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Киноиндустрия

От «Кинг-Конга» до «Аватара» — как менялись спецэффекты в кино за 100 лет

Линар Феткулов
Сегодня в 21:11
На фоне премьеры нового «Аватара» вспоминаем историю спецэффектов в кино. Если вам кажется, что раньше все делали по-настоящему, а теперь «кругом одно CGI», то эта статья убедит вас в обратном. Спецэффект — всего лишь инструмент контроля над кадром, и режиссеры не боятся использовать его вот уже почти 150 лет.

«Казнь Марии Стюарт», 1895

Первый в истории пример монтажной склейки. Зрителям в кинозале становилось плохо: они верили, что казнь настоящая.

«Большое ограбление поезда», 1903

Двойная экспозиция — способ съемки, при которой кадр собирают по частям, прообраз современного гринскрина. Поезд, едущий в фоне, снят отдельно, а потом вмонтирован в сцену ограбления.

«Метрополис», 1927

Дорисовка (matte painting) — прием, когда перед объективом камеры ставят картину, создавая фанастический пейзаж. Классический пример — финал первого «Индианы Джонса», но Фриц Ланг догадался использовать его за 54 года до Спилберга.

«Кинг-Конг», 1933

Один из первых примеров использования техники stop motion — покадровой анимации кукол.

«Багдадский вор», 1940

В этом фильме впервые использовали синий экран — на его фоне снимали джинна, а потом врисовывали в кадры с мальчиком, чтобы джинн казался гигантским.

«Веревка», 1948

Хитрейшее использование монтажной склейки — камера вплотную подъезжает к спине героя, экран на миг темнеет, зритель не понимает, что дубль закончился, создается ощущение, что весь фильм снят одним дублем. Технически в таком трюке нет ничего сложного, но только Хичкок смог до него додуматься.

«Ясон и аргонавты», 1963

Предел использования техники stop motion. Аргонавты непосредственно взаимодействуют со скелетами, в кадре их сразу несколько, они раскалываются от ударов мечей и сами убивают соратников Ясона. Шедевр Рея Харрихаузена.

«Мир будущего», 1976

Первое использование компьютерной графики. Как видите, изображение даже не вмонтировано в кадр с живыми людьми — мы видим его только на экране прибора или на черном фоне.

«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», 1977

Сочетание stop motion, практических эффектов, дорисовки и всех прочих приемов, перечисленных выше. Никогда раньше в кино не было такого количества спецэффектов, помогающих воплотить на экране фантастический мир.

«Молодой Шерлок Холмс», 1985

Первый 3D-персонаж, взаимодействующий с живым актером.

«Бездна», 1989

Первое отображение отражающей поверхности, принимающей разные формы. Черновик «Терминатора-2».

«Терминатор-2», 1991

Революция в компьютерной графике и практических эффектах (ими занимался Стэн Уинстон). Для работы над этим фильмом использовалась дорелизная версия Photoshop. По сей день спецэффекты в кино создаются по схожим с «Терминатором» принципам.

«Парк Юрского периода», 1993

Использование motion capture (захват движений). Первый пример того, что компьютерная графика позволяет создавать фотореалистичных живых существ.

«Матрица», 1999

Креативный подход к использованию фотокамер и гринскрина: актеров одновременно фотографировали много раз, а потом сводили все в одну сцену.

«Властелин Колец: Две крепости», 2002

Первый драматический CGI-персонаж. Для его создания использовалась новая технология захвата мимики актера.

«Дитя человеческое», 2006

Альфонсо Куарон и Эмманюэль Любецки использовали тот же прием, что и Хичкок в «Веревке», только довели его до совершенства. Скрытые склейки создают ощущение неразрывности действия в самых напряженных эпизодах.

«Аватар», 2009

Первый пример использования виртуальной сцены. Оператор мог двигать камеру в студии, меняя ракурс в финальном CGI-варианте.

«Мстители», 2012

В «Мстителях» появился фотореалистичный Халк с гипертрофированной внешностью Марка Руффало, но главная заслуга авторов фильма — умение создавать качественные спецэффекты в рамках дедлайна: дальше «Мстители» превращаются в ежегодный сериал.

«Мандалорец», 2019

Логичное развитие конвейерных спецэффектов «Мстителей» — видеостены. Компьютерная графика не становится лучше, но теперь ее можно создавать на порядок быстрее и за меньшие деньги.

«Аватар: Путь воды», 2022

Новые технологии визуализации воды и захвата движений актеров под водой. Во время съемки одной из сцен Кейт Уинслет задержала дыхание на семь минут.

Подробности по теме
Глобальное посинение: как именно «Аватар: Путь воды» устроит революцию в спецэффектах
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