В сети вышли «Черепашки-ниндзя: Истории» — мультсериальный сиквел прошлогодней полнометражки «Погром мутантов» про легендарных панцирных героев, а Евгений Ткачев проранжировал все фильмы долгоживущей франшизы, от самого нескладного к самому черепашьему.

17. «Черепашки-ниндзя: Легенда Супермена» (1996) «Mutant Turtles: Chôjin densetsu hen»

© Production Reed

Путешествие на родину учителя Сплинтера, в Японию, не задалось. Двухсерийное аниме «Легенда Супермена» оказалось грандиозным провалом — так бывает, когда мультфильм затевается исключительно как промо игрушек, а в картине рекламировались новые серии фигурок: TMNT Supermutants и Metal Mutant. Так, по сюжету, чтобы расстроить злодейские планы Шредера и Крэнга, черепашки сначала с помощью «мута-камней» превращаются в супермутантов (и собираются на манер Вольтрона в одну большую суперчерепашку), а затем облачаются в металлическую броню, которая делает их похожими на древних монстров. Феи, магия, волшебные кристаллы, трушные синоби — несмотря на то что «Легенда Супермена» была сделана в эстетике мультсериала 1987 года (и вышла аккурат перед его десятым, финальным, сезоном), она меньше всего похожа на классические приключения панцирных каратистов и больше на «Сейлор Мун» и прочие аниме с превращениями. Дикая вещь — пожалуй, даже слишком.

16. «Черепашки-ниндзя: Новая мутация» (1997–1998) «Ninja Turtles: The Next Mutation»

© Netflix

«Новая мутация» выходила на телеканале Fox Kids, как и «Могучие рейнджеры», на которые была страшно похожа. Хотя изначально шоу задумывалось не как калька с «Power Rangers», а как продолжение мультсериала 1987 года в стилистике игровой трилогии 1990-х (говорят, в его основу даже легли наработки четвертого, так и не снятого фильма). Отличительная особенность этого сериала в том, что тут появляется черепашка-девочка Венус де Мило (иначе говоря, Венера Милосская; ну вы знаете эти особые отношения авторов «Черепашек» с эпохой Ренессанса!). Ее на подмогу говорящим рептилиям отправляет старый друг их учителя Сплинтера Чанг Ай, после того как Сплинтер оказывается заточен в мире снов. Помимо Шредера, Черепашки противостоят новому злодею — Повелителю драконов. Также в сериале появляются горилла Бонго, йети Серебро и вампиры во главе со своей королевой (и не появляются Кейси Джонсон и Эйприл О’Нил). Так‑то это, конечно, страшная кринжатина из разряда «так плохо, что уже хорошо, а потом снова плохо», но за опередившую свое время черепашку-девочку авторам, наверное, стоит сказать спасибо. Хотя панцирная грудь этой героини до сих пор производит довольно криповое впечатление. Зловещая, зловещая долина.

15. «Черепашки-ниндзя» (2007) «TMNT»

© Warner Bros. Pictures

А вот как бы четвертый фильм в серии про черепашек-ниндзя после игровой трилогии 1990-х годов. Однако это настолько вольный, да еще и анимационный сиквел, что его трудно воспринимать как полноценное продолжение. Изначально картину должен был ставить Джон Ву, а за ориентир были взяты гонконгские боевики. Но в итоге она вышла на волне «Бэтмена: Начало», когда в супергеройское кино вернулась «реалистическая мрачность». Даже образ Рафаэля, который после распада черепахового братство решает заняться сольной карьерой, был скорректирован в сторону мотоциклетного Темного рыцаря. Впрочем, вскоре черепашкам предстоит объединиться, когда магнат Уинтерс — клиент их подруги Эйприл, из репортерки перековавшейся в перевозчицу реликвий (помните, как в первой части у нее была антикварная лавка?), — решит с помощью древних истуканов завладеть миром. Еще в 2007 году этот компьютерный мультфильм выглядел так себе, а сейчас — и подавно. Плохая компьютерная анимация стареет быстрее любой другой, так что эта картина не повод воскликнуть «Верните мой 2007-й!», а поскорее ее забыть.

14. «Черепашки-ниндзя» (2012–2017) «Teenage Mutant Ninja Turtles»

© Nickelodeon

Сделанный в CGI-технологии мультсериал, который выходил на канале Nickelodeon в течение пяти лет, — сезонов было выпущено столько же. Наверное, это самое детское шоу, что когда‑либо выходило про черепах. Кейси Джонса и Эйприл О’Нил резко омолодили (им по 16), а Донателло сделали воздыхателем Эйприл, прочно обосновавшимся во френдзоне. В этом мультсериале Сплинтер, правда, погибает от рук Супер-Шреддера и превращается в духа. Самому Шреддеру везет меньше: он становится зомби. Не обошлось в шоу и без семейной драмы: удочеренная Шреддером Караи оказалась биологической дочкой Сплинтера. Однако, несмотря на сквозную сюжетную арку, в мультсериале предостаточно отдельных, чисто развлекательных серий, не связанных с общей историей. Например, одна из самых смешных посвящена схватке Микеланджело с дьявольской пиццей. Как вы думаете, он ее победил? Спойлер: правильно, съел.

13. «Маленькие герои-черепашки» (2015) «Half-Shell Heroes: Blast to the Past»

© Nickelodeon

Часовой спешел, вышедший на телеканале Nickelodeon, — тоже, по сути, промо игрушек (Half-Shell Heroes Preschool Segment от Playmates Toys), но куда более обаятельное, чем «Легенда Супермена». В фундаменте мультфильма лежит рассказ Рея Брэдбери «И грянул гром». Преследуя Бибопа, Рокстеди и Тигриного когтя, черепашки оказываются в Меловом периоде, где становятся погонщиками динозавров и противостоят инопланетянам-трицератонам. Это «Черепашки-ниндзя» для самых маленьких (даром, что сами герои выглядят как карапузы), поэтому возрастной рейтинг тут не превышает отметку 6+. Все персонажи (даже Бибоп, Рокстеди и трицератоны) такие милахи, что их сразу хочется затискать. К тому же мультфильм несет не только развлекательную, но и познавательную функцию: в «Смешариках» с ней справляется «Пин-код».

12. «Бэтмен против Черепашек-ниндзя» (2019) «Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles»

© Warner Bros. Animation

Сюжетный трюк, до которого святые минские издатели додумались еще в девяностые годы, попутно нарушив чертову уйму авторских прав: в Готэм приезжают черепашки-ниндзя, чтобы разобраться со Шредером, а натыкаются на Бэтмена — и понеслась! Градус безумия растет с каждой минутой, а масло в огонь, только и знай, подливает мутаген, меняющий героев и злодеев на наших глазах. Мультфильм основан на одноименном отбитом комиксе-кроссовере, но все же в смысле чистого безумия ему не сравниться с белорусской книжной дилогией «Черепашки-ниндзя и Бэтмен» (1995) и «Черепашки-ниндзя. Бэтмен против Двудушника» (1996), в которой авторы-гоустрайтеры на свой, как всегда, странный, удивительный и волнующий манер переписали сюжет фильма «Бэтмен III: Навсегда», превратив Микеланджело в Робина, а Эйприл — в Николь Кидман!

11. «Черепашки-ниндзя-2» (2016) «Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows»

© Paramount Pictures

Вторая часть игрового перезапуска получилась значительно хуже первой, несмотря на то что на большом экране впервые появились такие враги черепашек, как Бибоп, Рокстеди и Крэнг. История — лютый микс комиксов серии «Арчи» и «Мираж», но за погоню в Бразилии стоит сказать спасибо. Как и за Кейси Джонса, которого сыграл Стивен Эмелл из «Стрелы».

10. «Черепашки-ниндзя» (2014) «Teenage Mutant Ninja Turtles»

© Paramount Pictures

После «Трансфомеров» Майкл Бэй решил воскресить «Черепашек», а на роль Эйприл О’Нил позвать Меган Фокс. Правда, сам Бэй ограничился только продюсерскими полномочиями, а срежиссировал картину постановщик приквела «Техасской резни бензопилой» и «Инопланетного вторжения: Битвы за Лос-Анджелес» Джонатан Либесман — на удивление получилось недурно! Фильм по большей части состоит из глупых шуточек (Эйприл хочет стать серьезной репортеркой, но пока вынуждена делать сюжеты про похудение; Сплинтер обучил черепашек боевым искусствам благодаря «Самоучителю ниндзюцу для чайников»; Микенладжело переживает по поводу того, что так и не понял, чем закончился «Лост»). Однако всем главным героям придумали индивидуальные, запоминающиеся характеры, а эпичная схватка со Шреддером, как повелось с самого первого комикса, происходит на крыше. Правда, авторы не удержались и переписали канон: к сотворению черепашек, оказывается, приложил руку отец Эйприл, а она дала им имена художников эпохи Возрождения.

9. «Эволюция Черепашек-ниндзя» (2018–2020) «Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles»

© Nickelodeon

Вслед за «Черепашками-ниндзя» (2012-2017) на Nickelodeon почти сразу же вышел новый мультсериал. Его шоураннеры Ант Уорд и Энди Суриано серьезно обновили канон и здорово переписали образы персонажей (впервые черепашки относятся к разным видам, у них другое оружие, их лидером стал Рафаэль, Эйприл О’Нил — афроамериканкой, Кейси Джонс — женщиной, а Сплинтер круглым, как блин), что понравилось далеко не всем фанам (отсюда рекордно низкие рейтинги у шоу на киношных сайтах). Так, «Эволюция» не спешила раскрывать тайну происхождения черепашек, а сами они были похожи не на матерых героев, а на тех, кто очень хочет ими стать, но у них это пока не всегда получается. Невооруженным глазом было видно, что авторы немножко троллили черепашек: была какая‑то насмешливость в том, как они показывали четверку героев, и в том, какими оммажами раскидывались. В сериале можно было увидеть отсылки и к аниме «Мой сосед Тоторо» Хаяо Миядзаки, и к мультверсии «Людей в черном». Вообще в «Эволюции» было много нехарактерного для «Черепашек» вайба: магии, манги, аниме и цитат из Джона Карпентера. Очевидно, что на черепашек уже невозможно смотреть без постмодернистской иронии и метамодернистской искренности — и Суриано с Уордом этим воспользовались, сделав из рептилий героев эпохи пост-пост, мета-мета и тиктока.

И финалящая мультсериал полнометражка © Nickelodeon «Эволюция Черепашек-ниндзя» (2022) Несмотря на то что сериал закрыли, Nickelodeon и Netflix замутили полнометражный сиквел, потому что «Нетфликс» не может что‑то оставить без продолжения. Действие полнометражки стартует сразу после сериала (Шреддер побежден!), но в будущем, где сильно возмужавшие, можно даже сказать заматеревшие, черепашки (у каждой из них есть свои магические сверхспособности) ведут войну со склизкими инопланетными захватчиками крэнгами, похожими на говорящие мозги. Духовным лидером черепашек снова стал Леонардо, который отправляет Кейси Джонса (сына Кассандры Джонс из мультсериала) в прошлое, чтобы тот с молодыми черепашками изменил порядок вещей. Однако когда Кейси находит четырех панцирных братьев и говорит, что он, подобно терминатору, прибыл из будущего, те поднимают его на смех. Впрочем, ненадолго: крэнги наступают, а значит, пора готовиться к решающей, возможно, последней битве. Оригинальные «Черепашки» были постмодернистскими (и потому такими злыми), а эти — метамодернисткие, и потому такие постироничные и веселые. Вместо цинизма тут правит новая искренность, поэтому и извечный конфликт Рафаэля и Леонардо в мультфильме разыгран в психотерапевтическим ключе. В отличие от фильма Стива Бэррона индивидуалистом здесь выступает Леонардо, которому собственное эго не дает работать в коллективе, в то время как Рафаэль, наоборот, топит за командную работу. В этом смысле Леонардо даже похож на Тони Старка — надо ли говорить, что его ждет такой же финал, как и Железного человека в первых «Мстителях»? То, что и «Черепашки» превратились в «Марвел», конечно, много говорит о времени, в котором мы живем. А конкретно о том, что мы живем в постмарвеловскую эпоху, когда каждый второй блокбастер передает привет самой популярной супергеройской франшизе. Однако, по счастью, авторы мультфильма Энди Суриано и Ант Уорд сторонятся расхлябанной марвеловской драматургии и снимают свое кино с продуманной композицией и жесткой структурой. Все сюрикены в «Эволюции Черепашек-ниндзя» выстрелят, а персонажи (в особенности Леонардо) эволюционируют. От этого мультфильма можно было ожидать большего, но он и так предлагает немало. Поэтому кавабанга!

8. «Черепашки ниндзя: Музыкальный тур» (1990) «Teenage Mutant Ninja Turtles: Coming Out of Their Shells Tour»

© Landmark Entertainment Group

Совершенно невероятный фильм-концерт, который вышел в том же году, что и первая игровая картина про черепашек-ниндзя (но отталкивался он скорее от мультсериала 1987 года: упоминаются Крэнг и Технодром). Это запись большого гастрольного тура, в котором говорящие рептилии решают сколотить собственную музыкальную группу (Донателло — на клавишах, Леонардо — на бас-гитаре, Микеланджело — на гитаре, а Рафаэль — на барабанах, перкуссии и тенор-саксофоне) и отправиться в кругосветное путешествие. Но тут появляется Шреддер, который с помощью безумного ученого Бакстера Стокмана задумал похитить всю музыку на свете, и для начала он лишает Эйприл голоса. Это восхитительно абсурдное зрелище с зашкаливающим уровнем безумия — все-таки сейчас представить себе ряженных в черепах артистов, которые бы удерживали внимание целого зала, довольно сложно. Это пик черепахомании — ни до, ни после панцирные каратисты, кажется, не пользовались такой популярностью.

7. «Черепашки-ниндзя-3: Путешествие во времени» (1993) «Teenage Mutant Ninja Turtles III»

© Golden Harvest

Самая необязательная, но по-своему занимательная часть игровой трилогии 1990-х, в которой черепашки отправляются в прошлое, а именно в феодальную Японию сегуната Токугавы, чтобы исполнить древнее пророчество и навалять всем злодеям, что встанут у них на пути. К роли Кейси Джонса — друга рептилий — вернулся Элиас Котеас, а Эйприл вновь сыграла Пейдж Турко из второй части. Критики обвиняли фильм в отсутствии внятных злодеев (после победы черепашек над Шреддером все надеялись, что в триквеле появится Крэнг, но этого не произошло), сетовали на неинтересный сюжет и на то, что Микеланджело практически не использует нунчаки (оружие подверглось цензуре). Трудно на это что‑то возразить, однако в защиту фильма стоит сказать, что на черепашках отлично сидят самурайские доспехи, а на Эйприл — кимоно.

6. «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» (2023) «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem»

© Paramount Pictures

Самый свежий фильм про черепашек — новая глава в истории рептилий, которую открывают Сет Роген и Эван Голдберг, ответственные за «Сосисочную вечеринку». Герои снова подростки, которых манят огни большого города, однако их учитель Сплинтер категорически настроен против людей, поэтому маленьким рептилиям приходится ошиваться в канализации. Однако все меняются, когда они сначала знакомятся с афроамериканкой Эйприл — школьницей, мечтающей стать журналисткой, — а затем натыкаются на банду мутантов, которую возглавляет Супермуха, мечтающую устроить геноцид людей. Главная фишка этой картины не сюжет, а такая же экспериментальная, как в «Через вселенные» и «Паутине вселенных», анимация. «Погром мутантов» — торжество формы над простеньким содержанием, рассказывающим о принятии другого. Кстати, авторы мультфильма на этот раз решили обойтись без Шреддера и создателем мутантов сделать Бакстера Стокмана, а главным злодеем — даже не Супермуху, а корпоративную стерву Синтию Утром.

5. «Черепашки-ниндзя-2: Тайна слизи» (1991) «Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze»

© 20th Century Studios

Вторая часть игровой трилогии 1990-х получилась более детской, но не менее захватывающей. Черепашки находят себе новый дом (в разрушенной станции метро), заводят новых друзей в лице доставщика пиццы Кено (Эрни Рейес-мл.) и ученого Джордана Перри (Дэвид Уорнер), раскрывают тайну мутагена и противостоят вернувшемуся Шреддеру и его громилам-мутантам: Токку и Разару (создатели франшизы Кевин Истмен и Питер Лэрд были против Бибопа и Рокстеди). Фильм посвящен памяти Джима Хэнсона — мастера-кукольника, которому черепашки обязаны своим внешним видом. А по части экшна картина не уступает оригиналу: в ней не меньше надранных задниц, а финальная схватка происходит во время концерта Vanilla Ice с заедающим в голове музыкальным мотивом. Go, ninja, go, ninja, go!

4. «Черепашки навсегда» (2009) «Turtles Forever»

© The CW4Kids

Еще до того, как «Марвел» и DC задумались о мультивселенных в кино, в «Черепашках» уже случился мощнейший кроссовер, в котором сошлись герои мультсериалов 1987 и 2003 годов. По сюжету они вместе сражаются против Супер-Шреддера, а в финале и вовсе отправляются в Черепахо-Прайм, где встречаются со своими прототипами из комикса 1984 года. Лучше всего этот мультфильм отрецензировал ошеломленный Супер-Шреддер, который в финале говорит: «Недавно я узнал, что наше измерение — одно из многих в мультивселенной. Наблюдая за другими измерениями, я узнал то, что меня потрясло. Вас не просто восемь, нет. Вас до талого!» Символично, что картина тоже существует в нескольких вариантах: есть еще режиссерская версия, в которой больше, скажем так, «мясных» моментов.

3. «Черепашки-ниндзя» (2003–2009) «Teenage Mutant Ninja Turtles»

© Paramount Media Networks

Этот мультсериал, как и первые фильмы про мутантов-ниндзя, гораздо ближе к оригинальным комиксам Mirage Studios (сейчас об этом мало кто вспомнит, но самый первый комикс про черепашек 1984 года Кевина Истмена и Питера Лэрда был довольно мрачным чтивом, вдохновленный фрэнк-миллеровским «Ронином»), но это неудивительно, ведь он был спродюсирован самой студией «Мираж». Черепашкам вернули былую брутальность, Сплинтеру — его исконное происхождение. Эйприл, как ей и положено, превратилась в лаборантку Бакстера Стокмана, а сам Стокман — в афроамериканца. Общая атмосфера стала заметно мрачнее, а приключения еще более захватывающими. Сериал продержался семь сезонов и показал аж трех Шреддеров: Утром Шреддера, Тэнгу Шреддера и Кибер-Шреддера!

2. «Черепашки мутанты ниндзя» (1987–1996) «Teenage Mutant Ninja Turtles»

© Syndication

Мультсериал, на котором выросло поколение миллениалов. Он дал жизнь серии комиксов «Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures», выходящих в издательстве Archie Comics (у нас — в «Махаоне»). Несмотря на то что сначала комикс прилежно копировал сюжет шоу, после четвертого выпуска их пути разошлись. В итоге комиксы продержались в печати до 1995 года, а мультсериал в эфире до 1996-го. Всего вышло десять сезонов, но самым удачным, да и чего уж там, лучше всего нарисованным был первый, самый короткий. Впрочем, даже когда «Черепашек» поставили на поток, случались вдохновенные серии наподобие эпизода, вдохновленного «Робокопом», или серия, инспирированная кроненберговским боди-хоррором (Бакстер Стокман превращается в муху). Поскольку мультсериал предназначался главным образом для детишек, рептилий решили сделать более friendly. Отсюда эта кавайная внешность, милые буковки на пряжках ремней черепашек и много шуток (например, «Жареных гвоздей не хочешь?!»). Также, что важно, Эйприл стала телерепортером, а Сплинтер не ручной крысой Хамато Йоси, а самим Хамато Йоси, мутировавшим в крысу. Появились Бибоп, Рокстеди и главный союзник Шреддера — инопланетный мозг Крэнг из Измерения X, созданный на основе расы утромов из оригинальных комиксов студии Mirage. А солдаты клана Фут были превращены из людей в роботов, чтобы их можно было убивать без зазрения совести.

1. «Черепашки-ниндзя» (1990) «Teenage Mutant Ninja Turtles»

© New Line Cinema

Фильм Стива Бэррона («Сказочник», «Великий Мерлин», «Арабские ночи») с хэнсоновскими куклами — до сих пор лучшее, что снимали про черепашек-ниндзя. Поскольку картина была сделана на студии New Line Cinema («Доме, которой построил Фредди Крюгер»), в ней хватало хоррорных элементов, а еще она несла отпечаток своего времени: конца 1980-х — начала 1990-х годов (возможно, лучшего времени на свете). «Черепашки», как и «9 ½ недель», начинаются с общих планов улиц Нью-Йорка, с информации о захлестнувшей город преступности, а затем камера ныряет в канализацию. Настолько хорошо передать суровый дух оригинального комикса удалось разве что мультсериалу 2003 года. В этих «Черепашках» есть все, что косплеит «Джокер»: крысы, пар, городские сумасшедшие. Но это не копия, а оригинал. Даже загородный роман тележурналистки Эйприл О’Нил (великая Джудит Хог) и одинокого мстителя Кейси Джонса (Элиас Котеас) похож на страстную связь Ким Бейсингер и Мики Рурка (минус секс под дождем, плюс дача и черепашки). А еще в фильме есть конфликт двух «отцов»: Сплинтера и Шреддера. Один растит из беспризорников воинов преступного клана Фут, а другой вырастил из рептилий по-настоящему благородных мастеров.