«Гай кидал в меня камни и кровь»: Джейк Джилленхол рассказал о работе над новым фильмом Гая Ричи

1 июня в российский прокат выходит новый боевик Гая Ричи «Переводчик». Лента рассказывает о сержанте Джоне Кинли, попавшем в окружение врага в Афганистане, но выжившем благодаря местному переводчику Ахмеду.
В рамках промо фильма исполнители главных ролей Джейк Джилленхол и Дар Салим дали интервью. Кинокомпания «Вольга» предоставила «Афише Daily» эксклюзивный фрагмент.
— Вы хотели сыграть своих персонажей, чтобы добавить человечности в то, что называется фильмом о войне, но на самом деле есть нечто большее?
Д.Д.: Да, я думаю идея в том, что у этих двух персонажей не было выбора, но они все же решили спасти жизнь друг друга. Для меня простота истории позволила нам заполнить ее многими сложностями и вопросами. Это простой акт с обеих сторон, но выбор наполнен, как сказал Гай, настоящей человечностью.
Д.С.: Честно говоря, если бы Гай Ричи попросил меня сыграть актера массовки в его фильме, я бы, вероятно, сказал «да». Так что я счастлив сыграть в этом фильме о двух мужчинах из столь разных культур. В сердце этой истории идея о том, что объединяет нас гораздо больше, чем разделяет. В мире так много шума, так много людей говорят о различиях между нами, о том, на чем мы не сходимся во мнениях, но в конечном итоге мы все просто хотим одного. Я искренне верю, что большинство людей просто дать своим детям лучшие возможности, чем те, что были у нас.
— Джейк, Дар, у ваших персонажей особые отношения. Как вы работали над этим вместе?
Д.С.: Я думаю, что это решение было принято больше Гаем, чем нами, если честно. Уже через семь или восемь дней [после старта съемок] стало ясно, что это боевик, что эти парни не из тех, кто показывает свои эмоции, и если мы пытались это сделать, Гай быстро говорил нам не делать этого. Иногда, как актеры, мы хотим показать себя, а он говорит: «Нет, нет, так не пойдет», потому что настоящие люди не смеются и не плачут специально, это просто происходит с ними, это прорывается сквозь трещины.
— Дар, ты ненавидел Гая в тот день, когда тебе пришлось все это время носить Джейка на себе и толкать его? [смех]
Д.С.: Нет, нет, и если бы я ненавидел, я бы никогда не признался. Однажды Гай пытался заменить меня каскадером, потому что я травмировался, но я был против, я продолжал идти за ним, как собака, и настаивал на том, чтобы попасть в кадр. Так что мне нравилось физическое напряжение, которое только улучшало мою игру. Чем сложнее, тем лучше. Я люблю это. Дополнительным бонусом были два-три человека, которых наняли, чтобы они бросали в Джейка пыль, кровь и воду, что было для него весьма неприятно. Так что это было большим удовольствием для меня, чтобы толкать его и наблюдать за этим, пока Гай кричал на него.
Д.Д.: Гай всегда имел при себе ведро с песком, камнями, водой и фальшивой кровью, когда снимались крупные планы меня в этой сцене. И он постоянно просил, чтобы я открывал глаза прямо на солнце. Он повторял: «Открой глаза, открой глаза!» и кидал кровь и камни в мою сторону. Так что, я думаю, Дар действительно наслаждался этим.