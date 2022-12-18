«Казнь Марии Стюарт», 1895
Первый в истории пример монтажной склейки. Зрителям в кинозале становилось плохо: они верили, что казнь настоящая.
«Большое ограбление поезда», 1903
Двойная экспозиция — способ съемки, при которой кадр собирают по частям, прообраз современного гринскрина. Поезд, едущий в фоне, снят отдельно, а потом вмонтирован в сцену ограбления.
«Метрополис», 1927
Дорисовка (matte painting) — прием, когда перед объективом камеры ставят картину, создавая фанастический пейзаж. Классический пример — финал первого «Индианы Джонса», но Фриц Ланг догадался использовать его за 54 года до Спилберга.
«Кинг-Конг», 1933
Один из первых примеров использования техники stop motion — покадровой анимации кукол.
«Багдадский вор», 1940
В этом фильме впервые использовали синий экран — на его фоне снимали джинна, а потом врисовывали в кадры с мальчиком, чтобы джинн казался гигантским.
«Веревка», 1948
Хитрейшее использование монтажной склейки — камера вплотную подъезжает к спине героя, экран на миг темнеет, зритель не понимает, что дубль закончился, создается ощущение, что весь фильм снят одним дублем. Технически в таком трюке нет ничего сложного, но только Хичкок смог до него додуматься.
«Ясон и аргонавты», 1963
Предел использования техники stop motion. Аргонавты непосредственно взаимодействуют со скелетами, в кадре их сразу несколько, они раскалываются от ударов мечей и сами убивают соратников Ясона. Шедевр Рея Харрихаузена.
«Мир будущего», 1976
Первое использование компьютерной графики. Как видите, изображение даже не вмонтировано в кадр с живыми людьми — мы видим его только на экране прибора или на черном фоне.
«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», 1977
Сочетание stop motion, практических эффектов, дорисовки и всех прочих приемов, перечисленных выше. Никогда раньше в кино не было такого количества спецэффектов, помогающих воплотить на экране фантастический мир.
«Молодой Шерлок Холмс», 1985
Первый 3D-персонаж, взаимодействующий с живым актером.
«Бездна», 1989
Первое отображение отражающей поверхности, принимающей разные формы. Черновик «Терминатора-2».
«Терминатор-2», 1991
Революция в компьютерной графике и практических эффектах (ими занимался Стэн Уинстон). Для работы над этим фильмом использовалась дорелизная версия Photoshop. По сей день спецэффекты в кино создаются по схожим с «Терминатором» принципам.
«Парк Юрского периода», 1993
Использование motion capture (захват движений). Первый пример того, что компьютерная графика позволяет создавать фотореалистичных живых существ.
«Матрица», 1999
Креативный подход к использованию фотокамер и гринскрина: актеров одновременно фотографировали много раз, а потом сводили все в одну сцену.
«Властелин Колец: Две крепости», 2002
Первый драматический CGI-персонаж. Для его создания использовалась новая технология захвата мимики актера.
«Дитя человеческое», 2006
Альфонсо Куарон и Эмманюэль Любецки использовали тот же прием, что и Хичкок в «Веревке», только довели его до совершенства. Скрытые склейки создают ощущение неразрывности действия в самых напряженных эпизодах.
«Аватар», 2009
Первый пример использования виртуальной сцены. Оператор мог двигать камеру в студии, меняя ракурс в финальном CGI-варианте.
«Мстители», 2012
В «Мстителях» появился фотореалистичный Халк с гипертрофированной внешностью Марка Руффало, но главная заслуга авторов фильма — умение создавать качественные спецэффекты в рамках дедлайна: дальше «Мстители» превращаются в ежегодный сериал.
«Мандалорец», 2019
Логичное развитие конвейерных спецэффектов «Мстителей» — видеостены. Компьютерная графика не становится лучше, но теперь ее можно создавать на порядок быстрее и за меньшие деньги.
«Аватар: Путь воды», 2022
Новые технологии визуализации воды и захвата движений актеров под водой. Во время съемки одной из сцен Кейт Уинслет задержала дыхание на семь минут.