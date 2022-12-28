10 неочевидных фильмов, дающих надежду

Пока копирайтерша Жюстина (Кирстен Данст) неохотно выходит замуж, к Земле летит планета Меланхолия, чтобы разнести все к чертям. Как и всем зацикленным на себе людям, героине кажется, что она ее и вызвала. Ларс фон Триер снимает трилогиями. И вот после «Золотого сердца»«Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующая в темноте»., рассказывающего про приносящих себя в жертву женщин, «проклятый датчанин» поставил еще более возмутительный триптих«Антихрист», «Меланхолия» и «Нимфоманка». про то, что женщина — это дьявол. Однако сложно заподозрить Триера в мизогинии, ведь он и есть Жюстина — конченый невротик, который считает, что вся планета (даже две планеты!) вращаются вокруг него. Несмотря на то, что «Меланхолия» заканчивается концом света, трудно найти другое такое апокалиптическое кино, после которого хочется не утопиться, а жить дальше. Но в этом и заключается режиссерский гений фон Триера: разобрать, а затем собрать какой‑нибудь жанр заново. В «Меланхолии» ему удалось снять самый жизнеутверждающий фильм про конец всего. Иначе говоря, переплюнуть Люка Бессона и Майкла Бэя.