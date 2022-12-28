10 неочевидных фильмов, дающих надежду

В 1999 году умер великий режиссер Стэнли Кубрик, незадолго до этого выпустивший свой последний фильм «С широко закрытыми глазами». А у нового Кубрика, подающего надежды молодого американского постановщика Пола Томаса Андерсона, вышла третья картина — «Магнолия». Преемственность поколений выразилась не только в том, что Андерсон успел побывать на съемочной площадке «Глаз», но и в том, что у него (одну из своих лучших ролей) сыграла кубриковская звезда — Том Круз. Впрочем, Круз не единственный главный герой этого многофигурного, перенаселенного персонажами (как и ленты другого андерсоновского учителя Роберта Олтмана) фильма.
По сюжету в краю магнолий, в лос-анджелесской долине Сан-Фернандо, Бог, судьба или провидение сводит вместе сразу нескольких травмированных жизнью людей. Кто‑то из них потерял надежду, кто‑то ищет любви, а кто‑то — жаждет прощения. Действие картины происходит летом, а не зимой, но по вайбу это очень рождественское кино, в финале которого героев ждет одна из «казней египетских», дождь из лягушек, а значит, очищение и проблеск надежды. Единственный минус фильма — его избыточный трехчасовой хронометраж. Как пишет культурный журналист Брайан Рафтери в книге «Лучший год в истории кино. Как 1999-й изменил все»:
«Одинокий Джим» (2005), реж. Стив Бушеми
«Lonesome Jim»
Стив Бушеми («Подпольная империя») не только замечательный характерный актер, но еще и хороший режиссер, который снимает редко, но метко: «Истина в вине», «Зверофабрика», «Интервью» и вот — «Одинокий Джим». В последнем у него главную роль, того самого одинокого Джима, сыграл Кейси Аффлек. Его герой, нью-йоркский неудачник, возвращается к родным, у которых тоже все не слава богу, в Индиану. Джим устраивается работать на семейную фабрику, но вскоре выясняет, что его дядя втихую торгует наркотиками. А брат Джима, после очередной неудачной попытки самоубийства, валяется в больнице — и теперь главный герой вынужден за него тренировать детскую баскетбольную команду. Но есть и светлая сторона: Джим знакомится с медсестрой Аникой (Лив Тайлер), матерью-одиночкой, которая ищет отца для своего сына.
По удивительному совпадению оба брата Аффлека встречались с Тайлер на экране (Бен — в «Девушке из «Джерси» и «Армагеддоне»). «Одинокий Джим» тоже мог бы называться «Армагеддон», только это армагеддон личного характера. У главного героя все валится из рук, но Бушеми, как и пристало инди-режиссеру, делает из этого не трагедию, а комедию (чего только стоит один поход Кейси Аффлека в туалет для испытания особой интервальной техники мочеиспускания, призванной помочь в интимной жизни!). В общем, именно так себе и представляешь фильм с кинофестиваля «Сандэнс», где впервые и была показана эта маленькая, тихая и чудесная картина про свет в конце экзистенциального туннеля.
«Адам» (2009), реж. Макс Майер
«Adam»
Вторая полнометражная картина Макса Майера («Лучшая жизнь», «Крут, как и ты»). Страдающий расстройством аутического спектра Адам (Хью Дэнси, будущая звезда «Ганнибала») работает инженером в небольшой фирме и увлекается астрономией. Однажды он знакомится с новой соседкой по имени Бет (Роуз Берн) — и весь его мир переворачивается. Трогательное инди-кино, взявшее приз на «Сандэнсе» и рассказывающее про космос, спрятанный внутри человека. Как часто бывает в таких фильмах, львиная доля обаяния картины держится на исполнителях главных ролей, которые тут мешают трагедию с комедией — и не лишены самоиронии: так, главный герой на свидании в шутку сравнивает себя с Форрестом Гампом.
«Меланхолия» (2011), реж. Ларс фон Триер
«Melancholia»
Пока копирайтерша Жюстина (Кирстен Данст) неохотно выходит замуж, к Земле летит планета Меланхолия, чтобы разнести все к чертям. Как и всем зацикленным на себе людям, героине кажется, что она ее и вызвала. Ларс фон Триер снимает трилогиями. И вот после «Золотого сердца»«Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующая в темноте»., рассказывающего про приносящих себя в жертву женщин, «проклятый датчанин» поставил еще более возмутительный триптих«Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка». про то, что женщина — это дьявол. Однако сложно заподозрить Триера в мизогинии, ведь он и есть Жюстина — конченый невротик, который считает, что вся планета (даже две планеты!) вращаются вокруг него. Несмотря на то, что «Меланхолия» заканчивается концом света, трудно найти другое такое апокалиптическое кино, после которого хочется не утопиться, а жить дальше. Но в этом и заключается режиссерский гений фон Триера: разобрать, а затем собрать какой‑нибудь жанр заново. В «Меланхолии» ему удалось снять самый жизнеутверждающий фильм про конец всего. Иначе говоря, переплюнуть Люка Бессона и Майкла Бэя.
«Другая Земля» (2011)
«Another Earth»
А вот еще один фильм 2011 года про девушку и другую планету (Противоземлю). «Сандэнсовская» инди-фантастика, авторами которой числятся режиссер Майк Кэхилл («Я — начало», «Блаженство»), а также сценаристка и исполнительница главной роли Брит Марлинг, которая через несколько лет вместе с еще одним другом-постановщиком Залом Батманглиджем («Звук моего голоса», «Группировка „Восток“») выпустит на «Нетфликсе» умопомрачительный сериал «OA». Суть творчества этой святой троицы заключается в том, что ребята ставят бытовой сайфай — приземленные драмы, в которых начинает прорастать что‑то фантастическое. Например, в «Другой Земле» история крутится вокруг студентки (Марлинг), ставшей виновницей автокатастрофы. Мучимая чувством вины, она после выхода из тюрьмы смотрит на планету-близняшку с надеждой, ведь ей кажется, что та может подарить ей второй шанс.
«Рождество, опять» (2014), реж. Чарлз Покел
«Christmas, Again»
Симпатичный американский инди-фильм, который придется как нельзя кстати к новогодним праздникам, ведь он подчеркивает слегка грустное ощущение чуда в эти дни. Продавец елок с тоскливыми глазами мерзнет на торговой точке в нью-йоркском переулке, живет в трейлере, не высыпается, пытается сбыть весь товар и меньше вспоминать свою бывшую девушку, с которой торговал раньше. Режиссер фильма Чарлз Покел сам несколько лет занимался елками, чтобы написать этот сценарий, а затем заставил познать это дело исполнителя главной роли. Скромный, но уютный фильм, снятый на 16-миллиметровую пленку, — о том, как чувство сближения с другим человеком греет душу даже в холодные новогодние дни.
«Животные» (2019), реж. Софи Хайд
«Animals»
Две закадычные подруги Лора и Тайлер (Холлидей Грейнджер и Алия Шокат) никак не хотят взрослеть, хотя обе приближаются к роковой возрастной отметке в 30 лет. Одна — начинающая писательница, которая вот уже десять лет пишет роман (правда, за это время она написала только десять страниц), другая — любительница вечеринок. Обе обожают оторваться и выпить, но когда Лора встречает талантливого пианиста Джима (Фра Фи), у нее начинается возрастной кризис: продолжать и дальше кутить с подругой или обзавестись семьей и вступить во «взрослую» жизнь?
Поставленная по роману Эммы Джейн Ансворт (и ее же сценарию) экзистенциальная трагикомедия Софи Хайд («Любовь по вызову») так и напрашивается на аналогии с главным британским фильмом 1980-х «Уитнэйл и я», только за тем исключением, что в «Животных» (известных также как «Дикие») мужчин заменили на женщин. Это очень откровенное, искреннее, смелое и интимное кино — алкогольная драма, которую хорошо поймут все, кому за 30 (и все, кому нравится сериал «Дрянь»). Это не только «амбициозно впечатляющий взгляд на женские отношения», но и попытка (без осуждения) заглянуть в душу не самореализовавшегося человека в обезоруживающем исполнении волшебной Холлидей Грейнджер — звезды сериала «Страйк», для которой, хочется верить, «Животные» (в названии фильма скрыта метафора образа жизни главных героинь) станут настоящим прорывом.
«Свет моей жизни» (2019), реж. Кейси Аффлек
«Light of My Life»
Давно выбравшись из тени брата Бена и заслужив звание одного из главных актеров поколения, Кейси Аффлек во второй раз (после странноватого мокьюментари-междусобойчика «Я все еще здесь» с другом Хоакином Фениксом) пробует себя в режиссуре. На этот раз Кейси решил обратиться к более традиционному жанру: камерной социальной фантастике по собственному сценарию. По сюжету Землю поразила неизвестная эпидемия, в одночасье сгубившая почти все женское население. Оставшиеся в одиночестве мужчины доживают свой век в депрессивном полуразрушенном мире. Все выжившие женщины направляются в специальные бункеры, однако главный герой в исполнении самого Аффлека не хочет расставаться со своей маленькой дочкой Рэг (в переводе — «Тряпа»; девочку играет Анна Пневски), чудом пережившей пандемию.
Вместе они блуждают по малонаселенному западу Канады, стараясь держаться от людей подальше, но совсем избежать социальных контактов у них все же не получается. Многие сравнивают фильм с недавним «Не оставляй следов» или даже с «Дорогой» по Кормаку МакКарти, хотя на ум также приходит другой фильм с бородатым Вигго Мортенсеном — «Капитан Фантастик». Основной акцент Аффлек делает не на выживании беглецов, а на непростых взаимоотношениях подрастающей дочери с отцом, пытающимся воспитать здоровую и полноценную личность в полуспятившем мире. Для этого ему вновь приходится доверять людям и учиться отпускать из‑под своей опеки самого близкого человека, хотя это очень непросто.
«Кролик Джоджо» (2019), реж. Тайка Вайтити
«Jojo Rabbit»
Третий рейх доживает свои последние дни, но десятилетний Йоханнес по прозвищу Джоджо (Роман Гриффин Дэвис) об этом не в курсе. Он состоит в гитлерюгенде, водит дружбу с воображаемым Адольфом Гитлером (Тайка Вайтити) и мечтает прославиться, поймав еврея. Вскоре ему представится такой шанс: оказывается, его мать (Скарлетт Йоханссон) прячет в стене дома юную еврейку Эльзу (Томасин МакКензи), которая поражает, а затем и очаровывает добросердечного на самом деле юношу, так что тот в нее бесповоротно влюбляется. Пронзительная трагикомедия новозеландца Тайки Вайтити (наполовину маори, на четверть ирландца и на четверть русского еврея), прогремевшего по-настоящему смешным мокьюментари «Реальные упыри», а затем снявшего для «Марвела» третьего и четвертого «Тора». Здесь он погружает героев в сеттинг, похожий на «Королевство полной луны» Уэса Андерсона. Не по годам умные дети, геометризированные декорации, метамодерн — но то, что начинается как веселая сатира на нацизм, потом превратится в пронзительную драму про то, как заглянуть в глаза тигру и пережить ужасы войны с тем, кто тебе по-настоящему дорог.
«Следующий выход» (2022), реж. Мали Элфман
«Next Exit»
Загробный мир существует! Как только эта новость облетает весь мир, люди массово начинают кончать жизнь самоубийством, чтобы встретиться с близкими или просто увидеть, что находится на другой стороне. Среди таких гипотетических суицидников — странная парочка, Рози и Тедди (Кэти Паркер и Рахул Коли), которых сводит каршеринг. Вместе они едут принять участие в околосмертном эксперименте докторки Стивенсон (Карен Гиллан), пока его не запретили. Представьте себе «Коматозников», написанных Брит Марлинг («Другая Земля», «OA») с привлечением большого количества артистов хоррормейкера Майка Флэнагана («Полуночная месса»), и вы получите «Следующий выход» — низкобюджетную фантастику и полнометражный режиссерский дебют актрисы Мали Элфман. Это очень терапевтическое кино, ведь, несмотря на провокационную тему, оно дарит надежду. В ходе совместной поездки Рози и Тедди потихоньку прикипают друг к другу, поэтому легко представить, чем закончится их совместное путешествие, омраченное призраками прошлого. Причем призраки материализуются в виде теней, однако по мере развития сюжета становится понятно, что призраки на самом деле — тени их грехов, от которых невозможно убежать так же, как от самого себя.