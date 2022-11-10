В российском кино за минувшие пару лет тема мужской хрупкости поднимается далеко не в первый раз и складывается в определенную цепочку. Это и сериал «Хрустальный» о травме изнасилованных мальчиков, и фильм «Страна Саша» о трудностях самоидентификации подростка, и «Сердце пармы» о том, как князь выбирает путь ненасилия, и «Плотник» Авдотьи Смирновой о столкновении с редкой болезнью, и сериал «Надвое» Тодоровского о проработке мужских слабостей, и фильм Тодоровского-младшего «Здоровый человек», который тоже начинается со сцены, где муж должен выйти ночью и дать отпор гопнику, потому что не может поступить иначе. Сложно сказать, сформировался ли зрительский запрос на подобную репрезентацию, но то, что долгие годы на экранах страны для российских мужчин не предлагалось никаких других примеров поведения для проявления эмоций, кроме героических, сатирических и стоических, — это факт.