«Гай кидал в меня камни и кровь»: Джейк Джилленхол рассказал о работе над новым фильмом Гая Ричи

Д.С.: Нет, нет, и если бы я ненавидел, я бы никогда не признался. Однажды Гай пытался заменить меня каскадером, потому что я травмировался, но я был против, я продолжал идти за ним, как собака, и настаивал на том, чтобы попасть в кадр. Так что мне нравилось физическое напряжение, которое только улучшало мою игру. Чем сложнее, тем лучше. Я люблю это. Дополнительным бонусом были два-три человека, которых наняли, чтобы они бросали в Джейка пыль, кровь и воду, что было для него весьма неприятно. Так что это было большим удовольствием для меня, чтобы толкать его и наблюдать за этим, пока Гай кричал на него.