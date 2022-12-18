На фоне премьеры нового «Аватара» вспоминаем историю спецэффектов в кино. Если вам кажется, что раньше все делали по-настоящему, а теперь «кругом одно CGI», то эта статья убедит вас в обратном. Спецэффект — всего лишь инструмент контроля над кадром, и режиссеры не боятся использовать его вот уже почти 150 лет.