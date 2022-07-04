Кратко о том, почему не стоит пропускать звездную экранизацию громкого дела про американского писателя, судебный процесс над которым стал современной классикой документалистики на Netflix. Рекомендуется смотреть игровую версию вместе с оригиналом.

Авторский проект Антонио Кампоса («Дьявол всегда здесь»), над которым он работал ни много ни мало целых двенадцать лет. Писать сценарий игровой адаптации одноименного легендарного тру-крайм-сериала режиссер начал еще в 2008 году. Первоисточник, французский документальный сериал 2004 года, ставший за это время настоящей классикой, рассказывает историю американского писателя Майкла Питерсона, которого в 2003 году обвинили в убийстве его второй жены Кэтлин, скончавшейся на лестнице дома в 2001 году. Судебные процессы по этому делу растянулись на пару десятилетий , поэтому создателям оригинальной документальной «Лестницы» даже пришлось доснять пять дополнительных эпизодов в 2013 и 2018 годах (все 13 эпизодов вышли на Netflix). В 2017 году Питерсон, изначально приговоренный к пожизненному заключению без права на помилование, был освобожден. Выяснилось, что ключевой свидетель обвинения дал ложные показания. Приговор, вынесенный ранее, смягчили, на этот раз обвинив его в непредумышленном убийстве, а срок заключения заменили на тот, который он уже отсидел. В 2019-м писатель оперативно выпустил книгу мемуаров, где представил свою версию произошедшего. Суть в том, что на данный момент не существует стопроцентных доказательств вины или невиновности Питерсона .

Трейлер документального сериала о деле Питерсона

Сыграть такого неоднозначного персонажа выпало Колину Ферту, и это, похоже, одна из самых мощных его работ за всю карьеру. Невозможно представить, что за неприятным, скользким, высокомерным персонажем скрывается тот самый актер из популярных британских ромкомов и исторических мелодрам. Ферт играет как в последний раз в жизни: его Питерсон души не чает в своих домочадцах и при этом чрезвычайно требователен к каждому из них, одновременно убит горем и отстранен и невозмутим, как первоклассный социопат. Оторваться от этого зрелища буквально невозможно: «Лестницу» можно смотреть только ради Ферта . Помимо него здесь еще есть великолепная Тони Коллетт («Реинкарнация») в роли жертвы, жены Питерсона, Кэтлин, и Жюльетт Бинош, которая играет монтажерку документальной «Лестницы» (с ней у сексуально активного Питерсона впоследствии случился роман). Дейн ДеХаан и Патрик Шварценеггер играют сыновей Питерсона, а Софи Тернер из «Игры престолов» и Одесса Янг из «Романа служанки» — его дочерей. Конечно, стоит также упомянуть несравненную Паркер Поузи в роли сильно пьющего окружного прокурора.

Трейлер игрового сериала по мотивам дела Майкла Питерсона. В главной роли — Колин Ферт

Начинается все с истеричного звонка в 911, который в декабре 2001 года совершил Майкл Питерсон. Срывающимся голосом мужчина рассказал, что его жена упала с лестницы и находится в бессознательном состоянии. Через несколько минут он перезвонил и сообщил, что пострадавшая не дышит. Прибывшим на место парамедикам он заявил, что нашел Кэтлин у подножия крутой лестницы, ведущей на второй этаж дома. По его словам, этим вечером Кэтлин много выпила и, вероятно, из‑за этого оступилась и упала. Полицейские, приехавшие вслед за скорой помощью, обнаружили на месте происшествия тело, чья голова «выглядела так, будто взорвалась». Более того, первый осмотр трупа показал, что жертва испустила свой последний вздох задолго до звонка Питерсона в 911. Неудивительно, что слуги закона пришли к выводу, что Питерсон забил жену до смерти, и арестовали его по обвинению в умышленном убийстве. В ходе дальнейшего расследования из шкафов многочисленного семейства Питерсон гроздьями посыпались скелеты, и хотя все новые улики не доказывали прямой вины обвиняемого, все его приближенные постепенно начали понимать, что всю свою жизнь Питерсон выдавал себя за человека, которым не является.

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Просмотр «Лестницы», без сомнения, захватывающий опыт, но его никак нельзя назвать приятным. Вряд ли сериал вернет вам веру в человечество. Эффекта добавляет и квазидокументальная манера съемки, абсолютно оправданно выбранная Кампосом. Порой совершенно забываешь, что наблюдаешь за актерами, а не за реальными людьми. Напряжение создается как будто из ничего и растет с каждым новым кадром. Каждая новая сцена «Лестницы» стремительно перемещает зрителя в разные временные отрезки: до или после трагедии, в период подготовки к процессу или во время суда. Создатели, не жалея зрительских нервов, абсолютно беспристрастно рассматривают все варианты смерти Кэтлин во всех подробностях. Упаковать такую историю в восемь эпизодов по часу, похоже, было еще той задачей: Кампосу и команде по-настоящему было о чем рассказать. Если не знать, что все это произошло на самом деле, ни за что не поверишь, что это правдивая история.