«Сестры» против домашнего насилия: попытка сделать российский постхоррор (удачная!)

Попытка эта похвальная, потому что, в отличие от классических фильмов ужасов, постхорроры строятся не на примитивной физиологии, не на страхе (скримерахВнезапно появляющийся страшный кадр в фильмах ужасов. и джампскейрахЖанровый прием, основанный на элементе неожиданности и призванный напугать зрителя путем резких изменений в звуковом и визуальном сопровождении.), а на дискомфорте и проработке социальной проблематики через жанровые условности. Если говорить про «Сестер», то это проблема домашнего насилия и созависимых отношений, которая будет понятна в любой точке мира. Интересно, кстати, что в этом году уже вышел один невероятный французский фильм, который тоже завернул тему домашнего насилия в жанровую оболочку, только не хоррора, а боевика — «Развод в стиле кунг-фу» Мабрука Эль Мехри. У Эль Мехри главная героиня также была прикована к кухонной плите, однако, устав быть жертвой, она взялась освоить кунг-фу, к которому питала слабость с детства. В финале кухня превратилась для нее в поле боя с мужем.