из‑за дырок в законах отпускает судья. Русский Декстер вершит правосудие при помощи стилета (в виде креста с библейской надписью «Мне отмщение, и аз воздам»). Личность маньяка становится известна к пятой серии, и дальше начинается лихо закрученное противостояние фанатичного карателя и отважного судьи, у которых личные счеты друг с другом. Добротный русский сериал нулевых, положивший начало тандему продюсера Валерия Тодоровского и режиссера Александра Велединского («Географ глобус пропил»). Достоевщина в формате бойкой сериальной драматургии. Несмотря на то что у «Закона» довольно старомодная картинка, смотрится он актуальней некуда: тут без лишнего пафоса разоблачают российский суд, показывают церковь без прикрас, а неоднозначный финал с программным монологом судьи ставит многоточие в вопросе справедливости закона, божьего суда и самосуда. Еще в сериале, помимо снайперски подобранных образов, неожиданно бойкая драматургия — такой сценарий вполне себе можно переложить на телеканал AMC c каким‑нибудь Брайаном Крэнстоном в главной роли. С другой стороны, тогда пропадет все обаяние этих фамилий главных героев в духе пьес XIX века — Крохмаль, Скляр, Бобошко, Берда, Христюк и так далее. «Тайга. Курс выживания» (2002)

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Российский эквивалент сериала «Остаться в живых» — точнее, его первого и лучшего сезона, когда там еще не было черного дыма и прочей фантастики. Чартерный рейс с разношерстной компанией вынужденно садится где‑то посреди дикой сибирской тайги и застревает там на двенадцать серий. Тут есть свои Джеки, Локки, Джейкобы и Уолты, но так как в «Тайге» намного меньше персонажей, чем в американском сериале, здесь знакомые характеры и черты распределены по всем героям. В компании таежных «лостовцев»: кривозубый преступник, добряк, сын охотника (юный Иван Добронравов, еще не снявшийся у Звягинцева), добрая женщина с вареньем, фифа-блондинка, влюбленная парочка, веселый инженер и бизнесмен. Как и положено, тут появляется медведь (правда, не белый) и второй самолет, происходит чехарда со спасательным плотом, а каждая серия заканчивается клиффхэнгером. Вместо «Дхарма Инишатив» — китайская мафия, вместо черного дыма — очевидно, рой гнуса. Ну и еще — «Тайга» вышла на пару лет раньше, чем «Остаться в живых».

«Бригада» (2002)

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Криминальная сага о четырех друзьях детства, которые начинают с мелкой уголовщины, а заканчивают созданием влиятельной ОПГ и походом в политику. Все это — на фоне истории России 90-х: от ГКЧП до выборов 1999-го. «Бригаду» невозможно обойти вниманием, впрочем, как и переоценить, — это одна из самых громких телевизионных картин нулевых. Гангстерская сага про Сашу Белого стала нашим «Кланом Сопрано» и «Славными парнями» одновременно, быстро ушла в народ и надолго закрепилась в памяти. Перенеся заокеанские гангстерские каноны на местную почву, «Бригада» закрепила миф о «лихих 90-х» в его каноническом виде и превратила Сергея Безрукова в главного актера страны (здесь он сыграл, возможно, лучшую свою роль); кроме прочего, сериал можно рассматривать как правдоподобное описание системы отношений в российской власти. «Линии судьбы» (2003)

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Густонаселенная драма про жизнь провинциалов в Москве — калейдоскоп хитросплетений судеб разношерстных персонажей, пересекающихся в одной съемной квартире. Константин Хабенский играет косматого гитариста, поющего песни «Аукцыона» голосом Федорова. Евгений Дятлов — певца-гея, которому герой Хабенского вынужден продать свои песни. Сергей Гармаш сыграл контуженого военного, пытающегося вместе с женой (Ирина Розанова) выбить для своей семьи квартиру в столице. Андрей Краско — двуличный азербайджанец. Леонид Громов — весельчак-журналист, который идет на смертельный эксперимент. Валентина Талызина — хозяйка многокомнатной квартиры, где проживают почти все главные герои. Концентрация всего лучшего, что умели делать на российском телевидении в начале нулевых. Тут и продюсер Валерий Тодоровский, и режиссер Дмитрий Месхиев, и все топовые актеры, которые кочевали по всем главным отечественным сериалам (и это редкий случай, когда все они на своем месте и составляют идеальный кастинг). Сюжет, в лучших традициях режиссера Иньярриту, представляет собой те самые линии судеб около десятка персонажей, в основном «понаехавших» в Москву.

«Простые истины» (1999–2003)

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Подростковая телеэпопея, начавшаяся на переломе 1990-х и 2000-х. Три сезона наивной школьной романтики и благостных пубертатных приключений. Сериал настолько глубоко въелся в подкорку целого поколения страны, что при повторном просмотре даже может показаться, что ты с этими ребятами по-настоящему учился в одной школе. За 350 серий с 1999 по 2003 год через сериал прошло множество известных артистов и будущих звезд: Алексей Гуськов, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Анастасия Задорожная, Вячеслав Манучаров, Нина Лощинина, Ольга Кузина, Юрий Чурсин, Михаил Полицеймако, Елена Захарова. В первом сезоне в роли пухлощекого хулигана засветился маленький Данила Козловский, а в роли учителя английского языка недолго снималась Ольга Будина. Вообще, в сериале зачастую без всяких объяснений пропадали некоторые главные герои, исчезали ученики, неожиданно менялись завучи и учителя.

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«Мужчины не плачут» (2004)

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При беглом взгляде «Мужчин» легко принять за дурной «ментовской» сериал, но если приглядеться, то можно обнаружить жемчужину в море под грифом «Силовики тоже люди» и очередное важное продюсерское творение Валерия Тодоровского 2000-х. Сериал — сплошной обаятельный перформанс актера Игоря Черневича, на которого после этого невозможно без улыбки смотреть в «Коктебеле» или в «Сумасшедшей помощи». Он тут играет самодура-остряка с большим сердцем, сотрудника транспортной прокуратуры, который расследует различные махинации и мошенничества в вымышленном городе Чеботаевск. Во вселенной сериала есть суперзлодей — бизнесмен Антон Сергеевич, который противостоит герою Черневича целых два сезона. Плюс все это сдобрено саундтреком раннего «Ляписа Трубецкого». К слову, сериал снимал оператор Роман Васьянов, который потом работал в Голливуде («Патруль», «Ярость»), а вскоре дебютирует в режиссуре.

«Ликвидация» (2007)

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Заместитель начальника отдела по борьбе с бандитизмом Одесского УГРО Давид Гоцман разоблачает законспирированную банду недобитых перебежчиков, планирующих захватить власть в городе. Один из лучших российских сериалов нулевых сумел угодить всем. Поклонники советского кино получили современную версию «Место встречи изменить нельзя», все прочие — блестяще стилизованный детектив. Сергей Урсуляк — один из тех немногих российских режиссеров, которые нынче умеют и имеют возможность снимать хорошие сериалы уровня большого кино. Урсуляку удалось почти невозможное: используя несколько эффектных приемов, он впервые в новейшей истории объяснил аудитории вечернего канала «Россия», кто она есть.

«Каменская» (1999-2011)

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Детективный сериал про майора милиции, аналитика МУРа Анастасию Каменскую. Экранизация романов Александры Марининой. Самая известная женщина-детектив из русских сериалов, она же — самая узнаваемая роль Елены Яковлевой. На переломе эпох отечественный зритель захотел увидеть правосудие не в брутальной мужской версии, а в надежных женских руках своенравной блондинки в растянутом свитере.

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«Тайны следствия» (2000–…)

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Детективный сериал про умную и упрямую следовательницу Машу Швецову. Краса милиции, закон в юбке и метания между прокурорскими делами и делами семейными. Если в «Улицах разбитых фонарей» появилась героиня Анастасии Мельниковой, то на канале РТР запустили «Тайны следствия» с Анной Ковальчук. Ее статная Мария Шевцова, возможно, единственная, кто смог составить конкуренцию Каменской, даже пережить ее и с переменным успехом присутствовать в эфире до сих пор с N-цатым сезоном.