От Боуи до Blur, от Queen до Duran Duran — разбираем музыку из третьего сезона «Полового воспитания» и рассказываем, почему сериал надо не только смотреть, но и внимательно слушать.

Начиная с первого эпизода, сериал «Половое воспитание» рассказывал не только про секс и отношения, но и про стиль. Герои носят винтажную одежду, слушают треки на виниле и танцуют под хиты 1960-х. При этом в одной серии могут смешаться культовые синглы Дэвида Боуи и свежие работы постоянного автора оригинального саундтрека сериала Эзры Фурмана. Постельные сцены По традиции, каждый сезон начинается с бурных эротических сцен — порой в них даже участвуют герои, которые не появляются в основном сюжете. И нет, здесь вы не услышите томных баллад, которые настраивают на волну того самого, — только зажигательное диско. Все потому, что авторы хотят донести простую мысль: к сексу можно относиться проще.

В самом начале первой серии третьего сезона играет «I Think We’re Alone Now» пауэр-поп-группы The Rubinoos. Трек был написан в 1977 году и стал самым популярным в карьере музыкантов. Такой энергичный старт заодно привлекает взрослую аудиторию, которая зажигала под этот трек в молодости, поправляя пышную прическу.

© Giphy

Раскрытие персонажей По сюжету Отис Милберн является поклонником постпанка, а Мейв Уайли любит панк-рок новой волны. Их предпочтения в музыке отражают натуру: Отис спокойнее Мейв, а она более энергичная.

© Giphy

Героям приходится уступать друг другу в конфликтных ситуациях, а поэтому и в их совместных сценах играет рок или поп. Например, «Save a Prayer» группы Duran Duran, «The Breeze/My Baby Cries» Билла Каллахана или легкая «Breathe Your Name» от Sixpence None the Richer.

Пожалуй, самый яркий персонаж в шоу — Эрик: именно он отвечает за самые драйвовые эпизоды. Кстати, во время путешествия Эрика в Нигерию в саундтреке появляются треки местных исполнителей. Например, в четвертом эпизоде играет «Shake Body» рэпера Скейлза, а на вечеринке своей мечты герой танцует под «Joro» нигерийского певца Wizkid. Вероятно, так Netflix хотел показать, что не гонится за популярными во всем мире хитами — ему интересны и локальные жемчужины.

Но лучше всего Эрика описывает сцена из третьего эпизода третьего сезона, в котором герой собирается на свидание под «Nails, Hair, Hips, Heels» Тодрика Холла. Трек вышел в 2019 году и несколько раз попадал в топы Billboard, а теперь снова стал хитом из‑за «Полового воспитания».

Рассказывая историю Эрика, сценаристы регулярно подчеркивают мысль — нужно оставаться собой, несмотря ни на что. Но этот принцип перестает работать, когда герой сходится с бойфрендом Адамом — Эрик многое не может себе позволить. Например, ходить на вечеринки в клубах, ведь Адам их не любит. Подчеркивают настроение этих сцен меланхоличные треки вроде «Your Young Voice» от King Creosote и Jon Hopkins.

В третьем сезоне «Полового воспитания» появляется новая героиня — директриса по имени Хоуп. Она вводит строгую школьную форму, поручает школьникам закрасить граффити, запрещает проводить секс-консультации и придумывает ряд новых ограничений. Но при этом во время знакомства с учениками она танцует под шлягер «Land of 1000 Dances» Уилсона Пикетта, создавая веселый и дружественный образ. Трек, ее танец и эпизод в целом помогают усилить контраст между первым впечатлением о Хоуп и тем, какой она на самом деле человек.

Легендарные музыканты Во вступлении играла «I Think We’re Alone Now», но The Rubinoos не единственные знаменитые исполнители ХХ века в трек-листе «Полового воспитания». В сериале звучат и другие: Дэвид Боуи («When I Live My Dream») и его фит с Queen («Under Pressure»), Уилльям Ониибор («Fantastic Man»), Нэппи Браун («Piddily Patter Patter») и Боб Дилан («The Man in Me»). Подозреваем, права на все эти треки обошлись Netflix в немалую сумму, но оно того точно стоило. В начале второго эпизода играет «Perhaps Perhaps Perhaps» — вероятно, самая известная песня Дорис Дей, которую вы точно слышали. А если занимались танцами, то еще и учили под нее ча-ча-ча.

Эзра Фурман и оригинальные саундтреки Отдельного внимания заслуживают песни, придуманные Эзрой Фурманом. Для второго сезона «Полового воспитания» он написал целый альбом, а в этот раз выпустил EP с пятью композициями. Музыка Фурмана — это смиренный инди-поп, сваливающийся из акустических переборов в жужжащие гитары. Его треки идеально вписываются в атмосферу небольшого Мурдейла, где еще носят старомодные наряды, но подростки уже зависают в смартфонах и поддерживают сексуальное просвещение.